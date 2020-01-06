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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5114511551165117
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:05

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:.....
Досить критикувати ближнього! :) Христос народився! :)

Ну не народився, а хрестився! :)


та ну, в календар не пробували подивитися? що тоді, з вашої точки зору, буде 19го числа?
всі ваші інші пости таке ж наповнення мають?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:22

  freeze написав:Конечно, лучший мэм последних дней, тонко подмечено, Зеленский очень точно повторяет путь Порошенко.



Лучший мем последних дней, ИМХО, принадлежит самому Порошенко - "не будьте в омані" :mrgreen: Отдаю ему должное.

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:23

Re: Політичні дискусії

Останні жертви Сулеймані:

Несколько человек погибли в результате давки на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США. Об этом сообщает Press TV в Twitter.

Как передает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение, число погибших на похоронах Сулеймани составляет 35 человек, еще 48 человек пострадали.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e14581e9a79475536fc72e4
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:31

  lapay написав:Останні жертви Сулеймані:


Сулеймани виноват и в том, что на его похоронах погибли люди? Ну, пропагандоны, вы и даете :oops: Убить его еще раз (с) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:37

  zРадио написав:
  lapay написав:Останні жертви Сулеймані:


Сулеймани виноват и в том, что на его похоронах погибли люди? Ну, пропагандоны, вы и даете :oops: Убить его еще раз (с) :mrgreen:


дружище, свято сьогодні, вихідний день, розслабся в колі родини, а то ти все ніяк не заспокоїшся. я розумію, що "наша служба і опасна і трудна" і десь там навіть місцями "нє відна" :D , але і у тролів якийсь трудовий кодекс має бути і вихідні на свята, нє? та що тряси там свого начальника, нехай вихідний тобі дасть, накатиш, заспокоїшся. і нам тут спокійніше буде. :D
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:37

Пишут про выступление премьер-министра Ирака Абдул-Махди на заседании иракского парламента, где было принято решение о выводе американских войск.
Врёт ли премьер Ирака или нет я не знаю, но стилистика общения Трампа в его Инстаграмме точно такая же. :lol: Да и скандал с временным замораживание военной помощи Украине после того как Зеленский в телефонном разговоре отморозился по делу Байдена в той же стилистике.

"Американцы разрушили страну, и теперь отказались завершить инфраструктурные и энергетические проекты, если им не пообещают 50% нефтяных доходов. Вот почему я посетил Китай и подписал с ним важное соглашение о строительстве. После моего возвращения Трамп позвонил мне, и требовал расторгнуть соглашение, и когда я отказался, он угрожал мне огромными демонстрациями против меня, которые положат конец моему кораблю, который пойдет ко дну.
И действительно, против меня материализовались огромные демонстрации, и Трамп снова звонит и говорит, что если я не выполню его требования, он разместит снайперов морской пехоты на самых высоких зданиях, которые будут преследовать и убивать протестующих и силы безопасности. в попытке оказать на меня давление. Я снова отказался и подал заявление об отставке, и по сей день американцы настаивают на отмене нашей сделки с Китаем. "
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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