shapo написав: Какая батькивщина была у каких "палестинцев"?

shapo написав: А почему они проиграли все войны с Израилем - очень просто.

Израилю отступать некуда, а у арабов есть еще 23 страны.

5. It is not possible to estimate illegal Arab immigration directly, but apparently there was some immigration. The total Arab immigration to Palestine recorded or estimated by the Mandate government was in the neighborhood of 45,000. Illegal immigration that was not recorded would not register in the final population figures for 1945, because those figures were estimates. We simply do not know how many Arabs and Jews there were in Palestine before the declaration of the state of Israel. It is probable that there were about 100,000 Arab immigrants into Palestine. An unknown number may also have migrated internally, from the Arab areas in the West Bank that were formerly the centers of commercial activity and population to the coastal plain and Galilee. The Arab population increase of areas with large Jewish settlement was about 10% greater than that in areas without Jewish settlement. This effect cannot be totally separated from urbanization. A population of approximately 103,000 Bedouin (1922 estimate reported in the 1927-1929 reports of the Mandatory) may have been excluded or included in different population figures as the authorities and demographers saw fit. There is no way to know how many of these Bedouin made a permanent home in Palestine or how many became part of the city population in the course of industrialization between 1922 and 1948. However, the evidence indicates that they were in fact included in all the official population figures. This is shown by the fact that estimates of Muslim population that explicitly do not include Bedouin were significantly lower than the census figures, and by the fact that population growth is consistent with figures for natural increase if we assume that the Bedouin were included.Еміграція складала 10-15% населення. Палестинці жили там віками і є родичами євреїв.В Європі немає країн, у яких би не змінювались кордони, в тому числі і зменшувались, після воєн. Хіба що крім новостворених. Сьогодні ми трохи ужались, завтра вони. Таке вже було не раз.