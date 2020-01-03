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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:55
zРадио написав: ЛАД написав: zРадио написав:
...........
Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет
Это сомнительный тезис.
Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.
Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным
По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.
Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.
Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:59
Tegularius написав:
США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.
Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.
Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет?
Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:08
freeze написав:
По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.
Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.
Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.
Да, полностью согласен и с вами, и с shapo
- собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли...
Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:15
zРадио написав:
Да, полностью согласен и с вами, и с shapo - собственно, на подобных умозаключениях и сам написал тогда. Но все же использовать это как аргумент в конкретном кейсе было неэтично, что-ли...
У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.
Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.
Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:49
shapo написав:
Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули
Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне"
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:49
zРадио написав:
Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые
Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:51
freeze написав: zРадио написав: ЛАД написав:
----------------zРадио
...........
Да и общих познаний о христианстве и мусульманстве, в принципе. достаточно, чтобы понять, чья вера предполагает насилие и убийства, а чья - нет
----------------
Это сомнительный тезис.
Возможно, разница лишь в том, что ислам более молодая религия.
Под давлением общественности признаю этот свой аргумент некорректным и сомнительным
По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.
Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.
Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.
Лет 500-600 назад мораль в христианских странах тоже заметно отличалась от сегодняшней. И перерезать горло животному тоже, наверно, был способен любой.
Другой возраст религии, другой уровень развития общества.
Кстати, перерезать горло - вопрос привычки, первый раз тяжело, потом всё легче.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:54
Tegularius написав: shapo написав:
Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули
Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне"
Может рашастан грохнет американца или кишка тонка?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:56
freeze написав:
У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.
Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.
Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо.
Тому я і кажу, що треба будувати свою українську хату для українців. Я визнаю загальнолюдські цінності, але в своїй хаті своя правда, і сила, і воля...
Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.
Не подумайте, що я кровожерливий, навпаки, але бувають ситуації, де не порушити заповіді не можливо.
На першому місці - своє, на другому - загальнолюдське. Бо не всі сповідують християнські цінності, а підставляти нехристям щоки, не комільфо!
Це наша Богом дана земля! Це наша українська хата! І саме українцю тут повинно бути комфортним. Своя мова, свої звичаї і традиції. Поважаючи інші мови, віри, традиції, звісно, якщо і нас поважають.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 04 січ, 2020 01:57, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 01:56
Tegularius написав: zРадио написав:
Знаете, как похожий случай с великим Джеймсом Уотсоном - он как биолог, Нобелевский лауреат, говорит о том, что видит, а именно о меньших физиологических умственных задатках черных в сравнении с белыми, но публично это озвучивать нельзя - неэтично. Загнобили старика... причем сами же белые
Это правда. Но мусульмане - не отдельная раса, не путайте
В принципе допускаю, что умственные и физические способности различаются у разных рас и даже национальностей.
Но пока что, на мой взгляд, твёрдых и однозначных доказательств нет. Нет даже признанных критериев оценки - наиболее известны тесты IQ, но есть большие сомнения в том, что они показывают.
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