Додано: Вів 07 січ, 2020 12:37

Пишут про выступление премьер-министра Ирака Абдул-Махди на заседании иракского парламента, где было принято решение о выводе американских войск.Врёт ли премьер Ирака или нет я не знаю, но стилистика общения Трампа в его Инстаграмме точно такая же.Да и скандал с временным замораживание военной помощи Украине после того как Зеленский в телефонном разговоре отморозился по делу Байдена в той же стилистике."Американцы разрушили страну, и теперь отказались завершить инфраструктурные и энергетические проекты, если им не пообещают 50% нефтяных доходов. Вот почему я посетил Китай и подписал с ним важное соглашение о строительстве. После моего возвращения Трамп позвонил мне, и требовал расторгнуть соглашение, и когда я отказался, он угрожал мне огромными демонстрациями против меня, которые положат конец моему кораблю, который пойдет ко дну.И действительно, против меня материализовались огромные демонстрации, и Трамп снова звонит и говорит, что если я не выполню его требования, он разместит снайперов морской пехоты на самых высоких зданиях, которые будут преследовать и убивать протестующих и силы безопасности. в попытке оказать на меня давление. Я снова отказался и подал заявление об отставке, и по сей день американцы настаивают на отмене нашей сделки с Китаем. "