Додано: Вів 07 січ, 2020 05:26

lapay написав: Йому до Сашка Білого було далеко. Жоден "бувший" не постраждав, при арешті. Дали 13, відсидів би 9, з урахуванням закона Савченко, можливо, Зеля б амністував, чи на обмін послали б ще раніше.

Так би був герой, а не чмо, як зараз. Йому до Сашка Білого було далеко. Жоден "бувший" не постраждав, при арешті. Дали 13, відсидів би 9, з урахуванням закона Савченко, можливо, Зеля б амністував, чи на обмін послали б ще раніше.Так би був герой, а не чмо, як зараз.

Нет, его бы на 100% убили какие-нибудь "активисты" при "попытке к бегству" или просто "в запале народного гнева".Потому что его гибель легитимизировала бы парламентский переворот. "Отстранение" Януковича Радой было антиконституционным, просто на это закрыли и закрывают глаза. Нет нигде в Конституции даже такого понятия, как "отстранение" живого президента, находящегося на территории страны (в Крыму) и не собирающегося в отставку. Рано или поздно это могут вспомнить всем участвовавшим в тех событиях и голосовавшим за то "отстранение", и подвести их под статью.В случае же его смерти (по любой причине) - вся та процедура смены власти обрела бы законность.