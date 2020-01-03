Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:12

Тут провели расследование, действительно нового директора телеканала Требушную нельзя назвать порохоботкой, она поливала грязью Зеленского всего лишь до июля этого года до его победы на парламентских выборах, а затем в составе большой группы соросят-грантоедов Пинчука стала акционером новой команды, поэтому она полноправный член команды Зеленского. Звиняйте, обознались.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.