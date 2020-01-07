Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так это ты вата - защищаешь трусов и предателей, сдавших Крым без единого выстрела!
Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.
Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"!
Я это читал и как раз из этого видно, что "ватная брехня" и есть правда. Плач импотентов которые влезли во власть не имея ничего за душой. И все пропало, все дезертировали, и вся армия это 5000 человек, и местное население нас не поддерживает, и Путин грозит наказать если будете дергаться, и Будапештский меморандум упоминать нельзя ни в коем случае а то подписанты обидятся, и отвечать оружием никому нельзя, всем запереться и зарыть голову в песок, тьфу. Это называется сдача государственных интересов за которую все участники должны идти под суд.
zРадио написав:Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.
Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"!
Там конфлікт був і до того, зараз і ми завалимо російське НЛО без вагань. Так що не гунди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
budivelnik написав:Моя пропозиція Пенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше...
Не надоело талдычить одно и то же хотя уже десяток раз несколько человек написали что это чушь?
Одне казахсько-московсько-ізраїльське перекотиполе - для мене не авторитет в цьому питанні.точно так само як і не авторитети парочка совкофілів...
shapo написав:При нашей правовой и банковской системе людям которые уже плохо ориентируются в реалиях современной Украины только этим и заниматься. Большинство из них гарантированно останутся на улице без гроша в кармане. Про такую мелочь как привычный уклад жизни когда даже перестановка стула вызывает бурные эмоции и не говорю
1 Приклад Німеччини (40% населення володіє 100% житла) показує ,що хочемо ми чи ні , а все одно прийдеться йти по названому мною шляху... Тобто Людина повинна володіти тільки тією власністю ,яку може обслужити , у всіх інших випадках , власність повинна бути приведена до розміру,яким людина може керувати самостійно і без допомоги зовні 2 Тільки для тих ,хто так і не зміг обзавестись власністю(чи змушений був цю власність поміняти/продати і так далі) повинна діяти Державна підтримка. Підтримувати мільйонера в його бажанні жити на широку ногу,забираючи при цьому гроші в жебрака - як на мене шлях у прірву
shapo написав:
budivelnik написав:4 Інаша моя пропозиція(твердження) Кожен коваль свого щастя... Мої опоненти - на ринку не існує вільних ніш......
Я уже спрашивал по этому поводу - на чем сейчас зарабатываете и какие свободные ниши остались в вашем регионе который вы наверняка знаете хорошо. Ответа до сих пор нет.
1 Я веду розмову не про ніші з заробітком від 20000 грн і вище 2 Мене цікавлять дії з допомогою яких людина стане з дотаційника-самозабезпечувальником Тобто коли людина замість 4000-7000 грн в місяць - стане заробляти 7000-10000 А тут необмежене поле діяльності...для самої людини
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:Плач импотентов которые влезли во власть не имея ничего за душой. И все пропало, все дезертировали, и вся армия это 5000 человек, и местное население нас не поддерживает, и Путин грозит наказать если будете дергаться, и Будапештский меморандум упоминать нельзя ни в коем случае а то подписанты обидятся, и отвечать оружием никому нельзя, всем запереться и зарыть голову в песок, тьфу. Это называется сдача государственных интересов за которую все участники должны идти под суд.
Ага. Палестинці теж думали, що скинуть євреїв в море, а, в результаті, втратили Батьківщину. Диванні вояки вони такі - тапками кого хоч закидають...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:и.о. президента Турчинов давал письменный приказ о защите военных объектов и отражению агрессии России?
"Єдиний наказ, на який багато військових чекало (до речі, навіть на суді про зраду Януковича про це говорили), – це наказ вийти з Криму. Але я такий наказ тоді дати не міг. Я підписав 28 лютого, коли стало відомо про відкриту фазу окупації, інший наказ – забезпечити оборону військових частин і арсеналів у Криму і, в разі необхідності, застосовувати зброю", – сказав Турчинов. Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/crimea/tu ... 41109.html
Это не указ (приказ) на начало боевых действий. Боевых действий. Это фигня, отговорка, отмазка. Ни о чем.
Неудивительно, что и НГШ на основании такого указа))) не давал боевого приказа...
Хотя с тем, что некоторые командиры частей не выполнили требования уставов ВС по обороне частей, согласен. И с тем, что часть ответственности лежит на командирах частей и военнослужащих. Но речь-то у вас идёт о доле ответственности Турчинова и Ко.
Но большинство частей были блокированы. Блокированы. Рашкованы на это сделали ставку.
Ведение боевых действий по уничтожению противника (противника) за территорией воинских частей вiдбуваэться за иными основаниями, чем просто уставы ЗСУ и план обороны части.
budivelnik написав: Моя пропозиція Пенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше...
1 млн грн = примерно $40 тыс. Мне кажется, что таких пенсионеров не так уж много (несколько сотен тысяч из общего числа 11.5 млн) и они в основном сосредоточены в Киеве. А бедствуют, как правило, пенсионеры регионов и сёл.
1 Якщо 0,5 млн з 11,5 млн - перестануть отримувати субсидії - то це на 5% (3-4 млрд грн) зменшить розмір необхідних для субсидій коштів 2 Якщо 5% пенсіонерів ,замість оповідань про те яка погана Держава-отримають а - садок вишневий коло хати б - додаткову доплату до пенсії в 5000 грн І при цьому Держбюджету це не буде нічого коштувати Це добре чи погано? 3 Крім пенсіонерів,житлом володіють ще й не пенсонери , при чому приблизно 6 млн власників житла отримують субсидії Вигарє чи програє Держава,якщо перестане дотувати власникам 1 млн грн - право володіння цією власністю?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Отличный вопрос! Вот и ответьте, почему сын (вынужден?) в выходные работать? Ведь дело не в необходимости заработать 1200 грн.))))
