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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5072507350745075 Додано: Суб 04 січ, 2020 05:54 Tegularius написав: freeze написав: Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты. Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.

Мне тоже он нравился - до вчерашнего дня.

Думал, станет первым из большой вереницы предшественников, кто не развязал ни одной войны за время пребывания на посту. Годик не дотянул.

Иранцы ничем не угрожали Америке. Они внесли большую лепту в победу международного сообщества над ИГИЛ и Алькаидой.

Ради того, чтобы перед выборами понравиться еврейскому лобби, поставил Ближний Восток на грань большой войны и поставил под угрозу жизнь своих граждан, которым теперь будут мстить шиитские групппировки. Мне тоже он нравился - до вчерашнего дня.Думал, станет первым из большой вереницы предшественников, кто не развязал ни одной войны за время пребывания на посту. Годик не дотянул.Иранцы ничем не угрожали Америке. Они внесли большую лепту в победу международного сообщества над ИГИЛ и Алькаидой.Ради того, чтобы перед выборами понравиться еврейскому лобби, поставил Ближний Восток на грань большой войны и поставил под угрозу жизнь своих граждан, которым теперь будут мстить шиитские групппировки.

Ха-ха.

Грань большой войны над БВ витает уже 8 лет с начала арабской весны.

А "Миротворец" Иран давно угрожает всему миру т. к. является спонсором международного террора и организаций Хезболла, Исламский джихад, Хамас и пр. Целью Ирана есть установление шиитской оси от Ирана до Ливии через Ирак и Сирию. В Ираке он на стороне шиитов воюющих с суннитами и курдами.Поэтому там и находился глава КСИР, и посольство США там "случайно" атаковали последние дни, естественно, совсем не угрожая американцам. По аналогии с событиями 40 летней давности в Тегеране.

И флаги Израиля с США мирные иранцы не жгут, и Израиль уничтожить не обещали.

Санкции против Ирана рвущегося к обладанию ядерным оружием ввели ещё при латентном брате-мусульманине Б. Х. Обаме сдавшем Б-В.

Трамп только судорожно пытается исправить ситуацию и внутри страны, и за её пределами.

И вовсе не "еврейское лобби" голосовавшее за демократов сделало его президентом, а евангельские христиане поддерживающие Израиль в отличие от большей части американских евреев-либералов Ха-ха.Грань большой войны над БВ витает уже 8 лет с начала арабской весны.А "Миротворец" Иран давно угрожает всему миру т. к. является спонсором международного террора и организаций Хезболла, Исламский джихад, Хамас и пр. Целью Ирана есть установление шиитской оси от Ирана до Ливии через Ирак и Сирию. В Ираке он на стороне шиитов воюющих с суннитами и курдами.Поэтому там и находился глава КСИР, и посольство США там "случайно" атаковали последние дни, естественно, совсем не угрожая американцам. По аналогии с событиями 40 летней давности в Тегеране.И флаги Израиля с США мирные иранцы не жгут, и Израиль уничтожить не обещали.Санкции против Ирана рвущегося к обладанию ядерным оружием ввели ещё при латентном брате-мусульманине Б. Х. Обаме сдавшем Б-В.Трамп только судорожно пытается исправить ситуацию и внутри страны, и за её пределами.И вовсе не "еврейское лобби" голосовавшее за демократов сделало его президентом, а евангельские христиане поддерживающие Израиль в отличие от большей части американских евреев-либералов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2593 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 07:17 Козак-характерник написав: freeze написав: Козак-характерник написав: Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв. Здоровий націоналізм повинен бути присутнім. Брат за брата. За сестер наших треба й пику набити чужоземцям, в разі оборзєнія без країв.



Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.

Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты. Тут не только национализм должен быть, завсегда свой должен поддерживать своего, ты должен поддерживать своих родственников и они поддержать себя, ты должен болеть за своих соседей по подъезду больше чем за соседей по другим подъездам, при выборе между жителем своего города и чужого ты должен поддержать жителя своего города, ты должен поддержать свою область больше, чем другие области, ты должен болеть за футбольную команду своего города, а не чужого, завсегда ты обязан поддержать своего товаропроизводителя.Поэтому мне нравится Трамп и не нравятся безликие глобалисты.

