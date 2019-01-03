Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ты настолько промытый, что вопрос о том, что делал иранский генерал в соседствующем с Ираном Ираке, у тебя возникает, а вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает.
Но это простительно - такой вопрос не возникает у большинства населения мира, в том числе самих иракцев
“Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время – это не вопрос сегодняшнего дня”, — подчеркнула глава комитета.
А ты разве против? При Яценюке уже повышали...
pesikot написав:Объясните кто-нить этой любительнице матрасов, что у нас солидарная пенсионная система. Нет взносов из ОРДЛО - нет пенсий. Деоккупация - есть пенсии
pesikot написав:5) Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС. Вытащили своего же провокатора, который показывал картинку, что, якобы в Украине, есть фашизм, нацизм и антисемитизм Чтобы freeze, shapo,ЛАД повторяли туже мантру. НО оказалось, что были и есть конкретные провокаторы подобных действий для создания картинки российской пропаганды
Так нам тут доказали уже не раз - это были не зиги а приветствия древних славян и греков олимпийцев, какие зиги на Крещатике - клевещите на украинских националистов ? Если провокаторы по вашему, тогда уже полный список давайте, к чему стыдливые сокращения - тут я картинок много ваших кумиров выкладывал. И что всех провокаторов вышлем ))) Давайте часть провокаторов оставим, а то не о чем будет поговорить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Идея Коломойского на год сводится в общем к простому. Смена руководства НБУ. В условиях строжайшей тайны законопроект о НБУ и принципах его осуществления готовится группой Гетманцева - Устенко. Принцип в общем не сложный - дать больше полномочий наблюдательному совету НБУ и перевести фактически НБУ в ручной режим. Это же группа разрабатывает комплекс поправок к законопроекту №2571 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" (закон о запрете реприватизации банков), позволяющий определить сумму компенсаций для владельцев этих банков. В основном теле законопроекта этого нет. Он будет вносится уже после первого чтения.
Интересные вопросы обсуждаются в среде политтехнологов Коломойского. "Какими качествами должен обладать следующий президент страны" - пришли у выводу, что эмоциональная составляющая буде все равно доминировать над рациональной. "Порошенко выглядит безальтернативным кандидатом от противостоящих президенту сил" "Порошенко не может стать этим президентом" - пришли к выводу, что огромный антирейтинг, построенная на негативе кампания и ограниченность (!) мышления этому препятствуют. "Наиболее подходящей кандидатурой является Вакарчук" - пришли к выводу, что ему нужно более активно участвовать в формировании повестки событий, комментировать и выступать с собственными предложениями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:5) Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС. Вытащили своего же провокатора, который показывал картинку, что, якобы в Украине, есть фашизм, нацизм и антисемитизм Чтобы freeze, shapo,ЛАД повторяли туже мантру. НО оказалось, что были и есть конкретные провокаторы подобных действий для создания картинки российской пропаганды
Дякую, не знав. Особливо цікаво було подивитись коментар Казанського, про Медведчука - спонсора нацистів. Прям про сьогодення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.