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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5070507150725073 Додано: Суб 04 січ, 2020 00:55 zРадио написав: ЛАД написав: zРадио написав: ...........

Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет ...........Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет

Это сомнительный тезис.

Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия. Это сомнительный тезис.Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.



Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным



По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.

Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.

Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди. По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14520 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3860 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 00:59 Tegularius написав: США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.

Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.

Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет? США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет?

Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2588 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:08 freeze написав: По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.

Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.

Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди. По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.



Да, полностью согласен и с вами, и с shapo - собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли...



Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые Да, полностью согласен и с вами, и с- собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли...Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые zРадио

Повідомлень: 4572 З нами з: 02.05.18 Подякував: 872 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:15 zРадио написав: Да, полностью согласен и с вами, и с shapo - собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли... Да, полностью согласен и с вами, и с shapo - собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли...



У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.

Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.

Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо. У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14520 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3860 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:49 shapo написав: Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули

Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне" Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне" Tegularius Повідомлень: 1087 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:49 zРадио написав: Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые

Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте Tegularius Повідомлень: 1087 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:51 freeze написав: zРадио написав: ЛАД написав: ----------------

zРадио

...........

Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет

----------------

Это сомнительный тезис.

Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия. ----------------...........Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет----------------Это сомнительный тезис.Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.



Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным



По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.

Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.

Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди. По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.

Лет 500-600 назад мораль в христианских странах тоже заметно отличалась от сегодняшней. И перерезать горло животному тоже, наверно, был способен любой.

Другой возраст религии, другой уровень развития общества.

Кстати, перерезать горло - вопрос привычки, первый раз тяжело, потом всё легче. Лет 500-600 назад мораль в христианских странах тоже заметно отличалась от сегодняшней. И перерезать горло животному тоже, наверно, был способен любой.Другой возраст религии, другой уровень развития общества.Кстати, перерезать горло - вопрос привычки, первый раз тяжело, потом всё легче. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15028 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:54 Tegularius написав: shapo написав: Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули

Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне" Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне"

Может рашастан грохнет американца или кишка тонка? Может рашастан грохнет американца или кишка тонка? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8507 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:56 freeze написав: У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.

Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.

Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо. У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо.

Тому я і кажу, що треба будувати свою українську хату для українців. Я визнаю загальнолюдські цінності, але в своїй хаті своя правда, і сила, і воля... Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв. Не подумайте, що я кровожерливий, навпаки, але бувають ситуації, де не порушити заповіді не можливо. На першому місці - своє, на другому - загальнолюдське. Бо не всі сповідують християнські цінності, а підставляти нехристям щоки, не комільфо! Це наша Богом дана земля! Це наша українська хата! І саме українцю тут повинно бути комфортним. Своя мова, свої звичаї і традиції. Поважаючи інші мови, віри, традиції, звісно, якщо і нас поважають.

Тому я і кажу, що треба будувати свою українську хату для українців. Я визнаю загальнолюдські цінності, але в своїй хаті своя правда, і сила, і воля...Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.Не подумайте, що я кровожерливий, навпаки, але бувають ситуації, де не порушити заповіді не можливо.На першому місці - своє, на другому - загальнолюдське. Бо не всі сповідують християнські цінності, а підставляти нехристям щоки, не комільфо!Це наша Богом дана земля! Це наша українська хата! І саме українцю тут повинно бути комфортним. Своя мова, свої звичаї і традиції. Поважаючи інші мови, віри, традиції, звісно, якщо і нас поважають. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 04 січ, 2020 01:57, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27274 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2075 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 01:56 Tegularius написав: zРадио написав: Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые

Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте

В принципе допускаю, что умственные и физические способности различаются у разных рас и даже национальностей.

Но пока что, на мой взгляд, твёрдых и однозначных доказательств нет. Нет даже признанных критериев оценки - наиболее известны тесты IQ, но есть большие сомнения в том, что они показывают. В принципе допускаю, что умственные и физические способности различаются у разных рас и даже национальностей.Но пока что, на мой взгляд, твёрдых и однозначных доказательств нет. Нет даже признанных критериев оценки - наиболее известны тесты IQ, но есть большие сомнения в том, что они показывают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15028 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5070507150725073 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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