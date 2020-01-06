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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5114511551165117>
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 01:18

  Козак-характерник написав:.....
Досить критикувати ближнього! :) Христос народився! :)

Ну не народився, а хрестився! :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 02:47

  freeze написав:
mephala написав:
  ЛАД написав:mephala
.....
майдан хотів відсторонення яника від керівництва а не його втечі з країни.
майдан би влаштували перевибори і при його присутності в країні.
не потрібно свої фантазії приписувати майдану.
А вот врать не надо.

Договоренности, подписанные в присутствии иностранных посредников, сорвали представители Майдана.
Выбирать для Вас ссылки, как делает yanyura, не буду - бесполезно, поищите сами.

йому про коня а він про кобилу.
я кажу про те що народ хотів щоб яник відразу пішов геть з посади та були відразу призначені перевибори а він мені угодою тиче.
у вас там все нормально? а то я починаю хвилюватися.


Дык про коня, народ это был кто сорок пять процентов, проголосовавших против Януковича, или другой народ ?

От їй богу. Як не згадать про дядю петю.
я казав про те що бажав народ на майдані а один перескочив на якихось представників а другий приплів 45% на якихось виборах.
ви на пару взагалі читаєте те що пишуть? чи вам аби щось бевкнути?
чи полюбляєте завжди замилити тему дискусії та перевести її на іншу тему?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 02:57

  ЛАД написав:1. Примите успокоительное.
2. Про "народ хотiв" рассказывайте детям в детском саду.
3. В договорённостях было - выборы не позже декабря 2014. Вам лично было невтерпёж? Какой срок устраивал лично Вас - 28 февраля? :)


1. ну якщо у вас все гаразд то я спокійний
2. на алаверди можу вас відправити заливати до бабок під будинком.
3. а вас я бачу влаштовувало щоб яник сидів до грудня 2014 коли майдану сказали розійтися на протязі доби згідно домовленності?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 05:14

  pesikot написав:Разбирай, что диктаторские законы января 2014 не могли повлиять на дальнейшие события

Не могли повалиять хотя бы потому, что у власти на тот момент уже не было возможности обеспечить их соблюдение.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 05:26

  lapay написав:Йому до Сашка Білого було далеко. Жоден "бувший" не постраждав, при арешті. Дали 13, відсидів би 9, з урахуванням закона Савченко, можливо, Зеля б амністував, чи на обмін послали б ще раніше.
Так би був герой, а не чмо, як зараз.

Нет, его бы на 100% убили какие-нибудь "активисты" при "попытке к бегству" или просто "в запале народного гнева".
Потому что его гибель легитимизировала бы парламентский переворот. "Отстранение" Януковича Радой было антиконституционным, просто на это закрыли и закрывают глаза. Нет нигде в Конституции даже такого понятия, как "отстранение" живого президента, находящегося на территории страны (в Крыму) и не собирающегося в отставку. Рано или поздно это могут вспомнить всем участвовавшим в тех событиях и голосовавшим за то "отстранение", и подвести их под статью.
В случае же его смерти (по любой причине) - вся та процедура смены власти обрела бы законность.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:59

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:
mephala написав:я кажу про те що народ хотів щоб яник


Дык про коня, народ это был кто сорок пять процентов, проголосовавших против Януковича, или другой народ ?

я казав про те що бажав народ на майдані


Надо вам учится четче артикулировать свои мысли, а то между народом и народом на майдане есть много отличий.
Мне очень интересно, что думал народ на майдане, но гораздо интереснее, что думает народ на всеобщих выборах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:02

любопытно об убийстве иранского генерала и тд
https://www.youtube.com/watch?v=cF_zqlUWtAk
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:14

Re: Політичні дискусії

Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:48

Re: Політичні дискусії

Зеленский очень зол из-за очередной провокационной публикации на СТРАНА.ua, которая первая опубликовала фото из гостиницы Омана.
Кирилл Тимошенко не может выстроить работу с редакцией из-за позиции собственников издания. Заместитель главы Офиса Президента на протяжении всей осени создавал систему коммуникации со всеми украинскими СМИ и смог собрать информационный пул для президента, но решить вопрос со СТРАНА.ua не выходит. Сторонники закона о медиа советуют Владимиру Зеленскому ускорить процесс принятия законопроекта в парламенте, который позволит контролировать интернет СМИ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 11:59

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Нет, его бы на 100% убили какие-нибудь "активисты" при "попытке к бегству" или просто "в запале народного гнева".
Потому что его гибель легитимизировала бы парламентский переворот. "Отстранение" Януковича Радой было антиконституционным, просто на это закрыли и закрывают глаза. Нет нигде в Конституции даже такого понятия, как "отстранение" живого президента, находящегося на территории страны (в Крыму) и не собирающегося в отставку. Рано или поздно это могут вспомнить всем участвовавшим в тех событиях и голосовавшим за то "отстранение", и подвести их под статью.
В случае же его смерти (по любой причине) - вся та процедура смены власти обрела бы законность.

То Ви вже якось визначиться - Янукович був в командировці в Харкові, а потім на російський військовій базі, в Криму, чи, все ж таки, самоусунувся і тікав з країни? Не захотів здатись - його право, але тоді знімаються всі претензії на "легітимність". Було самоусунення - була законна процедура передачі влади спікеру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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