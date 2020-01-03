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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5070507150725073> Додано: Суб 04 січ, 2020 00:15 zРадио написав: Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет

ни та ни другая вера насилия и убийств не предполагает, так что не стоит провоцировать ещё разногласия в этом вопросе, тем более что в Украине довольно много мусульман, среди которых процент хороших и плохих людей мало чем отличается от такого же соотношения у христиан или иудеев... ни та ни другая вера насилия и убийств не предполагает, так что не стоит провоцировать ещё разногласия в этом вопросе, тем более что в Украине довольно много мусульман, среди которых процент хороших и плохих людей мало чем отличается от такого же соотношения у христиан или иудеев... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4450 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:16 lapay написав: M-A-X написав: Нужно решать не последствия, а причины.



Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ? Нужно решать не последствия, а причины.Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?

Бо чудес не буває, і не можна зробити з лайна цукерку, принаймі швидко. Бо чудес не буває, і не можна зробити з лайна цукерку, принаймі швидко.

Но это же не мешает им "демократизировать" другие страны?



lapay написав: Тракторист написав: почему вы оправдывает одни преступления другими? если вы это считаете нормой в современном мире, то какие у вас могут быть претензии к соседям?... почему вы оправдывает одни преступления другими? если вы это считаете нормой в современном мире, то какие у вас могут быть претензии к соседям?...

Війни не виникають самі по собі. Їх хтось починає. В нас почала Раша, з неї і питають санкціями. Ірак теж почав, і Сербія з Сирією. Афганістан не починав, почав Бен Ладан, який там ховався.

Так що карають тих, хто почав проливати кров. Війни не виникають самі по собі. Їх хтось починає. В нас почала Раша, з неї і питають санкціями. Ірак теж почав, і Сербія з Сирією. Афганістан не починав, почав Бен Ладан, який там ховався.Так що карають тих, хто почав проливати кров.

А еще начали Ливия, Египет 2 раза, а раньше Панама. Много их было.

И причиной конфликта с Россией был не мирный майдан. Но это же не мешает им "демократизировать" другие страны?А еще начали Ливия, Египет 2 раза, а раньше Панама. Много их было.И причиной конфликта с Россией был не мирный майдан. M-A-X Повідомлень: 1707 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:20 shapo написав: Какие еще абстракции.

Я же вам привел пример Израиля. Поднимите резолюции ООН хоть с 1975г о признании сионизма фашизмом, хоть любые последние по Израилю и сравните их с отсутствием каких-либо резолюций по тому что творится в арабских странах БВ последние 8 лет.

Какие еще абстракции.Я же вам привел пример Израиля. Поднимите резолюции ООН хоть с 1975г о признании сионизма фашизмом, хоть любые последние по Израилю и сравните их с отсутствием каких-либо резолюций по тому что творится в арабских странах БВ последние 8 лет.



Весь мир против Израиля - разве это не абстракция? Сорян, но я не готов потратить время и пересмотреть все решения ООН с 1975-го на эту тему, чтобы понять, кто как голосует. У вас самого есть версия, раз вы говорите о дискриминации? Это тоже форма нерационального антисемитизма - примерно такая же, которой на бытовом уровне болеет четверть населения Земли? Или есть все же другие факторы? ООН как "организация мира для мира" может жалеть слабых (а палестинцы перед Израилем реально выглядят слабыми, несмотря на то, что являются зачинщиками) - такую версию я тоже не исключаю. Но вообще, фантазировать не хочу, потому что не знаю конкретно этот вопрос.



Зато знаю, что без ООН будет хуже, чем с ООН. Возможно, не Израилю, но всей планете - наверняка... Весь мир против Израиля - разве это не абстракция? Сорян, но я не готов потратить время и пересмотреть все решения ООН с 1975-го на эту тему, чтобы понять, кто как голосует. У вас самого есть версия, раз вы говорите о дискриминации? Это тоже форма нерационального антисемитизма - примерно такая же, которой на бытовом уровне болеет четверть населения Земли? Или есть все же другие факторы? ООН как "организация мира для мира" может жалеть слабых (а палестинцы перед Израилем реально выглядят слабыми, несмотря на то, что являются зачинщиками) - такую версию я тоже не исключаю. Но вообще, фантазировать не хочу, потому что не знаю конкретно этот вопрос.Зато знаю, что без ООН будет хуже, чем с ООН. Возможно, не Израилю, но всей планете - наверняка... Востаннє редагувалось zРадио в Суб 04 січ, 2020 00:21, всього редагувалось 3 разів. zРадио

Повідомлень: 4572 З нами з: 02.05.18 Подякував: 872 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:20 flyman написав: шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно.

А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували"

І Ізраїль не такий, резолюції ООН не виконує...

а так "дишали, так дишали" про антисемітизм укропів.. шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно.А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували"І Ізраїль не такий, резолюції ООН не виконує...а так "дишали, так дишали" про антисемітизм укропів..

Да нет же.

Мы оправдываем, что США - светочь демократии для всего мира. Да нет же.Мы оправдываем, что США - светочь демократии для всего мира. M-A-X Повідомлень: 1707 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:23 flyman написав: шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно.

А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували"

І Ізраїль не такий, резолюції ООН не виконує...

а так "дишали, так дишали" про антисемітизм укропів.. шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно.А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували"І Ізраїль не такий, резолюції ООН не виконує...а так "дишали, так дишали" про антисемітизм укропів..