В нас не те, що підтримають свого, а втоплять в лайні... Приклад - срач на цій гілці і ненависть один до одного. А єврей ніколи не вбиватиме єврея. Хоча узагальнювати ніколи не треба, тут вже я впадаю в гріх засудження брата свого. Є і в нас добрі люди.

..Приклад - срач на цій гілці і ненависть один до одного. А єврей ніколи не вбиватиме єврея. Хоча узагальнювати ніколи не треба, тут вже я впадаю в гріх засудження брата свого. Є і в нас добрі люди.

в тебе КХ, в тебе,

думаю тут ще свіжа пам"ять, як ти заганяв у івнобанки і совість не мучила... в тебе КХ, в тебе,думаю тут ще свіжа пам"ять, як ти заганяв у івнобанки і совість не мучила... Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17083 З нами з: 09.03.14 Подякував: 988 раз. Подякували: 1029 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 08:23 freeze написав: По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.

Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.

Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди. По совпадению, но люди из исламских стран все без исключения легко перережут горло животному, а многие и человеку. Если провести эксперимент через христиан, то тут результаты будут гораздо гуманнее.Кроме того для мусульманина обмануть неверного, это не осуждаемое дело.Пожил в свое время в мусульманских странах, с точки зрения христианских моралей - дикие и безжалостные люди.

среди мусульман процент хороших и плохих людей мало чем отличается от такого же соотношения у христиан или иудеев...



люди считающие себя христианами ежегодно совершают миллионы преступлении, так же как и мусульмане, иудеи, буддисты и др., но все эти преступления совершаются не вследствии того какую религию люди исповедуют, а как раз вопреки неё... среди мусульман процент хороших и плохих людей мало чем отличается от такого же соотношения у христиан или иудеев...люди считающие себя христианами ежегодно совершают миллионы преступлении, так же как и мусульмане, иудеи, буддисты и др., но все эти преступления совершаются не вследствии того какую религию люди исповедуют, а как раз вопреки неё... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4451 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 08:49 flyman написав: шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно.

А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували"

шапо, видно таки не ватнік і не з ольгіно.А решта проплачених виправдовує Рашку, і терористів, бо "їх спровокували"



рассудил рассудил 19yuriy91 Повідомлень: 2262 З нами з: 15.09.12 Подякував: 224 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 08:59 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.

Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.

Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет? США не объявлял Ирану войну, мало того, не предъявлял каких-либо претензий.Просто грохнули высокопоставленного иранского чиновника на территории третьего государства.Завтра РФ грохнет, ну к примеру начальника украинского генщтаба Хомчака во время его визита в третью страну, а потом так: им так можно, а нам нет?

Так всім моно. В теорії. А на практиці можна, коли не чекаєш ще більшої відповіді. Раша в нас підриває і стріляє, кого захоче, ми в Лугандоні.

Якщо не боїшся санкцій у відповідь чи тероризму - то це звична практика. Так всім моно. В теорії. А на практиці можна, коли не чекаєш ще більшої відповіді. Раша в нас підриває і стріляє, кого захоче, ми в Лугандоні.Якщо не боїшся санкцій у відповідь чи тероризму - то це звична практика. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9471 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 09:33 freeze написав:

У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.

Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.

Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо. У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо.

в 1989 довелось общаться с грузинами после конфликта с абхазами. истории там - жуть и дичь были, причём рассказывали люди разные. там и как выгонял из домов, и убивали, и свиньи людей ели и тдтп.

в том же году нужно мне было в тбилиси съездить, мост по короткому пути уже был взорван и поезд пошёл через дагестан, чечню, баку. ночью поезд в чечне остановился где-то в поле, туда ворвались местные пацаны, бежали по вагонам срывали висящие, лежащие вещи и свалили, сопротивления никто не оказывал, ночь - никого вроде не тронули. мы с товарищем в это время в вагоне-ресторане пулю расписывали, повезло, вернулись, тоже кое какой мелочи не было.

