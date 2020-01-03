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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:58
M-A-X написав:
Нужно решать не последствия, а причины.
Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?
Бо чудес не буває, і не можна зробити з лайна цукерку, принаймі швидко.
Тракторист написав:
почему вы оправдывает одни преступления другими? если вы это считаете нормой в современном мире, то какие у вас могут быть претензии к соседям?...
Війни не виникають самі по собі. Їх хтось починає. В нас почала Раша, з неї і питають санкціями. Ірак теж почав, і Сербія з Сирією. Афганістан не починав, почав Бен Ладан, який там ховався.
Так що карають тих, хто почав проливати кров.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:00
pesikot написав:
shapo написав:
Да-да, все северный агрессор делает.
И факельные шествия устраивает на манер штурмовиков 30-х, и улицы переименовывает, и историю переписывает.
Да-да, факельное шествие на манер штурмовиков, и где ? в Севастополе
И всё это в Крыму сейчас есть
Под моими окнами очень давно ходят с факелами 2 раза в год студенты радио- и физфака из общаг - отмечают дни их факультетов.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:04
Starikan написав: shapo написав: Faceless написав:
Уезжают они по тем же самым мотивам, по каким уезжают и представители любой другой национальности, а вовсе не потому, что их тут притесняют как евреев. Не сказал бы про сыр в масле, просто не хуже и не лучше чем всем прочим, что, собственно, совершенно нормально.
Сейчас да, но в начале 90-х именно потому, что боялись погромов
Может, и так.
Но скорее всего потому, что им было куда уезжать (как и этническим немцам и пр.), в отличие от представителей многих других национальностей
а теперь мы достигли апогея в "развитии" - из Украины уезжают украинцы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:04
lapay написав:
.............
Війни не виникають самі по собі. Їх хтось починає. В нас почала Раша, з неї і питають санкціями. Ірак теж почав, і Сербія з Сирією. Афганістан не починав, почав Бен Ладан, який там ховався.
Так що карають тих, хто почав проливати кров.
Карают тех, кто проиграл.
И наказывают кого надо, а не тех, кто начал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:06
Тракторист написав: M-A-X написав:
Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?
а вы их серьёзно считаете образцом демократии? кстати по индексу демократии они не входят даже в первую 20-ку...
Они сами себя считают.
Я к тому, что они почему-то пытаются "демократизировать" кого-угодно, но не своих сателлитов.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:06
lapay написав:
Бо чудес не буває, і не можна зробити з лайна цукерку, принаймі швидко.
Ну тогда, наверно, не стОит и приводить в пример страны плана Маршалла. Мол, это все американская работа - будем слушать американцев, и нас это ждет. Если из СА американцы не могут сделать нормальную страну, тогда и в успехе Западной Европы заслуга - западных европейцев. Не так ли?
lapay написав:
Сербія з Сирією. Афганістан не починав, почав Бен Ладан, який там ховався.
Так що карають тих, хто почав проливати кров.
Про Сербию - чушь. Ты бы почитал историю тамошнего конфликта прежде, чем умничать. Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:10
shapo написав:
ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.
Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.
В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.
Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.
Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.
Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.
И как вы будете их останавливать?
Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?
zРадио написав:
Давайте без абстракций - ООН не однородна. Кто именно там занимается. с вашей точки зрения, деструктивной деятельностью? СБ? Если так, то что будет без него - точно ли будет лучше, а не хуже? Или, может, ГА? Если так, то кто там воду баламутит - какая страна, или группа стран? Кого нужно лишить права голоса и выгнать с позором?..
Какие еще абстракции.
Я же вам привел пример Израиля. Поднимите резолюции ООН хоть с 1975г о признании сионизма фашизмом, хоть любые последние по Израилю и сравните их с отсутствием каких-либо резолюций по тому что творится в арабских странах БВ последние 8 лет.
shapo написав:
А курды себя сами травили?
zРадио написав:
Снова таки - есть ООН. Давайте сначала разберемся, что с ее решениями не так...
Да ничего.
Это абсолютно бесполезная, погрязшая в коррупции организация не влияющая в мировом порядке ни на что.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:10
M-A-X написав: Тракторист написав: M-A-X написав:
Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?
а вы их серьёзно считаете образцом демократии? кстати по индексу демократии они не входят даже в первую 20-ку...
Они сами себя считают.
Я к тому, что они почему-то пытаются "демократизировать" кого-угодно, но не своих сателлитов.
так пусть сами для нала научатся жить по законам демократии, а уж потом претендуют роль учителя демократии...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:11
шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно.
А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували"
І Ізраїль не такий, резолюції ООН не виконує...
а так "дишали, так дишали" про антисемітизм укропів..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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