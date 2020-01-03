Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:13

По информации журналистов, Сулеймани убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. В 2015 году его называли одним из главных «архитекторов» этой операции.

“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня”, — подчеркнула глава комитета.

По словам Мендель, первое правило заключается в том, что «месседж без контекста не имеет значения»

Второе правило в коммуникациях, по убеждению Мендель, - это отсутствие оправданий.

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