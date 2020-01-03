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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:40

  Libo написав:Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.
На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США! :idea: Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе. :oops:


США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:44

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.

Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:46

  lapay написав:
  Tegularius написав:США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.

Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.

Политика "моя хата скраю" дала плоды.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:50

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Политика "моя хата скраю" дала плоды.

Якби в нас нафти було, як в СА, то тоді, можливо, США би вписались за нас, і то, навряд, бо війна не класична, а гибридна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:51

  shapo написав:Т.е. вы искренне убеждены что если бы не было Ирака вторгшегося в Кувейт и последующей операцией коалиции с благословением ООН и повторения ее в 2003 уже без благословения ,в т.ч. и потому что Ирак нарушал условия бесполетных зон, и не было бы Косово с этническими чистками, то РФ не аннексировало бы Крым?


Не убежден, но склонен считать. Причинно-следственная связь здесь, разумеется, не такая тривиальная, как просто "нет Косово, нет и Крыма". Вполне возможно, что не будь бомбежки Сербии - в РФ не было бы даже путина президента (кстати, американцы и чеченцам помогали в их сепаратизме)! Или был бы путин президент, но без Мюнхенской речи 2007-го... Американская политика мирового полицейского в 90-е и первой половине 2000-х однозначно самым коренным образом формировала и того реваншистского российского обывателя, и того реваншистского российского президента, которых мы имеем несчастье наблюдать на сегодня!

  shapo написав:Ну, вторжением в Кувейт Ирак как минимум мог спровоцировать рост цен на нефть, а это уже американская экономика.
Но суть не в этом.


Ну, это, действительно, не аргумент для нападения. Если кто-то воюет за чужую нефть, это агрессия, а не экономика.

  shapo написав:ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.
Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.

В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.
Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.
Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.
Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.
И как вы будете их останавливать?
Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?


Давайте без абстракций - ООН не однородна. Кто именно там занимается. с вашей точки зрения, деструктивной деятельностью? СБ? Если так, то что будет без него - точно ли будет лучше, а не хуже? Или, может, ГА? Если так, то кто там воду баламутит - какая страна, или группа стран? Кого нужно лишить права голоса и выгнать с позором?..

  shapo написав:А курды себя сами травили?


Снова таки - есть ООН. Давайте сначала разберемся, что с ее решениями не так...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:52

  lapay написав:
  M-A-X написав:Политика "моя хата скраю" дала плоды.

Якби в нас нафти було, як в СА, то тоді, можливо, США би вписались за нас, і то, навряд, бо війна не класична, а гибридна.

Нужно решать не последствия, а причины.

Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:52

  lapay написав:
  Tegularius написав:США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.

Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.

а почему вы оправдывает одни преступления другими? если вы это считаете нормой в современном мире, то какие у вас могут быть претензии к соседям?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:56

  shapo написав:
  Faceless написав: Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов

Может, и так.
Но скорее всего потому, что им было куда уезжать (как и этническим немцам и пр.), в отличие от представителей многих других национальностей :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:56

M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:56

  M-A-X написав:Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?

а вы их серьёзно считаете образцом демократии? кстати по индексу демократии они не входят даже в первую 20-ку...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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