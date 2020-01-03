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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12
Тут провели расследование, действительно нового директора телеканала Требушную нельзя назвать порохоботкой, она поливала грязью Зеленского всего лишь до июля этого года до его победы на парламентских выборах, а затем в составе большой группы соросят-грантоедов Пинчука стала акционером новой команды, поэтому она полноправный член команды Зеленского. Звиняйте, обознались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:16
Тракторист написав: zРадио написав:
... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает...
пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)...
Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других. Правда, эти санкции очень разного влияния - но снова таки, это зависит от мощи, а не от намерений
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 03 січ, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:20
zРадио написав:
Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одних из 2-х других
Ну, РФ еще можно причислить к агрессорам.
А США с Китаем последний раз что оккупировали?
Ирак,Афганистан, Сирию, Тибет, Синцзян-Уйгурский район?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:22
zРадио написав: Тракторист написав: zРадио написав:
... вопрос, что делал американский беспилотник за 15 тыс км от США в иракском небе, не возникает...
пора уже цивилизованным странам (если такие ещё остались) вводить санкции против государства-террориста или государства-агрессора (если этот термин кому то ближе)...
Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одной из 2-х других
Рашка в списке самых самых с каких пор ?
Наверное после блестящего новогоднего поздравления главного пуйла где большинство россиян выразили одобрение политики в ушедшем году
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:26
shapo написав: zРадио написав:
Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одних из 2-х других
Ну, РФ еще можно причислить к агрессорам.
А США с Китаем последний раз что оккупировали?
Ирак,Афганистан, Сирию, Тибет, Синцзян-Уйгурский район?
РФ - вообще без всяких натяжек (аннексия Крыма). США - за применение вооруженных сил, не связанного с безопасностью США (те же Ирак, Афганистан). Китай - за Тибет, плюс недавний морской конфликт с Японией (все то же бряцание оружием)
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:27
Ukrainian написав:
Наверное после блестящего новогоднего поздравления главного пуйла где большинство россиян выразили одобрение политики в ушедшем году
Это утверждение или что ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:31
Защитникам зигов на вооружение
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:40
shapo написав: zРадио написав:
Так получается, что государства-агрессоры - самые сильные страны мира, соответственно, санкции могут вводить только в отношении друг друга. РФ, Китай и США - все 3 имеют санкции по отношению хотя бы к одних из 2-х других
Ну, РФ еще можно причислить к агрессорам.А США с Китаем последний раз что оккупировали?
Ирак,Афганистан, Сирию, Тибет, Синцзян-Уйгурский район?
вы очевидно плохо знаете что означает термин "оккупация"?
Оккупа́ция (от лат. occupatio — «захват, занятие») в общем случае — занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территорией, обычно временное. Оккупацию следует отличать от аннексии, акта присоединения государством всей или части чужой территории в одностороннем порядке.
неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...
кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...
Анне́ксия (лат. annexio, от лат. annexus — «присоединённый») — насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. По современному международному праву аннексия — один из видов агрессии и в настоящее время влечёт международно-правовую ответственность.
Востаннє редагувалось Тракторист
в П'ят 03 січ, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:43
zРадио написав:
РФ - вообще без всяких натяжек (аннексия Крыма). США - за применение вооруженных сил, не связанного с безопасностью США (те же Ирак, Афганистан). Китай - за Тибет, плюс недавний морской конфликт с Японией (все то же бряцание оружием)
С Ираком нужно было разбираться еще Бушу-папе после аннексии Кувейта, а не останавливаться на его границах.
Афганистан - еще большая ошибка чем Ирак которую скоро признают и уйдут оттуда.
Обе страны - рефлексия на 9.11.
Китай аннексировал Тибет 60 лет назад.
У него экономическая стратегия завоевания мира, довольно успешная судя по результатам.
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