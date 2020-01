Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:21

Ukrainian написав: Тракторист написав: кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы... кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...

Твоя любимая рашка вообще на 90% состоит из аннексированных территорий. Изучай историю 13-14 века ; Москва Новгород и Смоленск с областями истинная территория рф все остальное ворованные земли Твоя любимая рашка вообще на 90% состоит из аннексированных территорий. Изучай историю 13-14 века ; Москва Новгород и Смоленск с областями истинная территория рф все остальное ворованные земли

Новгород і Смоленьск теж анексовані були Новгород і Смоленьск теж анексовані були

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/