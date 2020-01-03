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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5064506550665067 Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12 Тут провели расследование, действительно нового директора телеканала Требушную нельзя назвать порохоботкой, она поливала грязью Зеленского всего лишь до июля этого года до его победы на парламентских выборах, а затем в составе большой группы соросят-грантоедов Пинчука стала акционером новой команды, поэтому она полноправный член команды Зеленского. Звиняйте, обознались. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14517 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3859 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:16 Тракторист написав: zРадио написав: ... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает... ... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает...

пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)... пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)...



Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других. Правда, эти санкции очень разного влияния - но снова таки, это зависит от мощи, а не от намерений Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других. Правда, эти санкции очень разного влияния - но снова таки, это зависит от мощи, а не от намерений Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 03 січ, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 4558 З нами з: 02.05.18 Подякував: 870 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:20 zРадио написав: Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одних из 2-х других Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одних из 2-х других



Ну, РФ еще можно причислить к агрессорам.

А США с Китаем последний раз что оккупировали?

Ирак,Афганистан, Сирию, Тибет, Синцзян-Уйгурский район? Ну, РФ еще можно причислить к агрессорам.А США с Китаем последний раз что оккупировали?Ирак,Афганистан, Сирию, Тибет, Синцзян-Уйгурский район? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2579 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:22 zРадио написав: Тракторист написав: zРадио написав: ... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает... ... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает...

пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)... пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)...



Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других

Рашка в списке самых самых с каких пор ?

Наверное после блестящего новогоднего поздравления главного пуйла где большинство россиян выразили одобрение политики в ушедшем году Рашка в списке самых самых с каких пор ?Наверное после блестящего новогоднего поздравления главного пуйла где большинство россиян выразили одобрение политики в ушедшем году "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8504 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5064506550665067 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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