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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5064506550665067>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:21

  pesikot написав:2) New York Times: Убийство Сулеймани может стать американским объявлением войны Ирану
Возникает вопрос, в что делал иранский генерал в Ираке ?


Вопрос для тех кто вообще ничего не знает о БВ.
КСИР и генерал - основное ударное звено аятолл в создании шиитской оси от Ирана через Ирак и Сирию в Ливан к Хезболле.


  pesikot написав:5) Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС.
Вытащили своего же провокатора, который показывал картинку, что, якобы в Украине, есть фашизм, нацизм и антисемитизм
Чтобы freeze, shapo,ЛАД повторяли туже мантру.
НО оказалось, что были и есть конкретные провокаторы подобных действий для создания картинки российской пропаганды


Так он один по Крещатику спацеровал или с такими же агентами Кремля?
То, что партия Сволота давно делает картинки для российского ТВ, секрет полишинеля.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:32

  freeze написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Наши журналисты умеют перекрашиваться моментально. Был бы заказ и хорошая оплата.
Возможно, на это способен даже Вятрович в брюках. Правда, репутация уж больно одиозная.

Коміки теж вміють, глядиш, до кінця строку стане націоналістом. :)


Тогда ждем к концу срока привычного рейтинга в 8 процентов )))

Так він же одноразовий, як і відомий виріб, а так хоч якась буде користь з нього. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:32

  pesikot написав:2) New York Times: Убийство Сулеймани может стать американским объявлением войны Ирану
Возникает вопрос, в что делал иранский генерал в Ираке ?


Ты настолько промытый, что вопрос о том, что делал иранский генерал в соседствующем с Ираном Ираке, у тебя возникает, а вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает.

Но это простительно - такой вопрос не возникает у большинства населения мира, в том числе самих иракцев :D


  pesikot написав:4) В «Слуге народа» заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста
“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня”, — подчеркнула глава комитета.

А ты разве против? При Яценюке уже повышали...

  pesikot написав:Объясните кто-нить этой любительнице матрасов, что у нас солидарная пенсионная система. Нет взносов из ОРДЛО - нет пенсий. Деоккупация - есть пенсии


Тут согласен


Так вменяемые люди уже устали порохоботам твердить, что зигующие националисты - это провокаторы, подыгрывающие РФ. Да только вы (порохоботы) их прикрываете и забалтываете проблему уже 6 лет как!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:33

  pesikot написав:5) Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС.
Вытащили своего же провокатора, который показывал картинку, что, якобы в Украине, есть фашизм, нацизм и антисемитизм
Чтобы freeze, shapo,ЛАД повторяли туже мантру.
НО оказалось, что были и есть конкретные провокаторы подобных действий для создания картинки российской пропаганды


Так нам тут доказали уже не раз - это были не зиги а приветствия древних славян и греков олимпийцев, какие зиги на Крещатике - клевещите на украинских националистов ?
Если провокаторы по вашему, тогда уже полный список давайте, к чему стыдливые сокращения - тут я картинок много ваших кумиров выкладывал. И что всех провокаторов вышлем ))) Давайте часть провокаторов оставим, а то не о чем будет поговорить. :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:42

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-01-03

Вести ото всюду:
03.01.2019 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
В правительстве Гончарука рассмотрят идею представителей партии "Слуга народа" о постепенном повышении пенсионного возраста.

Идея Коломойского на год сводится в общем к простому. Смена руководства НБУ. В условиях строжайшей тайны законопроект о НБУ и принципах его осуществления готовится группой Гетманцева - Устенко. Принцип в общем не сложный - дать больше полномочий наблюдательному совету НБУ и перевести фактически НБУ в ручной режим.
Это же группа разрабатывает комплекс поправок к законопроекту №2571 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" (закон о запрете реприватизации банков), позволяющий определить сумму компенсаций для владельцев этих банков. В основном теле законопроекта этого нет. Он будет вносится уже после первого чтения.


Интересные вопросы обсуждаются в среде политтехнологов Коломойского.
"Какими качествами должен обладать следующий президент страны" - пришли у выводу, что эмоциональная составляющая буде все равно доминировать над рациональной.
"Порошенко выглядит безальтернативным кандидатом от противостоящих президенту сил"
"Порошенко не может стать этим президентом" - пришли к выводу, что огромный антирейтинг, построенная на негативе кампания и ограниченность (!) мышления этому препятствуют.
"Наиболее подходящей кандидатурой является Вакарчук" - пришли к выводу, что ему нужно более активно участвовать в формировании повестки событий, комментировать и выступать с собственными предложениями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:45

О, нашел хлопца, итить-колотить, УНА-УНСО, и никто не хватает мерзавца за руку
Почему правильные националисты не схватят путинского провокатора здесь же на митинге :roll:

Зображення
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 03 січ, 2020 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:46

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:5) Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС.
Вытащили своего же провокатора, который показывал картинку, что, якобы в Украине, есть фашизм, нацизм и антисемитизм
Чтобы freeze, shapo,ЛАД повторяли туже мантру.
НО оказалось, что были и есть конкретные провокаторы подобных действий для создания картинки российской пропаганды

Дякую, не знав. Особливо цікаво було подивитись коментар Казанського, про Медведчука - спонсора нацистів. Прям про сьогодення. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:51

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)..

Особливо проти тих, хто вперто морозиться - настамнет, це не ми танкер захопили/підірвали. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:01

  lapay написав:
  Тракторист написав:пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)..

Особливо проти тих, хто вперто морозиться - настамнет, це не ми танкер захопили/підірвали. :)

даже если и захват танкера был, то цивилизованные страны решают подобные проблемы в судах, а дикари почему-то сразу хватаються за "дубину" пытаясь продемонстрировать своё превосходство...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:02

  Тракторист написав:
  zРадио написав:... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает...

пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)... ;)

Прав тот у кого больше прав.
Пс
То шо там с не одобрениями выступления лидера РФ ? Не оценили россияне заслуг ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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