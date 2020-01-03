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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 50665067506850695070 ... 5072>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:48

  Тракторист написав:неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...


И размер этой части знаете не говоря о месте расположения?

  Тракторист написав:кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...


Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:52

  shapo написав:С Ираком нужно было разбираться еще Бушу-папе после аннексии Кувейта, а не останавливаться на его границах.
Афганистан - еще большая ошибка чем Ирак которую скоро признают и уйдут оттуда.
Обе страны - рефлексия на 9.11.
Китай аннексировал Тибет 60 лет назад.
У него экономическая стратегия завоевания мира, довольно успешная судя по результатам.


Минуточку - это что, если путин организует терракт в РФ, обвинив в нем украинцев, это даст ему какое-то право вторгнуться в Киев? Ведь точно такую же логику "Западу можно, значит и я буду" он использовал при аннексии Крыма, прикрываясь кейсом Косово.

Предлагаю не подыгрывать никаким международным агрессорам, потому что у нас один из них совсем под боком - с Востока и Севера границы. Да еще и Турция, тоже "отличившаяся" на Кипре, всего то с другой стороны Черного моря...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:27

  pesikot написав:.......
5) Кстати, особый кайф - это то, что россияне включили в список на обмен одного из бывших лидеров УНА-УНСО Эдуарда Коваленко, который кидал зиги на Хрещатике и устраивал марши с символикой СС.
Вытащили своего же провокатора, который показывал картинку, что, якобы в Украине, есть фашизм, нацизм и антисемитизм
Чтобы freeze, shapo,ЛАД повторяли туже мантру.
НО оказалось, что были и есть конкретные провокаторы подобных действий для создания картинки российской пропаганды
.....

Так оказывается, Перес и Либо - агенты Кремля!
Так бы сразу и сказали!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:33

  zРадио написав:
  shapo написав:С Ираком нужно было разбираться еще Бушу-папе после аннексии Кувейта, а не останавливаться на его границах.
Афганистан - еще большая ошибка чем Ирак которую скоро признают и уйдут оттуда.
Обе страны - рефлексия на 9.11.
Китай аннексировал Тибет 60 лет назад.
У него экономическая стратегия завоевания мира, довольно успешная судя по результатам.


Минуточку - это что, если путин организует терракт в РФ, обвинив в нем украинцев, это даст ему какое-то право вторгнуться в Киев? Ведь точно такую же логику "Западу можно, значит и я буду" он использовал при аннексии Крыма, прикрываясь кейсом Косово.

Предлагаю не подыгрывать никаким международным агрессорам, потому что у нас один из них совсем под боком - с Востока и Севера границы. Да еще и Турция, тоже "отличившаяся" на Кипре, всего то с другой стороны Черного моря...


Вы невнимательно прочли то что я написал.
Ирак заслуживал агрессии еще в 1991г при операции Буря в пустыне.
Что-то вы совсем забыли что Ирак тогда бомбил Израиль скадами, а Израиль не ответил только по настоятельной просьбе США.
Косово не было аннексировано Албанией, так что аналогии с Крымом нет.
Нет никакого "подыгрывания международным агрессорам", т.к. ООН никогда не выполняла и тем более сейчас не выполняет функции мирового жандарма.
До распада СССР играл роль военный паритет между США и СССР.
Потом началась гегемония США как единственной сверхдержавы.
Но сейчас мировой порядок рушится, при Обаме США практически потеряли влияние на БВ, там идет передел сфер влияния в которых наибольшее участие принимают Иран и Турция.
И они плевать хотели на какие-то нормы международного права, но вы почему-то сконцентрированы на клятых американцах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:38

zРадио
Хоть подыгрывай, хоть не подыгрывай.
Право силы в международной политике действует пока что по полной, как и раньше.
Понятно же, например, что если бы не наличие ЯО у РФ, то разговор с ней после Крыма был бы совсем другой.
Но вести себя следует аккуратнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:50

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Понятно же, например, что если бы не наличие ЯО у РФ, то разговор с ней после Крыма был бы совсем другой.

Ніхто б з Рашою не воював і без бомби. Занадто накладно. США вистачило і Афганістана з Іраком, після чого пішов політичний закат США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:51

  shapo написав:
Вы невнимательно прочли то что я написал.
Ирак заслуживал агрессии еще в 1991г при операции Буря в пустыне.
Что-то вы совсем забыли что Ирак тогда бомбил Израиль скадами, а Израиль не ответил только по настоятельной просьбе США.
Косово не было аннексировано Албанией, так что аналогии с Крымом нет.
Нет никакого "подыгрывания международным агрессорам", т.к. ООН никогда не выполняла и тем более сейчас не выполняет функции мирового жандарма.
До распада СССР играл роль военный паритет между США и СССР.
Потом началась гегемония США как единственной сверхдержавы.
Но сейчас мировой порядок рушится, при Обаме США практически потеряли влияние на БВ, там идет передел сфер влияния в которых наибольшее участие принимают Иран и Турция.
И они плевать хотели на какие-то нормы международного права, но вы почему-то сконцентрированы на клятых американцах.


Я не сконцентрирован - просто Украина пожинает плоды прецедентов, которые создают США. РФ при путине - страна-реваншист, и будет на Украине, на Грузии и на других своих соседях спускать ущемленное американцами "вяличие". США ведь путин ответить не может - отыгрывается на слабых.

Что касается Ближнего Востока - пусть США больше помогают Израилю как своему союзнику (вооружением, обучением, технологиями). Это двусторонние отношения, в которые никто не имеет права лезть. Но воевать в Ираке в нарушение решения ООН - это агрессия. Ни американским территориям, ни американским свободам Ирак угрозы не нес и не несет. Это бред собачий. Как и пробирка со стиральным порошком, выданная за химическое оружение и использованная в качестве повода для вторжения...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:52

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...

Твоя любимая рашка вообще на 90% состоит из аннексированных территорий. Изучай историю 13-14 века ; Москва Новгород и Смоленск с областями истинная территория рф все остальное ворованные земли
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:США ведь путин ответить не может

Как это не может? А как же авангарды гиперзвук и ракеты с ядерным двигателем
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:02

  lapay написав:
  ЛАД написав:Понятно же, например, что если бы не наличие ЯО у РФ, то разговор с ней после Крыма был бы совсем другой.

Ніхто б з Рашою не воював і без бомби. Занадто накладно. США вистачило і Афганістана з Іраком, після чого пішов політичний закат США.


Не совсем. Без ЯО с РФ более активно боролись бы изнутри. Распад РФ на феодальные образования при наличии ЯО - это еще страшнее территориальной целостности в условиях диктатуры. Ты только представь, если бы бомбочки оказались у 20-и царьков вместо 1-го...
zРадио
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