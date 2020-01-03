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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 506750685069507050715072>
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:03

  Тракторист написав:неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...

кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...



Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.
На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США! :idea: Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:05

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:США ведь путин ответить не может

Как это не может? А как же авангарды гиперзвук и ракеты с ядерным двигателем


Ага :mrgreen: Даже если это все есть на вооружении, то как быть с капиталами и семьями российских элит, сконцентрированными именно в тех городах, которые в условиях войны должны быть приоритетными целями? ))) Сказки это все...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:18

  shapo написав:Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...

так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:21

  Ukrainian написав:
  Тракторист написав:кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...

Твоя любимая рашка вообще на 90% состоит из аннексированных территорий. Изучай историю 13-14 века ; Москва Новгород и Смоленск с областями истинная территория рф все остальное ворованные земли

Новгород і Смоленьск теж анексовані були
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:22

  Тракторист написав:
  shapo написав:Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...

так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... ;)


Это твоя пида-рашка международный террорист. США - мировой полицейский. Хороший и добрый. Мочит только гадов. Типа Бин Ладена и этого иранского Бармалея. Скорее б уже замочили еще вашего Путина. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:23

  Libo написав:
  Тракторист написав:неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...

кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...



Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.
На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США! :idea: Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе. :oops:

эпический бред...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:24

  zРадио написав:Я не сконцентрирован - просто Украина пожинает плоды прецедентов, которые создают США. РФ при путине - страна-реваншист, и будет на Украине, на Грузии и на других своих соседях спускать ущемленное американцами "вяличие". США ведь путин ответить не может - отыгрывается на слабых.


Т.е. вы искренне убеждены что если бы не было Ирака вторгшегося в Кувейт и последующей операцией коалиции с благословением ООН и повторения ее в 2003 уже без благословения ,в т.ч. и потому что Ирак нарушал условия бесполетных зон, и не было бы Косово с этническими чистками, то РФ не аннексировало бы Крым?


  zРадио написав:Что касается Ближнего Востока - пусть США больше помогают Израилю как своему союзнику (вооружением, обучением, технологиями). Это двусторонние отношения, в которые никто не имеет права лезть.
Но воевать в Ираке в нарушение решения ООН - это агрессия. Ни американским территориям, ни американским свободам Ирак угрозы не нес и не несет. Это бред собачий.


Ну, вторжением в Кувейт Ирак как минимум мог спровоцировать рост цен на нефть, а это уже американская экономика.
Но суть не в этом.
ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.
Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.
В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.
Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.
Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.
Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.
И как вы будете их останавливать?
Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?


  zРадио написав: Как и пробирка со стиральным порошком, выданная за химическое оружение и использованная в качестве повода для вторжения...


А курды себя сами травили?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:30

  Тракторист написав:
  shapo написав:Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...

так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... ;)


И что аннексировали США в 20 веке?
Инкорпорированную территорию штата Гавайи или Аризону с Нью-Мексико?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:34

  Libo написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...

так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... ;)


Это твоя пида-рашка международный террорист. США - мировой полицейский. Хороший и добрый. Мочит только гадов. Типа Бин Ладена и этого иранского Бармалея. Скорее б уже замочили еще вашего Путина. :lol:

стоит только отметить, что Бен Ладен был сначала порождён вашим "мировым полицейским", как и многие другие террористы...

кстати сказочный персонаж Бармалей ни какого отношения к Ирану не имеет, а был африканским разбойником (это в другой части света)... :D

а "мировой полицейский" пусть для начала научиться сам действовать в рамках международных законов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:35

Вроде видно, к чему привела демократия заокеанского разлива в Ираке.
А также почему-то США не навязывают демократию своим шестеркам.
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