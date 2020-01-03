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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 506750685069507050715072> Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:03 Тракторист написав: неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...



кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...



неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...



Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.

На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США! Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе. Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США!Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе. Libo 2

Повідомлень: 7611 З нами з: 14.11.11 Подякував: 322 раз. Подякували: 3782 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:05 Ukrainian написав: zРадио написав: США ведь путин ответить не может США ведь путин ответить не может

Как это не может? А как же авангарды гиперзвук и ракеты с ядерным двигателем Как это не может? А как же авангарды гиперзвук и ракеты с ядерным двигателем



Ага Даже если это все есть на вооружении, то как быть с капиталами и семьями российских элит, сконцентрированными именно в тех городах, которые в условиях войны должны быть приоритетными целями? ))) Сказки это все... АгаДаже если это все есть на вооружении, то как быть с капиталами и семьями российских элит, сконцентрированными именно в тех городах, которые в условиях войны должны быть приоритетными целями? ))) Сказки это все... zРадио

Повідомлень: 4570 З нами з: 02.05.18 Подякував: 872 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:18 shapo написав: Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...



так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4450 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:21 Ukrainian написав: Тракторист написав: кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы... кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...

Твоя любимая рашка вообще на 90% состоит из аннексированных территорий. Изучай историю 13-14 века ; Москва Новгород и Смоленск с областями истинная территория рф все остальное ворованные земли Твоя любимая рашка вообще на 90% состоит из аннексированных территорий. Изучай историю 13-14 века ; Москва Новгород и Смоленск с областями истинная территория рф все остальное ворованные земли

Новгород і Смоленьск теж анексовані були Новгород і Смоленьск теж анексовані були Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17082 З нами з: 09.03.14 Подякував: 988 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:22 Тракторист написав: shapo написав: Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...



так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм...



Это твоя пида-рашка международный террорист. США - мировой полицейский. Хороший и добрый. Мочит только гадов. Типа Бин Ладена и этого иранского Бармалея. Скорее б уже замочили еще вашего Путина. Это твоя пида-рашка международный террорист. США - мировой полицейский. Хороший и добрый. Мочит только гадов. Типа Бин Ладена и этого иранского Бармалея. Скорее б уже замочили еще вашего Путина. Libo 2

Повідомлень: 7611 З нами з: 14.11.11 Подякував: 322 раз. Подякували: 3782 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:23 Libo написав: Тракторист написав: неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...



кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...



неужели вы не знаете случаев оккупации войсками США каких либо территорий? из самого свежего - это была оккупация части территории Сирии...кстати и анексия для США тоже всегда была приемлема - полее половины нынешней их территории были в разное время анексированы...



Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.

На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США! Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе. Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США!Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе.

эпический бред... эпический бред... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4450 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:24 zРадио написав: Я не сконцентрирован - просто Украина пожинает плоды прецедентов, которые создают США. РФ при путине - страна-реваншист, и будет на Украине, на Грузии и на других своих соседях спускать ущемленное американцами "вяличие". США ведь путин ответить не может - отыгрывается на слабых. Я не сконцентрирован - просто Украина пожинает плоды прецедентов, которые создают США. РФ при путине - страна-реваншист, и будет на Украине, на Грузии и на других своих соседях спускать ущемленное американцами "вяличие". США ведь путин ответить не может - отыгрывается на слабых.



Т.е. вы искренне убеждены что если бы не было Ирака вторгшегося в Кувейт и последующей операцией коалиции с благословением ООН и повторения ее в 2003 уже без благословения ,в т.ч. и потому что Ирак нарушал условия бесполетных зон, и не было бы Косово с этническими чистками, то РФ не аннексировало бы Крым?





zРадио написав: Что касается Ближнего Востока - пусть США больше помогают Израилю как своему союзнику (вооружением, обучением, технологиями). Это двусторонние отношения, в которые никто не имеет права лезть.

Но воевать в Ираке в нарушение решения ООН - это агрессия. Ни американским территориям, ни американским свободам Ирак угрозы не нес и не несет. Это бред собачий. Что касается Ближнего Востока - пусть США больше помогают Израилю как своему союзнику (вооружением, обучением, технологиями). Это двусторонние отношения, в которые никто не имеет права лезть.Но воевать в Ираке в нарушение решения ООН - это агрессия. Ни американским территориям, ни американским свободам Ирак угрозы не нес и не несет. Это бред собачий.



Ну, вторжением в Кувейт Ирак как минимум мог спровоцировать рост цен на нефть, а это уже американская экономика.

Но суть не в этом.

ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.

Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.

В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.

Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.

Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.

Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.

И как вы будете их останавливать?

Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?





zРадио написав: Как и пробирка со стиральным порошком, выданная за химическое оружение и использованная в качестве повода для вторжения... Как и пробирка со стиральным порошком, выданная за химическое оружение и использованная в качестве повода для вторжения...



А курды себя сами травили? Т.е. вы искренне убеждены что если бы не было Ирака вторгшегося в Кувейт и последующей операцией коалиции с благословением ООН и повторения ее в 2003 уже без благословения ,в т.ч. и потому что Ирак нарушал условия бесполетных зон, и не было бы Косово с этническими чистками, то РФ не аннексировало бы Крым?Ну, вторжением в Кувейт Ирак как минимум мог спровоцировать рост цен на нефть, а это уже американская экономика.Но суть не в этом.ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.И как вы будете их останавливать?Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?А курды себя сами травили? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2585 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:30 Тракторист написав: shapo написав: Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...



так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм...



И что аннексировали США в 20 веке?

Инкорпорированную территорию штата Гавайи или Аризону с Нью-Мексико? И что аннексировали США в 20 веке?Инкорпорированную территорию штата Гавайи или Аризону с Нью-Мексико? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2585 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:34 Libo написав: Тракторист написав: shapo написав: Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века Вы бы также всем странам как США насчитали грехи по аннексии и оккупации с 19 века

грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...



так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм... грехи по аннексии у США есть не только в 19 веке, но и в 20-м, а по оккупации как видите есть примеры и совсем свежие...так что вполне можно настаивать на признании США страной-агрессором и вводить санкции против неё, а последние события кроме того можно рассматривать как международный терроризм...



Это твоя пида-рашка международный террорист. США - мировой полицейский. Хороший и добрый. Мочит только гадов. Типа Бин Ладена и этого иранского Бармалея. Скорее б уже замочили еще вашего Путина. Это твоя пида-рашка международный террорист. США - мировой полицейский. Хороший и добрый. Мочит только гадов. Типа Бин Ладена и этого иранского Бармалея. Скорее б уже замочили еще вашего Путина.

стоит только отметить, что Бен Ладен был сначала порождён вашим "мировым полицейским", как и многие другие террористы...



кстати сказочный персонаж Бармалей ни какого отношения к Ирану не имеет, а был африканским разбойником (это в другой части света)...



а "мировой полицейский" пусть для начала научиться сам действовать в рамках международных законов... стоит только отметить, что Бен Ладен был сначала порождён вашим "мировым полицейским", как и многие другие террористы...кстати сказочный персонаж Бармалей ни какого отношения к Ирану не имеет, а был африканским разбойником (это в другой части света)...а "мировой полицейский" пусть для начала научиться сам действовать в рамках международных законов... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4450 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:35 Вроде видно, к чему привела демократия заокеанского разлива в Ираке.

А также почему-то США не навязывают демократию своим шестеркам. M-A-X Повідомлень: 1707 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 506750685069507050715072> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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