Дикие животные, имхо. (с)

а потом, уже несколько лет спустя довелось "познакомиться" с чудиком, вроде славянин по внешности и тд, который там воевал, а потом убежал в Украину, убежал от ожидания расправы, делов видимо там натворил.... более жестокого чела я не встречал, точный отморозок . в 1989 довелось общаться с грузинами после конфликта с абхазами. истории там - жуть и дичь были, причём рассказывали люди разные. там и как выгонял из домов, и убивали, и свиньи людей ели и тдтп.в том же году нужно мне было в тбилиси съездить, мост по короткому пути уже был взорван и поезд пошёл через дагестан, чечню, баку. ночью поезд в чечне остановился где-то в поле, туда ворвались местные пацаны, бежали по вагонам срывали висящие, лежащие вещи и свалили, сопротивления никто не оказывал, ночь - никого вроде не тронули. мы с товарищем в это время в вагоне-ресторане пулю расписывали, повезло, вернулись, тоже кое какой мелочи не было.(с)а потом, уже несколько лет спустя довелось "познакомиться" с чудиком, вроде славянин по внешности и тд, который там воевал, а потом убежал в Украину, убежал от ожидания расправы, делов видимо там натворил.... более жестокого чела я не встречал, точный отморозок . 19yuriy91 Повідомлень: 2262 З нами з: 15.09.12 Подякував: 224 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 10:31 19yuriy91 написав: freeze написав:

У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.

Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.

Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо. У меня были два дальних родственника в Киргизии - обоих убили.Последней убили сестру моей матушки в славном городе Джалал-Абаде. Одинокая уже была, по причине бедности пустила местного бабая, сдала комнату. Через неделю якобы случайно упала, разбила голову и умерла. Но перед смертью оставила дарственную на квартиру этому бабаю. По всей видимости он ее долго пытал, потому что она вся в синяках была.Когда приехали в Киргизию решать по квартире родственники, в той квартире уже бабаёв как саранчи, сказали кишки пустим будете права качать, пошли в милицию, там начальник сразу сказал, вы не местные, уеб вайте пока живы, тут наша земля. Дикие животные, имхо.

в 1989 довелось общаться с грузинами после конфликта с абхазами. истории там - жуть и дичь были, причём рассказывали люди разные. там и как выгонял из домов, и убивали, и свиньи людей ели и тдтп.

в том же году нужно мне было в тбилиси съездить, мост по короткому пути уже был взорван и поезд пошёл через дагестан, чечню, баку. ночью поезд в чечне остановился где-то в поле, туда ворвались местные пацаны, бежали по вагонам срывали висящие, лежащие вещи и свалили, сопротивления никто не оказывал, ночь - никого вроде не тронули. мы с товарищем в это время в вагоне-ресторане пулю расписывали, повезло, вернулись, тоже кое какой мелочи не было.

Дикие животные, имхо. (с)

а потом, уже несколько лет спустя довелось "познакомиться" с чудиком, вроде славянин по внешности и тд, который там воевал, а потом убежал в Украину, убежал от ожидания расправы, делов видимо там натворил.... более жестокого чела я не встречал, точный отморозок . в 1989 довелось общаться с грузинами после конфликта с абхазами. истории там - жуть и дичь были, причём рассказывали люди разные. там и как выгонял из домов, и убивали, и свиньи людей ели и тдтп.в том же году нужно мне было в тбилиси съездить, мост по короткому пути уже был взорван и поезд пошёл через дагестан, чечню, баку. ночью поезд в чечне остановился где-то в поле, туда ворвались местные пацаны, бежали по вагонам срывали висящие, лежащие вещи и свалили, сопротивления никто не оказывал, ночь - никого вроде не тронули. мы с товарищем в это время в вагоне-ресторане пулю расписывали, повезло, вернулись, тоже кое какой мелочи не было.(с)а потом, уже несколько лет спустя довелось "познакомиться" с чудиком, вроде славянин по внешности и тд, который там воевал, а потом убежал в Украину, убежал от ожидания расправы, делов видимо там натворил.... более жестокого чела я не встречал, точный отморозок .

И тот прав и тот, но вот вопрос:

- Коим образом эта нелюдь оказалась в Украине в "царях"?

- Коим образом РФ подсажует со своих тюрем новых и новых "защитнегов".

