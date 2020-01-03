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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5062506350645065
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:03

  freeze написав:
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?

не поняв, що це уже так, це він за півроку "отупів"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  freeze написав:
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?

и на каком языке планируют вещать Донбасу?... ;)


А что язык имеет значение при руководстве телеканалом Вятровича в юбке ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:22

  flyman написав:......
зато про зашкалюючий укпропський антисемітизм добре чули і знаєте і всім росказуєте як тут щімлять нацики невірних

Про "зашкалюючий" никто кроме Вас не писал.

дивився.
який вопрос - такий отвєт.
а чим не влаштовує гєнсєк ООН?

А он что, когда-то хотя бы задумывался о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины? :)
К тому же по закону и права не имеет.
И чем Вам не нравится вопрос?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:26

  freeze написав:............
А что язык имеет значение при руководстве телеканалом Вятровича в юбке ?

Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.

Коміки теж вміють, глядиш, до кінця строку стане націоналістом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:29

  freeze написав:
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?


Соросята подсунули. Это, конечно, не извиняет простодушия и слабости Зеленского, но говорит о том, что в действительности заправляет в стране.

А что касается методов работы этой клуши и ей подобных - классическое сталинское "я научу вас родину любить". Вот куда настоящие совки затусовались... Ни от кого другого предложений из советского арсенала "эффективных решений" - выселить, лишить гражданства, поменять веру - уже лет 50-60 не услышишь...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.

Коміки теж вміють, глядиш, до кінця строку стане націоналістом. :)

Посмотрим.
Но рейтинг тогда будет как у По. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.

Коміки теж вміють, глядиш, до кінця строку стане націоналістом. :)


Тогда ждем к концу срока привычного рейтинга в 8 процентов )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:33

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:34

  ЛАД написав:По Вашей ссылке речь идёт не об абстрактных понятиях и не о молитвах, а конкретно о президенте.

И я о том.
1.Не смотря на войну, практически неограниченным народным доверием, робкие шаги по искоренению криминала от институтов государственной власти Украины во внутренней политике.
2. Если вокруг предыдущего сплотились по Конституции - ибо "Война" и многие это реально восприняли. То оказалось ничего личного - токмо "бизнес". Марбелье, Мальдивы, https://strana.ua/news/242758-foto-jakh ... ovakh.html
3. При таком уровне доверия - уровень разочарования будет неизбежно чреват.
4. Это будет хорошо, если Зе сможет весь негатив оттянуть на себя.
5. Ещё до выборов я горько был разочарован, что Зе пошёл в президенты при чём во втором туре выбора не было.
6. Реально поток негатива отобразиться на ... - ЭТО ВЫ в Состоянии понять?
..........................................................................
По сюжету Хазарии и "демократии нам навязанной" Коган "в неурожайный год" пострадает первым. Но мы находимся в государстве, где этническое большинство составляют люди, что ментально более, чем готовы противостоять навязанному беспределу.
Отсюда три "Дэ" навязанные Украине - светят проблемами не только с ордами с востока. Это системно навязанный процесс ликвидации Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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