Козак-характерник написав: freeze написав: Козак-характерник написав: Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв. Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.



Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.

Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.

В нас не те, що підтримають свого, а втоплять в лайні... Приклад - срач на цій гілці і ненависть один до одного. А єврей ніколи не вбиватиме єврея. Хоча узагальнювати ніколи не треба, тут вже я впадаю в гріх засудження брата свого. Є і в нас добрі люди.

В нас не те, що підтримають свого, а втоплять в лайні... Приклад - срач на цій гілці і ненависть один до одного. А єврей ніколи не вбиватиме єврея. Хоча узагальнювати ніколи не треба, тут вже я впадаю в гріх засудження брата свого. Є і в нас добрі люди.

в тебе КХ, в тебе,

думаю тут ще свіжа пам"ять, як ти заганяв у івнобанки і совість не мучила... в тебе КХ, в тебе,думаю тут ще свіжа пам"ять, як ти заганяв у івнобанки і совість не мучила...