- Кто и как будет приводить в чувство и к Законам Украины на территории Украины?

- Каким образом при монополии Государства на насилие этот криминал в отрядах Институтов Государственной власти - пожирает Украину?

- И коим образом коренное население Украины оказалось лишним? И тот прав и тот, но вот вопрос:- Коим образом эта нелюдь оказалась в Украине в "царях"?- Коим образом РФ подсажует со своих тюрем новых и новых "защитнегов".- Кто и как будет приводить в чувство и к Законам Украины на территории Украины?- Каким образом при монополии Государства на насилие этот криминал в отрядах Институтов Государственной власти - пожирает Украину?- И коим образом коренное население Украины оказалось лишним? Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 04 січ, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7489 З нами з: 20.09.12 Подякував: 656 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 10:32 Тракторист написав: среди мусульман процент хороших и плохих людей мало чем отличается от такого же соотношения у христиан или иудеев...



люди считающие себя христианами ежегодно совершают миллионы преступлении, так же как и мусульмане, иудеи, буддисты и др., но все эти преступления совершаются не вследствии того какую религию люди исповедуют, а как раз вопреки неё... среди мусульман процент хороших и плохих людей мало чем отличается от такого же соотношения у христиан или иудеев...люди считающие себя христианами ежегодно совершают миллионы преступлении, так же как и мусульмане, иудеи, буддисты и др., но все эти преступления совершаются не вследствии того какую религию люди исповедуют, а как раз вопреки неё...



Здесь речь не идёт о уголовных или финансовых преступлениях где, действительно, соотношение внутри любой религии примерно одинаково, вернее, у мусульман даже меньше.

Это касается исламского терроризма который сейчас доминирует в мире и не идёт ни в какое сравнение ни с христианством с его крестовыми похода и, ни тем более с иудаизмом у которого такая экспансия закончилась 2000 лет назад Здесь речь не идёт о уголовных или финансовых преступлениях где, действительно, соотношение внутри любой религии примерно одинаково, вернее, у мусульман даже меньше.Это касается исламского терроризма который сейчас доминирует в мире и не идёт ни в какое сравнение ни с христианством с его крестовыми похода и, ни тем более с иудаизмом у которого такая экспансия закончилась 2000 лет назад Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2593 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2020 10:40 Kudrjavuy написав: И тот прав и тот, но вот вопрос:

- Коим образом эта нелюдь оказалась в Украине в "царях"?

- Коим образом РФ подсажует со своих тюрем новых и новых "защитнегов".

- Кто и как будет приводить в чувство и к Законам Украины на территории Украины?

- И коим образом коренное население Украины оказалось лишним? И тот прав и тот, но вот вопрос:- Коим образом эта нелюдь оказалась в Украине в "царях"?- Коим образом РФ подсажует со своих тюрем новых и новых "защитнегов".- Кто и как будет приводить в чувство и к Законам Украины на территории Украины?- И коим образом коренное население Украины оказалось лишним?

Вы искренне убеждены что среди украинцев таких зверей быть не может, а это все делают заезжие кавказцы.

А как же Оноприенко и др. звери?

На Кавказе и Средней Азии есть много хорошего чему можно поучиться украинцам.

Например, отношение к старшим.

Просто перед развалом СССР и после вылезла нечисть везде, в т.ч. и там плюс любая война калечит психику человека делая её привычной к убийствам и насилию

Учитывая 5-летнюю войну на Донбассе мы уже видим, а скоро будет больше таких же зверей из коренного населения если государство не будет их адаптировать к мирной жизни Вы искренне убеждены что среди украинцев таких зверей быть не может, а это все делают заезжие кавказцы.А как же Оноприенко и др. звери?На Кавказе и Средней Азии есть много хорошего чему можно поучиться украинцам.Например, отношение к старшим.Просто перед развалом СССР и после вылезла нечисть везде, в т.ч. и там плюс любая война калечит психику человека делая её привычной к убийствам и насилиюУчитывая 5-летнюю войну на Донбассе мы уже видим, а скоро будет больше таких же зверей из коренного населения если государство не будет их адаптировать к мирной жизни Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2593 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5072507350745075 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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