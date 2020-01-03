Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
не поняв, що це уже так, це він за півроку "отупів"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав: Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
и на каком языке планируют вещать Донбасу?...
А что язык имеет значение при руководстве телеканалом Вятровича в юбке ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами. Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ? Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?
Соросята подсунули. Это, конечно, не извиняет простодушия и слабости Зеленского, но говорит о том, что в действительности заправляет в стране.
А что касается методов работы этой клуши и ей подобных - классическое сталинское "я научу вас родину любить". Вот куда настоящие совки затусовались... Ни от кого другого предложений из советского арсенала "эффективных решений" - выселить, лишить гражданства, поменять веру - уже лет 50-60 не услышишь...
“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня”, — подчеркнула глава комитета.
Там много чего интересного в интервью. Как и про то, что необходимо платить пенсии в ОРДЛО. Объясните кто-нить этой любительнице матрасов, что у нас солидарная пенсионная система. Нет взносов из ОРДЛО - нет пенсий. Деоккупация - есть пенсии