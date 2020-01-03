RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5070507150725073
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:55

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:...........
Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет

Это сомнительный тезис.
Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.


Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным :D


По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.
Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.
Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14520
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 5774 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:59

  Tegularius написав:США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.
Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.
Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет?

Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 29.05.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:08

  freeze написав:По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.
Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.
Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.


Да, полностью согласен и с вами, и с shapo - собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли...

Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые :o
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 02.05.18
Подякував: 872 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:15

  zРадио написав:Да, полностью согласен и с вами, и с shapo - собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли...


У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.
Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.
Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14520
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3860 раз.
Подякували: 5774 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:49

  shapo написав:Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули

Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне"
Tegularius
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:49

  zРадио написав:Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые :o

Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте
Tegularius
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 11.02.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:51

  freeze написав:
  zРадио написав:
  ЛАД написав:----------------
zРадио
...........
Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет
----------------
Это сомнительный тезис.
Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.


Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным :D


По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.
Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.
Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.

Лет 500-600 назад мораль в христианских странах тоже заметно отличалась от сегодняшней. И перерезать горло животному тоже, наверно, был способен любой.
Другой возраст религии, другой уровень развития общества.
Кстати, перерезать горло - вопрос привычки, первый раз тяжело, потом всё легче.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15028
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:54

  Tegularius написав:
  shapo написав:Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули

Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне"

Может рашастан грохнет американца или кишка тонка? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8507
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:56

  freeze написав:У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.
Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.
Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо.

Тому я і кажу, що треба будувати свою українську хату для українців. Я визнаю загальнолюдські цінності, але в своїй хаті своя правда, і сила, і воля... :P Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв. :mrgreen: Не подумайте, що я кровожерливий, навпаки, але бувають ситуації, де не порушити заповіді не можливо. :P На першому місці - своє, на другому - загальнолюдське. Бо не всі сповідують християнські цінності, а підставляти нехристям щоки, не комільфо! :P Це наша Богом дана земля! Це наша українська хата! І саме українцю тут повинно бути комфортним. Своя мова, свої звичаї і традиції. Поважаючи інші мови, віри, традиції, звісно, якщо і нас поважають. 8)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 04 січ, 2020 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27274
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:56

  Tegularius написав:
  zРадио написав:Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые :o

Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте

В принципе допускаю, что умственные и физические способности различаются у разных рас и даже национальностей.
Но пока что, на мой взгляд, твёрдых и однозначных доказательств нет. Нет даже признанных критериев оценки - наиболее известны тесты IQ, но есть большие сомнения в том, что они показывают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15028
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5070507150725073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.