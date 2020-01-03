Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:51

shapo написав: Т.е. вы искренне убеждены что если бы не было Ирака вторгшегося в Кувейт и последующей операцией коалиции с благословением ООН и повторения ее в 2003 уже без благословения ,в т.ч. и потому что Ирак нарушал условия бесполетных зон, и не было бы Косово с этническими чистками, то РФ не аннексировало бы Крым?

Т.е. вы искренне убеждены что если бы не было Ирака вторгшегося в Кувейт и последующей операцией коалиции с благословением ООН и повторения ее в 2003 уже без благословения ,в т.ч. и потому что Ирак нарушал условия бесполетных зон, и не было бы Косово с этническими чистками, то РФ не аннексировало бы Крым?

shapo написав: Ну, вторжением в Кувейт Ирак как минимум мог спровоцировать рост цен на нефть, а это уже американская экономика.

Но суть не в этом.

Ну, вторжением в Кувейт Ирак как минимум мог спровоцировать рост цен на нефть, а это уже американская экономика.Но суть не в этом.

shapo написав: ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.

Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.



В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.

Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.

Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.

Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.

И как вы будете их останавливать?

Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?

ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.И как вы будете их останавливать?Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?

shapo написав: А курды себя сами травили? А курды себя сами травили?

Не убежден, но склонен считать. Причинно-следственная связь здесь, разумеется, не такая тривиальная, как просто "нет Косово, нет и Крыма". Вполне возможно, что не будь бомбежки Сербии - в РФ не было бы даже путина президента (кстати, американцы и чеченцам помогали в их сепаратизме)! Или был бы путин президент, но без Мюнхенской речи 2007-го... Американская политика мирового полицейского в 90-е и первой половине 2000-х однозначно самым коренным образом формировала и того реваншистского российского обывателя, и того реваншистского российского президента, которых мы имеем несчастье наблюдать на сегодня!Ну, это, действительно, не аргумент для нападения. Если кто-то воюет за чужую нефть, это агрессия, а не экономика.Давайте без абстракций - ООН не однородна. Кто именно там занимается. с вашей точки зрения, деструктивной деятельностью? СБ? Если так, то что будет без него - точно ли будет лучше, а не хуже? Или, может, ГА? Если так, то кто там воду баламутит - какая страна, или группа стран? Кого нужно лишить права голоса и выгнать с позором?..Снова таки - есть ООН. Давайте сначала разберемся, что с ее решениями не так...