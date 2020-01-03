|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:40
Libo написав:
Миссия США - поддерживать международный порядок и обеспечивать справедливость.
На земле еще много варваров и дикарей, которых надо поставить в стойло. Чтоб люди жили спокойно. Никто кроме США!
Иран, Россия, КНДР должны быть аннулированы с лица земли. И это задача не только США, а и всего человечества. Наша в том числе.
США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:44
Tegularius написав:
США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.
Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9469
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:46
lapay написав: Tegularius написав:
США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.
Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.
Политика "моя хата скраю" дала плоды.
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:50
M-A-X написав:
Политика "моя хата скраю" дала плоды.
Якби в нас нафти було, як в СА, то тоді, можливо, США би вписались за нас, і то, навряд, бо війна не класична, а гибридна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9469
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:51
shapo написав:
Т.е. вы искренне убеждены что если бы не было Ирака вторгшегося в Кувейт и последующей операцией коалиции с благословением ООН и повторения ее в 2003 уже без благословения ,в т.ч. и потому что Ирак нарушал условия бесполетных зон, и не было бы Косово с этническими чистками, то РФ не аннексировало бы Крым?
Не убежден, но склонен считать. Причинно-следственная связь здесь, разумеется, не такая тривиальная, как просто "нет Косово, нет и Крыма". Вполне возможно, что не будь бомбежки Сербии - в РФ не было бы даже путина президента (кстати, американцы и чеченцам помогали в их сепаратизме)! Или был бы путин президент, но без Мюнхенской речи 2007-го... Американская политика мирового полицейского в 90-е и первой половине 2000-х однозначно самым коренным образом формировала и того реваншистского российского обывателя, и того реваншистского российского президента, которых мы имеем несчастье наблюдать на сегодня!
shapo написав:
Ну, вторжением в Кувейт Ирак как минимум мог спровоцировать рост цен на нефть, а это уже американская экономика.
Но суть не в этом.
Ну, это, действительно, не аргумент для нападения. Если кто-то воюет за чужую нефть, это агрессия, а не экономика.
shapo написав:
ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.
Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.
В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.
Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.
Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.
Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.
И как вы будете их останавливать?
Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?
Давайте без абстракций - ООН не однородна. Кто именно там занимается. с вашей точки зрения, деструктивной деятельностью? СБ? Если так, то что будет без него - точно ли будет лучше, а не хуже? Или, может, ГА? Если так, то кто там воду баламутит - какая страна, или группа стран? Кого нужно лишить права голоса и выгнать с позором?..
shapo написав:
А курды себя сами травили?
Снова таки - есть ООН. Давайте сначала разберемся, что с ее решениями не так...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4570
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:52
lapay написав: M-A-X написав:
Политика "моя хата скраю" дала плоды.
Якби в нас нафти було, як в СА, то тоді, можливо, США би вписались за нас, і то, навряд, бо війна не класична, а гибридна.
Нужно решать не последствия, а причины.
Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:52
lapay написав: Tegularius написав:
США в очередной раз проявили себя как государство-террорист.
Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.
а почему вы оправдывает одни преступления другими? если вы это считаете нормой в современном мире, то какие у вас могут быть претензии к соседям?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4450
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 699 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:56
shapo написав: Faceless написав:
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов
Может, и так.
Но скорее всего потому, что им было куда уезжать (как и этническим немцам и пр.), в отличие от представителей многих других национальностей
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16532
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:56
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1707
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:56
M-A-X написав:
Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?
а вы их серьёзно считаете образцом демократии? кстати по индексу демократии они не входят даже в первую 20-ку...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4450
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 699 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|