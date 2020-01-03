Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет
ни та ни другая вера насилия и убийств не предполагает, так что не стоит провоцировать ещё разногласия в этом вопросе, тем более что в Украине довольно много мусульман, среди которых процент хороших и плохих людей мало чем отличается от такого же соотношения у христиан или иудеев...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
M-A-X написав:Нужно решать не последствия, а причины.
Почему США не демократизируют своих сателлитов на БВ?
Бо чудес не буває, і не можна зробити з лайна цукерку, принаймі швидко.
Но это же не мешает им "демократизировать" другие страны?
lapay написав:
Тракторист написав:почему вы оправдывает одни преступления другими? если вы это считаете нормой в современном мире, то какие у вас могут быть претензии к соседям?...
Війни не виникають самі по собі. Їх хтось починає. В нас почала Раша, з неї і питають санкціями. Ірак теж почав, і Сербія з Сирією. Афганістан не починав, почав Бен Ладан, який там ховався. Так що карають тих, хто почав проливати кров.
А еще начали Ливия, Египет 2 раза, а раньше Панама. Много их было. И причиной конфликта с Россией был не мирный майдан.
shapo написав: Какие еще абстракции. Я же вам привел пример Израиля. Поднимите резолюции ООН хоть с 1975г о признании сионизма фашизмом, хоть любые последние по Израилю и сравните их с отсутствием каких-либо резолюций по тому что творится в арабских странах БВ последние 8 лет.
Весь мир против Израиля - разве это не абстракция? Сорян, но я не готов потратить время и пересмотреть все решения ООН с 1975-го на эту тему, чтобы понять, кто как голосует. У вас самого есть версия, раз вы говорите о дискриминации? Это тоже форма нерационального антисемитизма - примерно такая же, которой на бытовом уровне болеет четверть населения Земли? Или есть все же другие факторы? ООН как "организация мира для мира" может жалеть слабых (а палестинцы перед Израилем реально выглядят слабыми, несмотря на то, что являются зачинщиками) - такую версию я тоже не исключаю. Но вообще, фантазировать не хочу, потому что не знаю конкретно этот вопрос.
Зато знаю, что без ООН будет хуже, чем с ООН. Возможно, не Израилю, но всей планете - наверняка...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 04 січ, 2020 00:21, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно. А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували" І Ізраїль не такий, резолюції ООН не виконує... а так "дишали, так дишали" про антисемітизм укропів..
Да нет же. Мы оправдываем, что США - светочь демократии для всего мира.
flyman написав:шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно. А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували" І Ізраїль не такий, резолюції ООН не виконує... а так "дишали, так дишали" про антисемітизм укропів..
Как же легко, тролль, реабилитироваться перед тобой - достаточно просто похвалить США У тебя свои мысли то хоть какие-то есть? Назови одну проукраинскую!
shapo написав: Какие еще абстракции. Я же вам привел пример Израиля. Поднимите резолюции ООН хоть с 1975г о признании сионизма фашизмом, хоть любые последние по Израилю и сравните их с отсутствием каких-либо резолюций по тому что творится в арабских странах БВ последние 8 лет.
zРадио написав:Весь мир против Израиля - разве это не абстракция?
А то, что антисемитизм почти мировое явление, причем даже в странах где никогда не видели ни одного еврея для вас не является абстракцией? Антиизраилизм и антисионизм это просто новая форма старого как мир антисемитизма. А в ООН с принятием новых членов выросло число арабских и мусульманских стран последовательно голосующих против Израиля.
zРадио написав:Сорян, но я не готов потратить время и пересмотреть все решения ООН с 1975-го на эту тему, чтобы понять, кто как голосует. У вас самого есть версия, раз вы говорите о дискриминации? Это тоже форма нерационального антисемитизма - примерно такая же, которой на бытовом уровне болеет четверть населения Земли?
zРадио написав: Или есть все же другие факторы? ООН как "организация мира для мира" может жалеть слабых (а палестинцы перед Израилем реально выглядят слабыми, несмотря на то, что являются зачинщиками) - такую версию я тоже не исключаю. Но вообще, фантазировать не хочу, потому что не знаю конкретно этот вопрос.
Да так называемые палестинцы всего-навсего предлог для уничтожения Израиля. О 800 тыс.еврейских беженцев изгнанных из из арабских стран в 40-50-е годы ООН предпочитает помалкивать не забывая увеличивать в геометрической прогрессии беженцев в 4-м поколении называемых палестинцами. В мире после ВМВ были миллионы беженцев и перемещенных лиц, но они давно адаптированы, и только один народ ни одна из 23 арабских стран не хочет у себя принять и адаптировать.
zРадио написав:Зато знаю, что без ООН будет хуже, чем с ООН. Возможно, не Израилю, но всей планете - наверняка...
И какая роль ООН сейчас на планете? На что эта организация сейчас влияет и разрешила ли она хоть один конфликт?
lapay написав:Таких вагон і возик, починаючи з Совка і Ізраїля. Ірак бомбила коаліція, Сербію теж, і не завжди були санкції ООН. В нас є свій терорист під боком, а до інших нам і справи немає. Якось так.
США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий. Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства. Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет?