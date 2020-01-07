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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 512151225123512451255126> Додано: Вів 07 січ, 2020 22:01 lapay написав: shapo написав: Я это вранье знаю . Я это вранье знаю .

Так почитайте стенограму РНБО, щоб не повторювати свою, ватну, брехню, про те, хто здав Крим, і хто міг його захистити https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html Так почитайте стенограму РНБО, щоб не повторювати свою, ватну, брехню, про те, хто здав Крим, і хто міг його захистити



Так это ты вата - защищаешь трусов и предателей, сдавших Крым без единого выстрела!



Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.



Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"! Так это ты вата - защищаешь трусов и предателей, сдавших Крым без единого выстрела!Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"! zРадио

Повідомлень: 4631 З нами з: 02.05.18 Подякував: 875 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:05 lapay написав: shapo написав: Я это вранье знаю . Я это вранье знаю .

Так почитайте стенограму РНБО, щоб не повторювати свою, ватну, брехню, про те, хто здав Крим, і хто міг його захистити https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html Так почитайте стенограму РНБО, щоб не повторювати свою, ватну, брехню, про те, хто здав Крим, і хто міг його захистити



Я это читал и как раз из этого видно, что "ватная брехня" и есть правда.

Плач импотентов которые влезли во власть не имея ничего за душой.

И все пропало, все дезертировали, и вся армия это 5000 человек, и местное население нас не поддерживает, и Путин грозит наказать если будете дергаться, и Будапештский меморандум упоминать нельзя ни в коем случае а то подписанты обидятся, и отвечать оружием никому нельзя, всем запереться и зарыть голову в песок, тьфу.

Это называется сдача государственных интересов за которую все участники должны идти под суд. Я это читал и как раз из этого видно, что "ватная брехня" и есть правда.Плач импотентов которые влезли во власть не имея ничего за душой.И все пропало, все дезертировали, и вся армия это 5000 человек, и местное население нас не поддерживает, и Путин грозит наказать если будете дергаться, и Будапештский меморандум упоминать нельзя ни в коем случае а то подписанты обидятся, и отвечать оружием никому нельзя, всем запереться и зарыть голову в песок, тьфу.Это называется сдача государственных интересов за которую все участники должны идти под суд. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2643 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:09 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.



Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"! Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"!

Там конфлікт був і до того, зараз і ми завалимо російське НЛО без вагань. Так що не гунди. Там конфлікт був і до того, зараз і ми завалимо російське НЛО без вагань. Так що не гунди. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9518 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:10 shapo написав: budivelnik написав: Моя пропозиція

Пенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше... Моя пропозиціяПенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше... Не надоело талдычить одно и то же хотя уже десяток раз несколько человек написали что это чушь? Не надоело талдычить одно и то же хотя уже десяток раз несколько человек написали что это чушь? Одне казахсько-московсько-ізраїльське перекотиполе - для мене не авторитет в цьому питанні.точно так само як і не авторитети парочка совкофілів... shapo написав: При нашей правовой и банковской системе людям которые уже плохо ориентируются в реалиях современной Украины только этим и заниматься.

Большинство из них гарантированно останутся на улице без гроша в кармане.

Про такую мелочь как привычный уклад жизни когда даже перестановка стула вызывает бурные эмоции и не говорю При нашей правовой и банковской системе людям которые уже плохо ориентируются в реалиях современной Украины только этим и заниматься.Большинство из них гарантированно останутся на улице без гроша в кармане.Про такую мелочь как привычный уклад жизни когда даже перестановка стула вызывает бурные эмоции и не говорю 1 Приклад Німеччини (40% населення володіє 100% житла) показує ,що хочемо ми чи ні , а все одно прийдеться йти по названому мною шляху...

Тобто

Людина повинна володіти тільки тією власністю ,яку може обслужити , у всіх інших випадках , власність повинна бути приведена до розміру,яким людина може керувати самостійно і без допомоги зовні

2 Тільки для тих ,хто так і не зміг обзавестись власністю(чи змушений був цю власність поміняти/продати і так далі) повинна діяти Державна підтримка.

Підтримувати мільйонера в його бажанні жити на широку ногу,забираючи при цьому гроші в жебрака - як на мене шлях у прірву



shapo написав: budivelnik написав: 4 Інаша моя пропозиція(твердження)

Кожен коваль свого щастя...

Мої опоненти - на ринку не існує вільних ніш...... 4 Інаша моя пропозиція(твердження)Кожен коваль свого щастя...Мої опоненти - на ринку не існує вільних ніш...... Я уже спрашивал по этому поводу - на чем сейчас зарабатываете и какие свободные ниши остались в вашем регионе который вы наверняка знаете хорошо.

Ответа до сих пор нет. Я уже спрашивал по этому поводу - на чем сейчас зарабатываете и какие свободные ниши остались в вашем регионе который вы наверняка знаете хорошо.Ответа до сих пор нет. 1 Я веду розмову не про ніші з заробітком від 20000 грн і вище

2 Мене цікавлять дії з допомогою яких людина стане з дотаційника-самозабезпечувальником

Тобто коли людина замість 4000-7000 грн в місяць - стане заробляти 7000-10000

А тут необмежене поле діяльності...для самої людини Одне казахсько-московсько-ізраїльське перекотиполе - для мене не авторитет в цьому питанні.точно так само як і не авторитети парочка совкофілів...1 Приклад Німеччини (40% населення володіє 100% житла) показує ,що хочемо ми чи ні , а все одно прийдеться йти по названому мною шляху...ТобтоЛюдина повинна володіти тільки тією власністю ,яку може обслужити , у всіх інших випадках , власність повинна бути приведена до розміру,яким людина може керувати самостійно і без допомоги зовні2 Тільки для тих ,хто так і не зміг обзавестись власністю(чи змушений був цю власність поміняти/продати і так далі) повинна діяти Державна підтримка.Підтримувати мільйонера в його бажанні жити на широку ногу,забираючи при цьому гроші в жебрака - як на мене шлях у прірву1 Я веду розмову не про ніші з заробітком від 20000 грн і вище2 Мене цікавлять дії з допомогою яких людина стане з дотаційника-самозабезпечувальникомТобто коли людина замість 4000-7000 грн в місяць - стане заробляти 7000-10000А тут необмежене поле діяльності...для самої людини в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21786 З нами з: 15.01.09 Подякував: 151 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:12 Re: Політичні дискусії shapo написав: Плач импотентов которые влезли во власть не имея ничего за душой.

И все пропало, все дезертировали, и вся армия это 5000 человек, и местное население нас не поддерживает, и Путин грозит наказать если будете дергаться, и Будапештский меморандум упоминать нельзя ни в коем случае а то подписанты обидятся, и отвечать оружием никому нельзя, всем запереться и зарыть голову в песок, тьфу.

Это называется сдача государственных интересов за которую все участники должны идти под суд. Плач импотентов которые влезли во власть не имея ничего за душой.И все пропало, все дезертировали, и вся армия это 5000 человек, и местное население нас не поддерживает, и Путин грозит наказать если будете дергаться, и Будапештский меморандум упоминать нельзя ни в коем случае а то подписанты обидятся, и отвечать оружием никому нельзя, всем запереться и зарыть голову в песок, тьфу.Это называется сдача государственных интересов за которую все участники должны идти под суд.

Ага. Палестинці теж думали, що скинуть євреїв в море, а, в результаті, втратили Батьківщину. Диванні вояки вони такі - тапками кого хоч закидають... Ага. Палестинці теж думали, що скинуть євреїв в море, а, в результаті, втратили Батьківщину. Диванні вояки вони такі - тапками кого хоч закидають... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9518 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:12 lapay написав: shapo написав: и.о. президента Турчинов давал письменный приказ о защите военных объектов и отражению агрессии России? и.о. президента Турчинов давал письменный приказ о защите военных объектов и отражению агрессии России?



"Єдиний наказ, на який багато військових чекало (до речі, навіть на суді про зраду Януковича про це говорили), – це наказ вийти з Криму. Але я такий наказ тоді дати не міг. Я підписав 28 лютого, коли стало відомо про відкриту фазу окупації, інший наказ – забезпечити оборону військових частин і арсеналів у Криму і, в разі необхідності, застосовувати зброю", – сказав Турчинов.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/crimea/tu ... 41109.html "Єдиний наказ, на який багато військових чекало (до речі, навіть на суді про зраду Януковича про це говорили), – це наказ вийти з Криму. Але я такий наказ тоді дати не міг. Я підписав 28 лютого, коли стало відомо про відкриту фазу окупації, інший наказ – забезпечити оборону військових частин і арсеналів у Криму і, в разі необхідності, застосовувати зброю", – сказав Турчинов.Більше читайте тут:

Это не указ (приказ) на начало боевых действий. Боевых действий.

Это фигня, отговорка, отмазка. Ни о чем.



Неудивительно, что и НГШ на основании такого указа))) не давал боевого приказа...



Хотя с тем, что некоторые командиры частей не выполнили требования уставов ВС по обороне частей, согласен.

И с тем, что часть ответственности лежит на командирах частей и военнослужащих.

Но речь-то у вас идёт о доле ответственности Турчинова и Ко.



Но большинство частей были блокированы. Блокированы.

Рашкованы на это сделали ставку.



Ведение боевых действий по уничтожению противника (противника) за территорией воинских частей вiдбуваэться за иными основаниями, чем просто уставы ЗСУ и план обороны части. Это не указ (приказ) на начало боевых действий. Боевых действий.Это фигня, отговорка, отмазка. Ни о чем.Неудивительно, что и НГШ на основании такого указа))) не давал боевого приказа...Хотя с тем, что некоторые командиры частей не выполнили требования уставов ВС по обороне частей, согласен.И с тем, что часть ответственности лежит на командирах частей и военнослужащих.Но речь-то у вас идёт о доле ответственности Турчинова и Ко.Но большинство частей были блокированы. Блокированы.Рашкованы на это сделали ставку.Ведение боевых действий по уничтожению противника (противника) за территорией воинских частей вiдбуваэться за иными основаниями, чем просто уставы ЗСУ и план обороны части. detroytred

Повідомлень: 22852 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:15 Starikan написав: budivelnik написав: Моя пропозиція

Пенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше... Моя пропозиціяПенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше... 1 млн грн = примерно $40 тыс.

Мне кажется, что таких пенсионеров не так уж много (несколько сотен тысяч из общего числа 11.5 млн) и они в основном сосредоточены в Киеве. А бедствуют, как правило, пенсионеры регионов и сёл. 1 млн грн = примерно $40 тыс.Мне кажется, что таких пенсионеров не так уж много (несколько сотен тысяч из общего числа 11.5 млн) и они в основном сосредоточены в Киеве. А бедствуют, как правило, пенсионеры регионов и сёл. 1 Якщо 0,5 млн з 11,5 млн - перестануть отримувати субсидії - то це на 5% (3-4 млрд грн) зменшить розмір необхідних для субсидій коштів

2 Якщо 5% пенсіонерів ,замість оповідань про те яка погана Держава-отримають

а - садок вишневий коло хати

б - додаткову доплату до пенсії в 5000 грн

І при цьому Держбюджету це не буде нічого коштувати

Це добре чи погано?

3 Крім пенсіонерів,житлом володіють ще й не пенсонери , при чому приблизно 6 млн власників житла отримують субсидії

Вигарє чи програє Держава,якщо перестане дотувати власникам 1 млн грн - право володіння цією власністю? 1 Якщо 0,5 млн з 11,5 млн - перестануть отримувати субсидії - то це на 5% (3-4 млрд грн) зменшить розмір необхідних для субсидій коштів2 Якщо 5% пенсіонерів ,замість оповідань про те яка погана Держава-отримаютьа - садок вишневий коло хатиб - додаткову доплату до пенсії в 5000 грнІ при цьому Держбюджету це не буде нічого коштуватиЦе добре чи погано?3 Крім пенсіонерів,житлом володіють ще й не пенсонери , при чому приблизно 6 млн власників житла отримують субсидіїВигарє чи програє Держава,якщо перестане дотувати власникам 1 млн грн - право володіння цією власністю? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21786 З нами з: 15.01.09 Подякував: 151 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:25 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Отличный вопрос!

Вот и ответьте, почему сын (вынужден?) в выходные работать?

Ведь дело не в необходимости заработать 1200 грн.)))) Отличный вопрос!Вот и ответьте, почему сын (вынужден?) в выходные работать?Ведь дело не в необходимости заработать 1200 грн.)))) 1 В сина фінансової необхідності так працювати - немає

2 Він працював, бо всі інші 6 осіб під різними причинами відмовились навіть за подвійну оплату.

detroytred написав: Рынок...

Был бы этот продавец владельцем такого же своего магазина ... тоже бы вышел работать. Рынок...Был бы этот продавец владельцем такого же своего магазина ... тоже бы вышел работать. А як можна стати власником-коли заробляючи 9000 грн - відмовляєшся заробити 10200.

Не відмовляйся.зароби додатикові.відклади на майбутнє - дивишся і з часом вибудується ланцюжок

навчився працювати - взяв в оренду-став власником.

Чи по вашому Дядько Сем повинен з голубого вертольотика кожному продавцю по магазину підігнати? detroytred написав: Но он не стал владельцем такого магазина, кафе.

У Вас и так конкуренты вокруг.

Уровень заполнен. Но он не стал владельцем такого магазина, кафе.У Вас и так конкуренты вокруг.Уровень заполнен. 1 Заповнено та не все

Наприклад

В мене дефіцит працівників...

Якщо в мене дефіцит працівників.... значить хтось маючи цих працівників може забрати від мене ті послуги які я маючи дефіцит працівників надавати не можу.

Я свідомо обмежив море товарних груп(особливо вагові-сипучі-швидкостаріючі) - бо не в стані забезпечити повний набір послуг навіть в обмеженому асортименті

2 Тепер про розмір ринку

На ринку є

я - який забирає 50000-70000 в місяць і при цьому виконує обовязки

власника-менеджера-бухгалтера... і так далі

працівники - які виконують виключно роботу продавця і отримують при цьому тих самих 50000-70000

Особисто я згоден передати від себе певний обєм робіт разом з певним обємом відповідальності і при цьому точно так само зменшити свій прибуток на 20000 з одночасним збільшенням прибутку моїх працівників на тих самих 20000

Така операція перетворить 6 дотаційних - на 6 бездотаційних( з точки зору Державних податків) осіб, і при цьому ця операція не потребує ніяких змін в обємах ринку.

Як думаєте

Чому ті хто зі мною працює роки - коляться плачуть ... але не беруть на себе те що десятками років роблю я? 1 В сина фінансової необхідності так працювати - немає2 Він працював, бо всі інші 6 осіб під різними причинами відмовились навіть за подвійну оплату.А як можна стати власником-коли заробляючи 9000 грн - відмовляєшся заробити 10200.Не відмовляйся.зароби додатикові.відклади на майбутнє - дивишся і з часом вибудується ланцюжокнавчився працювати - взяв в оренду-став власником.Чи по вашому Дядько Сем повинен з голубого вертольотика кожному продавцю по магазину підігнати?1 Заповнено та не всеНаприкладВ мене дефіцит працівників...Якщо в мене дефіцит працівників.... значить хтось маючи цих працівників може забрати від мене ті послуги які я маючи дефіцит працівників надавати не можу.Я свідомо обмежив море товарних груп(особливо вагові-сипучі-швидкостаріючі) - бо не в стані забезпечити повний набір послуг навіть в обмеженому асортименті2 Тепер про розмір ринкуНа ринку єя - який забирає 50000-70000 в місяць і при цьому виконує обовязкивласника-менеджера-бухгалтера... і так даліпрацівники - які виконують виключно роботу продавця і отримують при цьому тих самих 50000-70000Особисто я згоден передати від себе певний обєм робіт разом з певним обємом відповідальності і при цьому точно так само зменшити свій прибуток на 20000 з одночасним збільшенням прибутку моїх працівників на тих самих 20000Така операція перетворить 6 дотаційних - на 6 бездотаційних( з точки зору Державних податків) осіб, і при цьому ця операція не потребує ніяких змін в обємах ринку.Як думаєтеЧому ті хто зі мною працює роки - коляться плачуть ... але не беруть на себе те що десятками років роблю я? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21786 З нами з: 15.01.09 Подякував: 151 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:28 budivelnik написав: Одне казахсько-московсько-ізраїльське перекотиполе - для мене не авторитет в цьому питанні.точно так само як і не авторитети парочка совкофілів... Одне казахсько-московсько-ізраїльське перекотиполе - для мене не авторитет в цьому питанні.точно так само як і не авторитети парочка совкофілів...



Каким ты можешь быть авторитетом если понятия не имеешь о рынке жилья ни в Казахстане, ни в Израиле,ни в России, ни еще где-либо кроме,наверное, Польши .









shapo написав: При нашей правовой и банковской системе людям которые уже плохо ориентируются в реалиях современной Украины только этим и заниматься.

Большинство из них гарантированно останутся на улице без гроша в кармане.

Про такую мелочь как привычный уклад жизни когда даже перестановка стула вызывает бурные эмоции и не говорю При нашей правовой и банковской системе людям которые уже плохо ориентируются в реалиях современной Украины только этим и заниматься.Большинство из них гарантированно останутся на улице без гроша в кармане.Про такую мелочь как привычный уклад жизни когда даже перестановка стула вызывает бурные эмоции и не говорю





budivelnik написав: 1 Приклад Німеччини (40% населення володіє 100% житла) показує ,що хочемо ми чи ні , а все одно прийдеться йти по названому мною шляху...

1 Приклад Німеччини (40% населення володіє 100% житла) показує ,що хочемо ми чи ні , а все одно прийдеться йти по названому мною шляху...



1) В Швейцарии этот процент еще меньше, и что?

Рынок аренды в нормальных странах четко регулируется законом защищая интересы всех участников процесса, а не представляет из себя дикие джунгли с такими же законами джунглей как в Украине.

Поэтому там можно прожить всю жизнь в съемной квартире, а здесь нет.





budivelnik написав: Тобто

Людина повинна володіти тільки тією власністю ,яку може обслужити , у всіх інших випадках , власність повинна бути приведена до розміру,яким людина може керувати самостійно і без допомоги зовні ТобтоЛюдина повинна володіти тільки тією власністю ,яку може обслужити , у всіх інших випадках , власність повинна бути приведена до розміру,яким людина може керувати самостійно і без допомоги зовні

А когда немцев последний раз кидало любимое государство?

А вот в Украине за последние 30 лет уже больше 5, например конфисковав вклады в Сбербанк СССР.

И квартира это единственная ценность у большинства пенсионеров которую вечно голодное государство еще не прибрало к рукам после приватизаций и пр. "реформ".

Но теперь с помощью таких "сознательных будивельников" наконец попробует это сделать забыв рассчитаться по собственным долгам со своим населением.







budivelnik написав: 1 Я веду розмову не про ніші з заробітком від 20000 грн і вище 1 Я веду розмову не про ніші з заробітком від 20000 грн і вище



Т.е. наемных сотрудников мы уже не переводим в предприниматели предлагая им поднять зад?

Или никаких ниш для предпринимательства в западной Украине сейчас нет?





budivelnik написав: 2 Мене цікавлять дії з допомогою яких людина стане з дотаційника-самозабезпечувальником

Тобто коли людина замість 4000-7000 грн в місяць - стане заробляти 7000-10000

А тут необмежене поле діяльності...для самої людини 2 Мене цікавлять дії з допомогою яких людина стане з дотаційника-самозабезпечувальникомТобто коли людина замість 4000-7000 грн в місяць - стане заробляти 7000-10000А тут необмежене поле діяльності...для самої людини



А , это я уже прочел о репетиторстве после школы,которое, скорее, является формой взятки или плохой работой учителя на основном месте при которой ученик не получает знаний в школе и должен добирать их на стороне. Каким ты можешь быть авторитетом если понятия не имеешь о рынке жилья ни в Казахстане, ни в Израиле,ни в России, ни еще где-либо кроме,наверное, Польши .1) В Швейцарии этот процент еще меньше, и что?Рынок аренды в нормальных странах четко регулируется законом защищая интересы всех участников процесса, а не представляет из себя дикие джунгли с такими же законами джунглей как в Украине.Поэтому там можно прожить всю жизнь в съемной квартире, а здесь нет.А когда немцев последний раз кидало любимое государство?А вот в Украине за последние 30 лет уже больше 5, например конфисковав вклады в Сбербанк СССР.И квартира это единственная ценность у большинства пенсионеров которую вечно голодное государство еще не прибрало к рукам после приватизаций и пр. "реформ".Но теперь с помощью таких "сознательных будивельников" наконец попробует это сделать забыв рассчитаться по собственным долгам со своим населением.Т.е. наемных сотрудников мы уже не переводим в предприниматели предлагая им поднять зад?Или никаких ниш для предпринимательства в западной Украине сейчас нет?А , это я уже прочел о репетиторстве после школы,которое, скорее, является формой взятки или плохой работой учителя на основном месте при которой ученик не получает знаний в школе и должен добирать их на стороне. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2643 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2020 22:34 lapay написав: zРадио написав: Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.



Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"! Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"!

Там конфлікт був і до того, зараз і ми завалимо російське НЛО без вагань. Так що не гунди. Там конфлікт був і до того, зараз і ми завалимо російське НЛО без вагань. Так що не гунди.



Ну что ж ты врешь так дико! Во время Тузлинского конфликта еще за 10 лет до сдачи Крыма в ответ на российскую провокацию на остров были направлены пограничники, а Керченский полк Нацгвардии наводил цели на российские корабли, вышедшие из Новороссийска по направлению к плотине.



Чем, собственно, и была остановлена раша! Потому что власть тогда была! А с 22-го февраля 2014-го, спасибо майдану, страна была обезглавлена, и высокие кабинеты наводнили авантюристы, не способные принимать решения! Ну что ж ты врешь так дико! Во время Тузлинского конфликта еще за 10 лет до сдачи Крыма в ответ на российскую провокацию на остров были направлены пограничники, а Керченский полк Нацгвардии наводил цели на российские корабли, вышедшие из Новороссийска по направлению к плотине.Чем, собственно, и была остановлена раша! Потому что власть тогда была! А с 22-го февраля 2014-го, спасибо майдану, страна была обезглавлена, и высокие кабинеты наводнили авантюристы, не способные принимать решения! Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 січ, 2020 22:36, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 4631 З нами з: 02.05.18 Подякував: 875 раз. Подякували: 2014 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 512151225123512451255126> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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