Как же легко, тролль, реабилитироваться перед тобой - достаточно просто похвалить США У тебя свои мысли то хоть какие-то есть? Назови одну проукраинскую! Как же легко, тролль, реабилитироваться перед тобой - достаточно просто похвалить СШАУ тебя свои мысли то хоть какие-то есть? Назови одну проукраинскую! zРадио

Повідомлень: 4572 З нами з: 02.05.18 Подякував: 872 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:38 zРадио написав: ...........

Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет ...........Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет

Это сомнительный тезис.

Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия. Это сомнительный тезис.Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15028 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:46 ЛАД написав: zРадио написав: ...........

Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет ...........Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет

Это сомнительный тезис.

Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия. Это сомнительный тезис.Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.



Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным zРадио

Повідомлень: 4572 З нами з: 02.05.18 Подякував: 872 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:48 shapo написав: Какие еще абстракции.

Я же вам привел пример Израиля. Поднимите резолюции ООН хоть с 1975г о признании сионизма фашизмом, хоть любые последние по Израилю и сравните их с отсутствием каких-либо резолюций по тому что творится в арабских странах БВ последние 8 лет.

Какие еще абстракции.Я же вам привел пример Израиля. Поднимите резолюции ООН хоть с 1975г о признании сионизма фашизмом, хоть любые последние по Израилю и сравните их с отсутствием каких-либо резолюций по тому что творится в арабских странах БВ последние 8 лет.



zРадио написав: Весь мир против Израиля - разве это не абстракция? Весь мир против Израиля - разве это не абстракция?



А то, что антисемитизм почти мировое явление, причем даже в странах где никогда не видели ни одного еврея для вас не является абстракцией?

Антиизраилизм и антисионизм это просто новая форма старого как мир антисемитизма.

А в ООН с принятием новых членов выросло число арабских и мусульманских стран последовательно голосующих против Израиля.







zРадио написав: Сорян, но я не готов потратить время и пересмотреть все решения ООН с 1975-го на эту тему, чтобы понять, кто как голосует. У вас самого есть версия, раз вы говорите о дискриминации? Это тоже форма нерационального антисемитизма - примерно такая же, которой на бытовом уровне болеет четверть населения Земли? Сорян, но я не готов потратить время и пересмотреть все решения ООН с 1975-го на эту тему, чтобы понять, кто как голосует. У вас самого есть версия, раз вы говорите о дискриминации? Это тоже форма нерационального антисемитизма - примерно такая же, которой на бытовом уровне болеет четверть населения Земли?



Да хотя бы это можете посмотреть если верите - https://eleven.co.il/jewish-history/modern-era/13085/ - хотя там заканчивается 2004г

И почему только четверть населения?







zРадио написав: Или есть все же другие факторы? ООН как "организация мира для мира" может жалеть слабых (а палестинцы перед Израилем реально выглядят слабыми, несмотря на то, что являются зачинщиками) - такую версию я тоже не исключаю. Но вообще, фантазировать не хочу, потому что не знаю конкретно этот вопрос. Или есть все же другие факторы? ООН как "организация мира для мира" может жалеть слабых (а палестинцы перед Израилем реально выглядят слабыми, несмотря на то, что являются зачинщиками) - такую версию я тоже не исключаю. Но вообще, фантазировать не хочу, потому что не знаю конкретно этот вопрос.



Да так называемые палестинцы всего-навсего предлог для уничтожения Израиля.

О 800 тыс.еврейских беженцев изгнанных из из арабских стран в 40-50-е годы ООН предпочитает помалкивать не забывая увеличивать в геометрической прогрессии беженцев в 4-м поколении называемых палестинцами.

В мире после ВМВ были миллионы беженцев и перемещенных лиц, но они давно адаптированы, и только один народ ни одна из 23 арабских стран не хочет у себя принять и адаптировать.



zРадио написав: Зато знаю, что без ООН будет хуже, чем с ООН. Возможно, не Израилю, но всей планете - наверняка... Зато знаю, что без ООН будет хуже, чем с ООН. Возможно, не Израилю, но всей планете - наверняка...

И какая роль ООН сейчас на планете?

На что эта организация сейчас влияет и разрешила ли она хоть один конфликт? А то, что антисемитизм почти мировое явление, причем даже в странах где никогда не видели ни одного еврея для вас не является абстракцией?Антиизраилизм и антисионизм это просто новая форма старого как мир антисемитизма.А в ООН с принятием новых членов выросло число арабских и мусульманских стран последовательно голосующих против Израиля.Да хотя бы это можете посмотреть если верите -- хотя там заканчивается 2004гИ почему только четверть населения?Да так называемые палестинцы всего-навсего предлог для уничтожения Израиля.О 800 тыс.еврейских беженцев изгнанных из из арабских стран в 40-50-е годы ООН предпочитает помалкивать не забывая увеличивать в геометрической прогрессии беженцев в 4-м поколении называемых палестинцами.В мире после ВМВ были миллионы беженцев и перемещенных лиц, но они давно адаптированы, и только один народ ни одна из 23 арабских стран не хочет у себя принять и адаптировать.И какая роль ООН сейчас на планете?На что эта организация сейчас влияет и разрешила ли она хоть один конфликт? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2588 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:50 zРадио написав: ЛАД написав: Это сомнительный тезис.

Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия. Это сомнительный тезис.Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.

Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным



Если взять статистику последних лет, то по ней не все мусульмане террористы, но все террористы - мусульмане. Если взять статистику последних лет, то по ней не все мусульмане террористы, но все террористы - мусульмане. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2588 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:53 lapay написав: Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так. Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.

США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.

Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.

Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет? США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет? Tegularius Повідомлень: 1087 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5070507150725073> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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