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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5071507250735074 Додано: Суб 04 січ, 2020 02:09 ЛАД написав: В принципе допускаю, что умственные и физические способности различаются у разных рас и даже национальностей.

Но пока что, на мой взгляд, твёрдых и однозначных доказательств нет. Нет даже признанных критериев оценки - наиболее известны тесты IQ, но есть большие сомнения в том, что они показывают. В принципе допускаю, что умственные и физические способности различаются у разных рас и даже национальностей.Но пока что, на мой взгляд, твёрдых и однозначных доказательств нет. Нет даже признанных критериев оценки - наиболее известны тесты IQ, но есть большие сомнения в том, что они показывают.



Доказательства: просто сопоставьте количество представителей разных рас в советах директоров крупных корпораций, среди их CEO, среди профессуры ведущих университетов, среди лауреатов нобелевской и других крупных премий в области естественных и точных наук, среди ведущих программистов IT-компаний.

Реальность будет в корне отличной от картинки, впариваемой Голливудом. Несмотря на льготы, уже десятилетия практикуемую "положительную дискриминацию" чернокожих, их число на этих должностях в процентном отношении очень невелико. Доказательства: просто сопоставьте количество представителей разных рас в советах директоров крупных корпораций, среди их CEO, среди профессуры ведущих университетов, среди лауреатов нобелевской и других крупных премий в области естественных и точных наук, среди ведущих программистов IT-компаний.Реальность будет в корне отличной от картинки, впариваемой Голливудом. Несмотря на льготы, уже десятилетия практикуемую "положительную дискриминацию" чернокожих, их число на этих должностях в процентном отношении очень невелико. Tegularius Повідомлень: 1089 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:09 Ukrainian написав: Tegularius написав: shapo написав: Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули Если начальник украинского Генштаба начнёт организовывать террор и поддерживать одну из сторон в гражданской войне как глава КСИР в Сирии, Ираке и на границе с Израилем, то вполне заслужит того чтобы его грохнули

Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне" Тогда пусть американцы своего же главнокомандующего грохнут, потому что он тоже "поддерживал одну из сторон в гражданской войне"

Может рашастан грохнет американца или кишка тонка? Может рашастан грохнет американца или кишка тонка?



На самом деле грохнуть кого-то не является проблемой, важно просчитать последствия.

Трамп носится с пухленьким товарищем Кимом, явно опасаясь, что он или его соратники могут использовать пару каличных ядерных ракет. Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса. А вот безъядерные страны в плане грохания достаточно уязвимы, пример Украины на лице, оттяпали Крым без откровенных последствий, Ливия - схреначили Каддафи и теперь банды орков бегают по Ливии который год, еще стран 30 можно привести в пример только в этом столетии. На самом деле грохнуть кого-то не является проблемой, важно просчитать последствия.Трамп носится с пухленьким товарищем Кимом, явно опасаясь, что он или его соратники могут использовать пару каличных ядерных ракет. Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса. А вот безъядерные страны в плане грохания достаточно уязвимы, пример Украины на лице, оттяпали Крым без откровенных последствий, Ливия - схреначили Каддафи и теперь банды орков бегают по Ливии который год, еще стран 30 можно привести в пример только в этом столетии. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14525 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3860 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:17 Re: Політичні дискусії freeze написав: Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса. Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса.

Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские. Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8509 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:17 Tegularius написав:

Доказательства: просто сопоставьте количество представителей разных рас в советах директоров крупных корпораций, среди их CEO, среди профессуры ведущих университетов, среди лауреатов нобелевской и других крупных премий в области естественных и точных наук, среди ведущих программистов IT-компаний.

Реальность будет в корне отличной от картинки, впариваемой Голливудом. Несмотря на льготы, уже десятилетия практикуемую "положительную дискриминацию" чернокожих, их число на этих должностях в процентном отношении очень невелико. Доказательства: просто сопоставьте количество представителей разных рас в советах директоров крупных корпораций, среди их CEO, среди профессуры ведущих университетов, среди лауреатов нобелевской и других крупных премий в области естественных и точных наук, среди ведущих программистов IT-компаний.Реальность будет в корне отличной от картинки, впариваемой Голливудом. Несмотря на льготы, уже десятилетия практикуемую "положительную дискриминацию" чернокожих, их число на этих должностях в процентном отношении очень невелико.



Не-не-не, коллективные органы вроде советов директоров точно сразу отпадают - там diversity. Это искусственно-созданное разнообразие. На самом деле в них реально много сегодня представителей не-белых.



А вот если взять чемпионов мира по шахматам... Та даже не чемпионов мира - просто гроссмейстеров... Вот тут будет тот самый результат, который озвучивать неэтично... Не-не-не, коллективные органы вроде советов директоров точно сразу отпадают - там diversity. Это искусственно-созданное разнообразие. На самом деле в них реально много сегодня представителей не-белых.А вот если взять чемпионов мира по шахматам... Та даже не чемпионов мира - просто гроссмейстеров... Вот тут будет тот самый результат, который озвучивать неэтично... Востаннє редагувалось zРадио в Суб 04 січ, 2020 02:28, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 4573 З нами з: 02.05.18 Подякував: 872 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:18 Козак-характерник написав: Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв. Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.



Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.

Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты. Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14525 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3860 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:20 Ukrainian написав: freeze написав: Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса. Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса.

Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские. Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские.



Вагнеровцы и все мировые ЧВК и были созданы для того, чтобы их не брали в расчет. Американских ЧВК тоже крошат и в Сомали и в других странах, особых воплей никаких нет, наемникам за этот риск и деньги платят.



Сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке.

Наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих. Вагнеровцы и все мировые ЧВК и были созданы для того, чтобы их не брали в расчет. Американских ЧВК тоже крошат и в Сомали и в других странах, особых воплей никаких нет, наемникам за этот риск и деньги платят.Сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке.Наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста.Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14525 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3860 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:29 freeze написав: Ukrainian написав: freeze написав: Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса. Грохать американцы или русские друг друга не будут по определению из-за боязни апокалипсиса.

Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские. Вагнеровцев в Сирии февраля 2018 в счёт не берём. Они не годные русские.



Вагнеровцы и все мировые ЧВК и были созданы для того, чтобы их не брали в расчет. Американских ЧВК тоже крошат и в Сомали и в других странах, особых воплей никаких нет, наемникам за этот риск и деньги платят.



Сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке.

Наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих. Вагнеровцы и все мировые ЧВК и были созданы для того, чтобы их не брали в расчет. Американских ЧВК тоже крошат и в Сомали и в других странах, особых воплей никаких нет, наемникам за этот риск и деньги платят.Сотрудники американского Университета Брауна обнародовали доклад, в котором подсчитаны потери армии США и их союзников в Афганистане и Ираке.Наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста.Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.

Ну их же не руссо убили. В этом и отличие. Ну их же не руссо убили. В этом и отличие. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8509 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:40 Ukrainian написав: Ну их же не руссо убили. В этом и отличие. Ну их же не руссо убили. В этом и отличие.



Какая разница какой мясник разрубил мясо. Любой человек идущий в ЧВК понимает, что никакая Родина за него вписываться не будет по условиям контракта. И это понимают люди, отстреливающие наемников.

Думаете кто-то в здравом уме проводил исследования кто отправил на тот свет почти 4 тысячи американских наемников в Ираке? Часть из них курды ухайдокали, это не мешало курдам одно время дружить с американцами, пока американцы не кинули по привычке и союзников курдов. Какая разница какой мясник разрубил мясо. Любой человек идущий в ЧВК понимает, что никакая Родина за него вписываться не будет по условиям контракта. И это понимают люди, отстреливающие наемников.Думаете кто-то в здравом уме проводил исследования кто отправил на тот свет почти 4 тысячи американских наемников в Ираке? Часть из них курды ухайдокали, это не мешало курдам одно время дружить с американцами, пока американцы не кинули по привычке и союзников курдов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14525 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3860 раз. Подякували: 5774 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 02:59 freeze написав: Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты. Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.

Мне тоже он нравился - до вчерашнего дня.

Думал, станет первым из большой вереницы предшественников, кто не развязал ни одной войны за время пребывания на посту. Годик не дотянул.

Иранцы ничем не угрожали Америке. Они внесли большую лепту в победу международного сообщества над ИГИЛ и Алькаидой.

Ради того, чтобы перед выборами понравиться еврейскому лобби, поставил Ближний Восток на грань большой войны и поставил под угрозу жизнь своих граждан, которым теперь будут мстить шиитские групппировки. Мне тоже он нравился - до вчерашнего дня.Думал, станет первым из большой вереницы предшественников, кто не развязал ни одной войны за время пребывания на посту. Годик не дотянул.Иранцы ничем не угрожали Америке. Они внесли большую лепту в победу международного сообщества над ИГИЛ и Алькаидой.Ради того, чтобы перед выборами понравиться еврейскому лобби, поставил Ближний Восток на грань большой войны и поставил под угрозу жизнь своих граждан, которым теперь будут мстить шиитские групппировки. Tegularius Повідомлень: 1089 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 03:30 freeze написав: Козак-характерник написав: Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв. Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.



Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.

Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты. Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.

В нас не те, що підтримають свого, а втоплять в лайні... Приклад - срач на цій гілці і ненависть один до одного. А єврей ніколи не вбиватиме єврея. Хоча узагальнювати ніколи не треба, тут вже я впадаю в гріх засудження брата свого. Є і в нас добрі люди.

В нас не те, що підтримають свого, а втоплять в лайні...Приклад - срач на цій гілці і ненависть один до одного. А єврей ніколи не вбиватиме єврея. Хоча узагальнювати ніколи не треба, тут вже я впадаю в гріх засудження брата свого. Є і в нас добрі люди. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27275 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2075 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5071507250735074 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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