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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5064506550665067
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12

Тут провели расследование, действительно нового директора телеканала Требушную нельзя назвать порохоботкой, она поливала грязью Зеленского всего лишь до июля этого года до его победы на парламентских выборах, а затем в составе большой группы соросят-грантоедов Пинчука стала акционером новой команды, поэтому она полноправный член команды Зеленского. Звиняйте, обознались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:16

  Тракторист написав:
  zРадио написав:... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает...

пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)... ;)


Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других. Правда, эти санкции очень разного влияния - но снова таки, это зависит от мощи, а не от намерений
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 03 січ, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:20

  zРадио написав:Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одних из 2-х других


Ну, РФ еще можно причислить к агрессорам.
А США с Китаем последний раз что оккупировали?
Ирак,Афганистан, Сирию, Тибет, Синцзян-Уйгурский район?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:22

  zРадио написав:
  Тракторист написав:
  zРадио написав:... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает...

пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)... ;)


Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других

Рашка в списке самых самых с каких пор ? :lol:
Наверное после блестящего новогоднего поздравления главного пуйла где большинство россиян выразили одобрение политики в ушедшем году :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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