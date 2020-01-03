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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 січ, 2020 02:09
ЛАД написав:
В принципе допускаю, что умственные и физические способности различаются у разных рас и даже национальностей.
Но пока что, на мой взгляд, твёрдых и однозначных доказательств нет. Нет даже признанных критериев оценки - наиболее известны тесты IQ, но есть большие сомнения в том, что они показывают.
Доказательства: просто сопоставьте количество представителей разных рас в советах директоров крупных корпораций, среди их CEO, среди профессуры ведущих университетов, среди лауреатов нобелевской и других крупных премий в области естественных и точных наук, среди ведущих программистов IT-компаний.
Реальность будет в корне отличной от картинки, впариваемой Голливудом. Несмотря на льготы, уже десятилетия практикуемую "положительную дискриминацию" чернокожих, их число на этих должностях в процентном отношении очень невелико.
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Tegularius
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:09
Ukrainian написав: Tegularius написав: shapo написав:
Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули
Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне"
Может рашастан грохнет американца или кишка тонка?
На самом деле грохнуть кого-то не является проблемой, важно просчитать последствия.
Трамп носится с пухленьким товарищем Кимом, явно опасаясь, что он или его соратники могут использовать пару каличных ядерных ракет. Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса. А вот безъядерные страны в плане грохания достаточно уязвимы, пример Украины на лице, оттяпали Крым без откровенных последствий, Ливия - схреначили Каддафи и теперь банды орков бегают по Ливии который год, еще стран 30 можно привести в пример только в этом столетии.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:17
freeze написав:
Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса.
Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:17
Tegularius написав:
Доказательства: просто сопоставьте количество представителей разных рас в советах директоров крупных корпораций, среди их CEO, среди профессуры ведущих университетов, среди лауреатов нобелевской и других крупных премий в области естественных и точных наук, среди ведущих программистов IT-компаний.
Реальность будет в корне отличной от картинки, впариваемой Голливудом. Несмотря на льготы, уже десятилетия практикуемую "положительную дискриминацию" чернокожих, их число на этих должностях в процентном отношении очень невелико.
Не-не-не, коллективные органы вроде советов директоров точно сразу отпадают - там diversity. Это искусственно-созданное разнообразие. На самом деле в них реально много сегодня представителей не-белых.
А вот если взять чемпионов мира по шахматам... Та даже не чемпионов мира - просто гроссмейстеров... Вот тут будет тот самый результат, который озвучивать неэтично...
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 04 січ, 2020 02:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:18
Козак-характерник написав:
Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.
Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.
Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:20
Ukrainian написав: freeze написав:
Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса.
Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские.
Вагнеровцы и все мировые ЧВК и были созданы для того, чтобы их не брали в расчет. Американских ЧВК тоже крошат и в Сомали и в других странах, особых воплей никаких нет, наемникам за этот риск и деньги платят.
Сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке.
Наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937.
Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:29
freeze написав: Ukrainian написав: freeze написав:
Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса.
Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские.
Вагнеровцы и все мировые ЧВК и были созданы для того, чтобы их не брали в расчет. Американских ЧВК тоже крошат и в Сомали и в других странах, особых воплей никаких нет, наемникам за этот риск и деньги платят.
Сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке.
Наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937.
Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.
Ну их же не руссо убили. В этом и отличие.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:40
Ukrainian написав:
Ну их же не руссо убили. В этом и отличие.
Какая разница какой мясник разрубил мясо. Любой человек идущий в ЧВК понимает, что никакая Родина за него вписываться не будет по условиям контракта. И это понимают люди, отстреливающие наемников.
Думаете кто-то в здравом уме проводил исследования кто отправил на тот свет почти 4 тысячи американских наемников в Ираке? Часть из них курды ухайдокали, это не мешало курдам одно время дружить с американцами, пока американцы не кинули по привычке и союзников курдов.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 02:59
freeze написав:
Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.
Мне тоже он нравился - до вчерашнего дня.
Думал, станет первым из большой вереницы предшественников, кто не развязал ни одной войны за время пребывания на посту. Годик не дотянул.
Иранцы ничем не угрожали Америке. Они внесли большую лепту в победу международного сообщества над ИГИЛ и Алькаидой.
Ради того, чтобы перед выборами понравиться еврейскому лобби, поставил Ближний Восток на грань большой войны и поставил под угрозу жизнь своих граждан, которым теперь будут мстить шиитские групппировки.
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