1 В сина фінансової необхідності так працювати - немає 2 Він працював, бо всі інші 6 осіб під різними причинами відмовились навіть за подвійну оплату.
detroytred написав:Рынок... Был бы этот продавец владельцем такого же своего магазина ... тоже бы вышел работать.
А як можна стати власником-коли заробляючи 9000 грн - відмовляєшся заробити 10200. Не відмовляйся.зароби додатикові.відклади на майбутнє - дивишся і з часом вибудується ланцюжок навчився працювати - взяв в оренду-став власником. Чи по вашому Дядько Сем повинен з голубого вертольотика кожному продавцю по магазину підігнати?
detroytred написав:Но он не стал владельцем такого магазина, кафе. У Вас и так конкуренты вокруг. Уровень заполнен.
1 Заповнено та не все Наприклад В мене дефіцит працівників... Якщо в мене дефіцит працівників.... значить хтось маючи цих працівників може забрати від мене ті послуги які я маючи дефіцит працівників надавати не можу. Я свідомо обмежив море товарних груп(особливо вагові-сипучі-швидкостаріючі) - бо не в стані забезпечити повний набір послуг навіть в обмеженому асортименті 2 Тепер про розмір ринку На ринку є я - який забирає 50000-70000 в місяць і при цьому виконує обовязки власника-менеджера-бухгалтера... і так далі працівники - які виконують виключно роботу продавця і отримують при цьому тих самих 50000-70000 Особисто я згоден передати від себе певний обєм робіт разом з певним обємом відповідальності і при цьому точно так само зменшити свій прибуток на 20000 з одночасним збільшенням прибутку моїх працівників на тих самих 20000 Така операція перетворить 6 дотаційних - на 6 бездотаційних( з точки зору Державних податків) осіб, і при цьому ця операція не потребує ніяких змін в обємах ринку. Як думаєте Чому ті хто зі мною працює роки - коляться плачуть ... але не беруть на себе те що десятками років роблю я?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Одне казахсько-московсько-ізраїльське перекотиполе - для мене не авторитет в цьому питанні.точно так само як і не авторитети парочка совкофілів...
Каким ты можешь быть авторитетом если понятия не имеешь о рынке жилья ни в Казахстане, ни в Израиле,ни в России, ни еще где-либо кроме,наверное, Польши .
shapo написав:При нашей правовой и банковской системе людям которые уже плохо ориентируются в реалиях современной Украины только этим и заниматься. Большинство из них гарантированно останутся на улице без гроша в кармане. Про такую мелочь как привычный уклад жизни когда даже перестановка стула вызывает бурные эмоции и не говорю
budivelnik написав:1 Приклад Німеччини (40% населення володіє 100% житла) показує ,що хочемо ми чи ні , а все одно прийдеться йти по названому мною шляху...
1) В Швейцарии этот процент еще меньше, и что? Рынок аренды в нормальных странах четко регулируется законом защищая интересы всех участников процесса, а не представляет из себя дикие джунгли с такими же законами джунглей как в Украине. Поэтому там можно прожить всю жизнь в съемной квартире, а здесь нет.
budivelnik написав:Тобто Людина повинна володіти тільки тією власністю ,яку може обслужити , у всіх інших випадках , власність повинна бути приведена до розміру,яким людина може керувати самостійно і без допомоги зовні
А когда немцев последний раз кидало любимое государство? А вот в Украине за последние 30 лет уже больше 5, например конфисковав вклады в Сбербанк СССР. И квартира это единственная ценность у большинства пенсионеров которую вечно голодное государство еще не прибрало к рукам после приватизаций и пр. "реформ". Но теперь с помощью таких "сознательных будивельников" наконец попробует это сделать забыв рассчитаться по собственным долгам со своим населением.
budivelnik написав:1 Я веду розмову не про ніші з заробітком від 20000 грн і вище
Т.е. наемных сотрудников мы уже не переводим в предприниматели предлагая им поднять зад? Или никаких ниш для предпринимательства в западной Украине сейчас нет?
budivelnik написав:2 Мене цікавлять дії з допомогою яких людина стане з дотаційника-самозабезпечувальником Тобто коли людина замість 4000-7000 грн в місяць - стане заробляти 7000-10000 А тут необмежене поле діяльності...для самої людини
А , это я уже прочел о репетиторстве после школы,которое, скорее, является формой взятки или плохой работой учителя на основном месте при которой ученик не получает знаний в школе и должен добирать их на стороне.
zРадио написав:Почему то киприоты не сдрейфили, когда гораздо более сильная Турция вторглась к ним на северо-восток. Там, точно так же, как и в Крыму, агрессор опирался на местное население. И тем не менее, ему было оказано сопротивление по всем фронтам - турки даже эсминца лишились.
Именно отсутствие какого-либо сопротивления в Крыму позволило путину заявить о "праве на самоопределение" и "свободном волеизъявлении"!
Там конфлікт був і до того, зараз і ми завалимо російське НЛО без вагань. Так що не гунди.
Ну что ж ты врешь так дико! Во время Тузлинского конфликта еще за 10 лет до сдачи Крыма в ответ на российскую провокацию на остров были направлены пограничники, а Керченский полк Нацгвардии наводил цели на российские корабли, вышедшие из Новороссийска по направлению к плотине.
Чем, собственно, и была остановлена раша! Потому что власть тогда была! А с 22-го февраля 2014-го, спасибо майдану, страна была обезглавлена, и высокие кабинеты наводнили авантюристы, не способные принимать решения!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 січ, 2020 22:36, всього редагувалось 2 разів.