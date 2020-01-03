Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:33

zРадио написав: shapo написав: С Ираком нужно было разбираться еще Бушу-папе после аннексии Кувейта, а не останавливаться на его границах.

Афганистан - еще большая ошибка чем Ирак которую скоро признают и уйдут оттуда.

Обе страны - рефлексия на 9.11.

Китай аннексировал Тибет 60 лет назад.

У него экономическая стратегия завоевания мира, довольно успешная судя по результатам. С Ираком нужно было разбираться еще Бушу-папе после аннексии Кувейта, а не останавливаться на его границах.Афганистан - еще большая ошибка чем Ирак которую скоро признают и уйдут оттуда.Обе страны - рефлексия на 9.11.Китай аннексировал Тибет 60 лет назад.У него экономическая стратегия завоевания мира, довольно успешная судя по результатам.



Минуточку - это что, если путин организует терракт в РФ, обвинив в нем украинцев, это даст ему какое-то право вторгнуться в Киев? Ведь точно такую же логику "Западу можно, значит и я буду" он использовал при аннексии Крыма, прикрываясь кейсом Косово.



Предлагаю не подыгрывать никаким международным агрессорам, потому что у нас один из них совсем под боком - с Востока и Севера границы. Да еще и Турция, тоже "отличившаяся" на Кипре, всего то с другой стороны Черного моря... Минуточку - это что, если путин организует терракт в РФ, обвинив в нем украинцев, это даст ему какое-то право вторгнуться в Киев? Ведь точно такую же логику "Западу можно, значит и я буду" он использовал при аннексии Крыма, прикрываясь кейсом Косово.Предлагаю не подыгрывать никаким международным агрессорам, потому что у нас один из них совсем под боком - с Востока и Севера границы. Да еще и Турция, тоже "отличившаяся" на Кипре, всего то с другой стороны Черного моря...

Вы невнимательно прочли то что я написал.Ирак заслуживал агрессии еще в 1991г при операции Буря в пустыне.Что-то вы совсем забыли что Ирак тогда бомбил Израиль скадами, а Израиль не ответил только по настоятельной просьбе США.Косово не было аннексировано Албанией, так что аналогии с Крымом нет.Нет никакого "подыгрывания международным агрессорам", т.к. ООН никогда не выполняла и тем более сейчас не выполняет функции мирового жандарма.До распада СССР играл роль военный паритет между США и СССР.Потом началась гегемония США как единственной сверхдержавы.Но сейчас мировой порядок рушится, при Обаме США практически потеряли влияние на БВ, там идет передел сфер влияния в которых наибольшее участие принимают Иран и Турция.И они плевать хотели на какие-то нормы международного права, но вы почему-то сконцентрированы на клятых американцах.