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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12
Тут провели расследование, действительно нового директора телеканала Требушную нельзя назвать порохоботкой, она поливала грязью Зеленского всего лишь до июля этого года до его победы на парламентских выборах, а затем в составе большой группы соросят-грантоедов Пинчука стала акционером новой команды, поэтому она полноправный член команды Зеленского. Звиняйте, обознались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:16
Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других. Правда, эти санкции очень разного влияния - но снова таки, это зависит от мощи, а не от намерений
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 03 січ, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:20
Ну, РФ еще можно причислить к агрессорам.
А США с Китаем последний раз что оккупировали?
Ирак,Афганистан, Сирию, Тибет, Синцзян-Уйгурский район?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:22
Рашка в списке самых самых с каких пор ?
Наверное после блестящего новогоднего поздравления главного пуйла где большинство россиян выразили одобрение политики в ушедшем году
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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