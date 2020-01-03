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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50635064506550665067>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:03

  freeze написав:
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?

не поняв, що це уже так, це він за півроку "отупів"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  freeze написав:
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?

и на каком языке планируют вещать Донбасу?... ;)


А что язык имеет значение при руководстве телеканалом Вятровича в юбке ?
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:22

  flyman написав:......
зато про зашкалюючий укпропський антисемітизм добре чули і знаєте і всім росказуєте як тут щімлять нацики невірних

Про "зашкалюючий" никто кроме Вас не писал.

дивився.
який вопрос - такий отвєт.
а чим не влаштовує гєнсєк ООН?

А он что, когда-то хотя бы задумывался о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины? :)
К тому же по закону и права не имеет.
И чем Вам не нравится вопрос?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:26

  freeze написав:............
А что язык имеет значение при руководстве телеканалом Вятровича в юбке ?

Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:27

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.

Коміки теж вміють, глядиш, до кінця строку стане націоналістом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:29

  freeze написав:
Туповатый Зеленский назначил руководителем нового канала для вещания на ОРДЛО какую то Клаву, называвшую тамошних жителей ватой и обезьянами.
Зеленский точно уверен, что этот канал будет популярным в тех местах ?
Никому не кажется, что опять хотят отпилить кусок бюджета с непонятными целями ?


Соросята подсунули. Это, конечно, не извиняет простодушия и слабости Зеленского, но говорит о том, что в действительности заправляет в стране.

А что касается методов работы этой клуши и ей подобных - классическое сталинское "я научу вас родину любить". Вот куда настоящие совки затусовались... Ни от кого другого предложений из советского арсенала "эффективных решений" - выселить, лишить гражданства, поменять веру - уже лет 50-60 не услышишь...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.

Коміки теж вміють, глядиш, до кінця строку стане націоналістом. :)

Посмотрим.
Но рейтинг тогда будет как у По. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 січ, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:33

  lapay написав:
  ЛАД написав:Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.

Коміки теж вміють, глядиш, до кінця строку стане націоналістом. :)


Тогда ждем к концу срока привычного рейтинга в 8 процентов )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:33

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:13

Ітогі подвєдьом. 2020-01-03

Ітогі подвєдьом. 2020-01-03

1) Дело Шеремета: адвокат заявляет о нарушениях при проведении следственного эксперимента

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (видео)

Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко будет настаивать на повторном следственном эксперименте

2) New York Times: Убийство Сулеймани может стать американским объявлением войны Ирану
Возникает вопрос, в что делал иранский генерал в Ираке ?

Ликвидированный США иранский генерал Сулеймани неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным – СМИ
По информации журналистов, Сулеймани убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. В 2015 году его называли одним из главных «архитекторов» этой операции.

Понятен вой по этому поводу из-за поребрика

"Надо было убрать его много лет назад!": Трамп прокомментировал уничтожение генерала Сулеймани

3) НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы
Секс земноводных и пресмыкающихся.

Давно же говорил, что Трубе будет труба.
Теперь интересно, как будет дальше классифицировать уже открытые дела по Порошенко.
Если возникло столько вопросов к деятельность ГБР взагали.

ГБР проведет полный аудит своей деятельности
"Боже, як невдобно выйшло" :)

4) В «Слуге народа» заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста
“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня”, — подчеркнула глава комитета.

Там много чего интересного в интервью.
Как и про то, что необходимо платить пенсии в ОРДЛО.
Объясните кто-нить этой любительнице матрасов, что у нас солидарная пенсионная система. Нет взносов из ОРДЛО - нет пенсий. Деоккупация - есть пенсии

5) Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС.
Вытащили своего же провокатора, который показывал картинку, что, якобы в Украине, есть фашизм, нацизм и антисемитизм
Чтобы freeze, shapo,ЛАД повторяли туже мантру.
НО оказалось, что были и есть конкретные провокаторы подобных действий для создания картинки российской пропаганды

6) Пресс-секретарь Зеленского рассказала о трех профессиональных правилах и главных достижениях на посту
По словам Мендель, первое правило заключается в том, что «месседж без контекста не имеет значения»

Кто на ком стоял ?
Второе правило в коммуникациях, по убеждению Мендель, - это отсутствие оправданий.

Соврал, нахамил, напала - зачем оправдываться

Классическая ТП с ЧСВ. Если бы она не была говорящей головой зелизенда.
Впрочем и зелизенд недалеко от неё ушёл
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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