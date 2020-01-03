shapo написав:

ООН - занятная организация постоянно осуждающая Израиль за якобы оккупацию чужих земель и угнетение бедных арабов с придуманным в 60-е в КГБ названием палестинцы.Хотя уровень жизни их намного выше чем у многих из их арабских собратьев в 23 арабских странах и это они нападают на израильтян они,по мнению ООН, все равно жертвы.В то же время ООН в упор не видело и не видит что творил в Ираке химический Али с курдами или тем зверствам которые творились в Сирии с 2011г.Если бы Израиль выполнял резолюции ООН то его давно бы не существовало.Именно поэтому он вышел вместе с США из подобной организации под названием Юнеско.Соблюдение норм международного права - это неосуществимая мечта, а реальность это Сирия, Ливан,Ливия,Йемен где упомянутые мной Турция и Иран вообще о таких словах не слышали.И как вы будете их останавливать?Голубыми касками из Норвегии и Сенегала?