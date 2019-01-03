03.01.2019 г.В правительстве Гончарука рассмотрят идею представителей партии "Слуга народа" о постепенном повышении пенсионного возраста.Идея Коломойского на год сводится в общем к простому. Смена руководства НБУ. В условиях строжайшей тайны законопроект о НБУ и принципах его осуществления готовится группой Гетманцева - Устенко. Принцип в общем не сложный - дать больше полномочий наблюдательному совету НБУ и перевести фактически НБУ в ручной режим.Это же группа разрабатывает комплекс поправок к законопроекту №2571 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" (закон о запрете реприватизации банков), позволяющий определить сумму компенсаций для владельцев этих банков. В основном теле законопроекта этого нет. Он будет вносится уже после первого чтения.Интересные вопросы обсуждаются в среде политтехнологов Коломойского."Какими качествами должен обладать следующий президент страны" - пришли у выводу, что эмоциональная составляющая буде все равно доминировать над рациональной."Порошенко выглядит безальтернативным кандидатом от противостоящих президенту сил""Порошенко не может стать этим президентом" - пришли к выводу, что огромный антирейтинг, построенная на негативе кампания и ограниченность (!) мышления этому препятствуют."Наиболее подходящей кандидатурой является Вакарчук" - пришли к выводу, что ему нужно более активно участвовать в формировании повестки событий, комментировать и выступать с собственными предложениями.