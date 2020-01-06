та ну, в календар не пробували подивитися? що тоді, з вашої точки зору, буде 19го числа?
всі ваші інші пости таке ж наповнення мають?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 січ, 2020 12:05
Додано: Вів 07 січ, 2020 12:22
Додано: Вів 07 січ, 2020 12:23
Re: Політичні дискусії
Останні жертви Сулеймані:
Несколько человек погибли в результате давки на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Как передает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение, число погибших на похоронах Сулеймани составляет 35 человек, еще 48 человек пострадали.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 07 січ, 2020 12:31
Додано: Вів 07 січ, 2020 12:37
дружище, свято сьогодні, вихідний день, розслабся в колі родини, а то ти все ніяк не заспокоїшся. я розумію, що "наша служба і опасна і трудна" і десь там навіть місцями "нє відна" , але і у тролів якийсь трудовий кодекс має бути і вихідні на свята, нє? та що тряси там свого начальника, нехай вихідний тобі дасть, накатиш, заспокоїшся. і нам тут спокійніше буде.
Додано: Вів 07 січ, 2020 12:37
Пишут про выступление премьер-министра Ирака Абдул-Махди на заседании иракского парламента, где было принято решение о выводе американских войск.
Врёт ли премьер Ирака или нет я не знаю, но стилистика общения Трампа в его Инстаграмме точно такая же. Да и скандал с временным замораживание военной помощи Украине после того как Зеленский в телефонном разговоре отморозился по делу Байдена в той же стилистике.
"Американцы разрушили страну, и теперь отказались завершить инфраструктурные и энергетические проекты, если им не пообещают 50% нефтяных доходов. Вот почему я посетил Китай и подписал с ним важное соглашение о строительстве. После моего возвращения Трамп позвонил мне, и требовал расторгнуть соглашение, и когда я отказался, он угрожал мне огромными демонстрациями против меня, которые положат конец моему кораблю, который пойдет ко дну.
И действительно, против меня материализовались огромные демонстрации, и Трамп снова звонит и говорит, что если я не выполню его требования, он разместит снайперов морской пехоты на самых высоких зданиях, которые будут преследовать и убивать протестующих и силы безопасности. в попытке оказать на меня давление. Я снова отказался и подал заявление об отставке, и по сей день американцы настаивают на отмене нашей сделки с Китаем. "
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|