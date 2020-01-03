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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 січ, 2020 05:54
Tegularius написав: freeze написав:
Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.
Мне тоже он нравился - до вчерашнего дня.
Думал, станет первым из большой вереницы предшественников, кто не развязал ни одной войны за время пребывания на посту. Годик не дотянул.
Иранцы ничем не угрожали Америке. Они внесли большую лепту в победу международного сообщества над ИГИЛ и Алькаидой.
Ради того, чтобы перед выборами понравиться еврейскому лобби, поставил Ближний Восток на грань большой войны и поставил под угрозу жизнь своих граждан, которым теперь будут мстить шиитские групппировки.
Ха-ха.
Грань большой войны над БВ витает уже 8 лет с начала арабской весны.
А "Миротворец" Иран давно угрожает всему миру т. к. является спонсором международного террора и организаций Хезболла, Исламский джихад, Хамас и пр. Целью Ирана есть установление шиитской оси от Ирана до Ливии через Ирак и Сирию. В Ираке он на стороне шиитов воюющих с суннитами и курдами.Поэтому там и находился глава КСИР, и посольство США там "случайно" атаковали последние дни, естественно, совсем не угрожая американцам. По аналогии с событиями 40 летней давности в Тегеране.
И флаги Израиля с США мирные иранцы не жгут, и Израиль уничтожить не обещали.
Санкции против Ирана рвущегося к обладанию ядерным оружием ввели ещё при латентном брате-мусульманине Б. Х. Обаме сдавшем Б-В.
Трамп только судорожно пытается исправить ситуацию и внутри страны, и за её пределами.
И вовсе не "еврейское лобби" голосовавшее за демократов сделало его президентом, а евангельские христиане поддерживающие Израиль в отличие от большей части американских евреев-либералов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 04 січ, 2020 07:17
Козак-характерник написав: freeze написав: Козак-характерник написав:
Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.
Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.
Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.
В нас не те, що підтримають свого, а втоплять в лайні.
..
Приклад - срач на цій гілці і ненависть один до одного. А єврей ніколи не вбиватиме єврея. Хоча узагальнювати ніколи не треба, тут вже я впадаю в гріх засудження брата свого. Є і в нас добрі люди.
в тебе КХ, в тебе,
думаю тут ще свіжа пам"ять, як ти заганяв у івнобанки і совість не мучила...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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