Tegularius написав:
Мне тоже он нравился - до вчерашнего дня.
Думал, станет первым из большой вереницы предшественников, кто не развязал ни одной войны за время пребывания на посту. Годик не дотянул.
Иранцы ничем не угрожали Америке. Они внесли большую лепту в победу международного сообщества над ИГИЛ и Алькаидой.
Ради того, чтобы перед выборами понравиться еврейскому лобби, поставил Ближний Восток на грань большой войны и поставил под угрозу жизнь своих граждан, которым теперь будут мстить шиитские групппировки.
Ха-ха.
Грань большой войны над БВ витает уже 8 лет с начала арабской весны.
А "Миротворец" Иран давно угрожает всему миру т. к. является спонсором международного террора и организаций Хезболла, Исламский джихад, Хамас и пр. Целью Ирана есть установление шиитской оси от Ирана до Ливии через Ирак и Сирию. В Ираке он на стороне шиитов воюющих с суннитами и курдами.Поэтому там и находился глава КСИР, и посольство США там "случайно" атаковали последние дни, естественно, совсем не угрожая американцам. По аналогии с событиями 40 летней давности в Тегеране.
И флаги Израиля с США мирные иранцы не жгут, и Израиль уничтожить не обещали.
Санкции против Ирана рвущегося к обладанию ядерным оружием ввели ещё при латентном брате-мусульманине Б. Х. Обаме сдавшем Б-В.
Трамп только судорожно пытается исправить ситуацию и внутри страны, и за её пределами.
И вовсе не "еврейское лобби" голосовавшее за демократов сделало его президентом, а евангельские христиане поддерживающие Израиль в отличие от большей части американских евреев-либералов