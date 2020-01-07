shapo
Весь багатобуквений опус казахсько-московсько-ізраїльського перекотиполя можна викласти і коротше
Згідно з ним
1 Україна погана тому ніякі зміни не можливі
2 Зміни не можливі-тому Україна погана.
Я нічого не пропустив?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:35
shapo
Весь багатобуквений опус казахсько-московсько-ізраїльського перекотиполя можна викласти і коротше
Згідно з ним
1 Україна погана тому ніякі зміни не можливі
2 Зміни не можливі-тому Україна погана.
Я нічого не пропустив?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:37
Какая батькивщина была у каких "палестинцев"?
У арабов по фамилии можно определить принадлежность к клану и из какого он места . Основная масса так называемых "палестинцев" прибыла в Эрец-Исраэль вместе с еврейскими эмигрантами в 20-30-х годах прошлого века из соседних Сирии, Египта,Ирака когда там начался экономический подъем.
А почему они проиграли все войны с Израилем - очень просто.
Израилю отступать некуда, а у арабов есть еще 23 страны.
Украинцы пока предпочитают уезжать из страны, а не защищать и строить ее т.к. незалежность досталась им даром и потому не имеет большой ценности в отличие от Израиля получившего ее после 2000 лет изгнания и Холокоста.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:39
В очередной раз когда по существу ответить нечего переходишь на примитивные оскорбления которые уже тоже приелись т.к. ты даже здесь не способен на разнообразие.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:39
Будивельник
Вот!
Вы как считаете.
Для Вас разница -- 20 000.
А для каждого отдельного работника (их шесть человек -- получится по плюс 3 300).
Они ради этих плюс 3 300 сильнее напрягаться не хотят.
Вы поймите одну простую вещь: управленц должен получить результат с тем, кто есть!
Поэтому во всем мире повышения дохода работника добиваются не банальным увеличением работы для работника. А повышением производительности труда.
Это функция управленцев...
А не работников.
Если же Вам хочется экстенсива, то инструменты убеждения работников работать больше в студию!
Вы им должны это *рассказывать* убеждать, а не меня)))
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:48
Re: Політичні дискусії
Шо ти рівняєш .. з пальцем. А ти хоч раз задумувався, а чого це Янукович так різко повернув, від асоціації з ЄС, після поїздки в Москву? Так почитай
І там були не тільки економічні погрози. В 2004 ніхто не збирався захоплювати Крим, Тузла маленький острів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:51
Признаки слива порохобота:
1. Переходит на оскорбления и личности;
2. Поднимает национальный вопрос;
3. Приписывает оппоненту предательство.
Я ничего не пропустил?
Додано: Вів 07 січ, 2020 23:02
Интересно девки пляшут... 1+1 - это помойка, выдумывающая фейки про Порошенко, но когда нужно подкрепить свои умозрительные мысли, то и она сойдет в качестве источника?
По сути смены позиций Яныка - торговался он с ЕС за кредиты и квоты, оценив торговые потери с РФ. Это абсолютная правда, что путин угрожал Януковичу закрытием российского рынка по большинству направлений. Потому что РФ - протекционистский рынок, они даже в ВТО вступали 20 лет, отстаивая свои права на применение пошлин. А к зоне свободной торговли с ЕС не пришли и по сегодня...
Но ты ж настолько зашоренный, что не понимаешь - Фюле тоже угрожал Януковичу! Точно никто не процитирует (как и со встреч с путиным), но звучало что-то типа "ты не подпишешь - другой вместо тебя подпишет". Что, собственно, и случилось.
Европейские функционеры не хуже наших коррупционеров понимают, как играть на серости пересичных! О том, что "злой Янукович лишил украинцев светлого европейского будущего" клеветали после его отказа от подписания ТОРГОВОГО соглашения не только со сцены майдана, но и из Брюсселя со Страсбургом!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 січ, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 січ, 2020 23:17
Re: Політичні дискусії
5. It is not possible to estimate illegal Arab immigration directly, but apparently there was some immigration. The total Arab immigration to Palestine recorded or estimated by the Mandate government was in the neighborhood of 45,000. Illegal immigration that was not recorded would not register in the final population figures for 1945, because those figures were estimates. We simply do not know how many Arabs and Jews there were in Palestine before the declaration of the state of Israel. It is probable that there were about 100,000 Arab immigrants into Palestine. An unknown number may also have migrated internally, from the Arab areas in the West Bank that were formerly the centers of commercial activity and population to the coastal plain and Galilee. The Arab population increase of areas with large Jewish settlement was about 10% greater than that in areas without Jewish settlement. This effect cannot be totally separated from urbanization. A population of approximately 103,000 Bedouin (1922 estimate reported in the 1927-1929 reports of the Mandatory) may have been excluded or included in different population figures as the authorities and demographers saw fit. There is no way to know how many of these Bedouin made a permanent home in Palestine or how many became part of the city population in the course of industrialization between 1922 and 1948. However, the evidence indicates that they were in fact included in all the official population figures. This is shown by the fact that estimates of Muslim population that explicitly do not include Bedouin were significantly lower than the census figures, and by the fact that population growth is consistent with figures for natural increase if we assume that the Bedouin were included.
Еміграція складала 10-15% населення. Палестинці жили там віками і є родичами євреїв.
В Європі немає країн, у яких би не змінювались кордони, в тому числі і зменшувались, після воєн. Хіба що крім новостворених. Сьогодні ми трохи ужались, завтра вони. Таке вже було не раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 07 січ, 2020 23:20
Re: Політичні дискусії
Там є посилання на першоджерело.
Там не тільки це було. Путін, заради ЧФ, дав знижку на газ (Харківські угоди) і окупував Крим. Бо ніхто б, після Яника, не продовжив аренду ЧФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 07 січ, 2020 23:24
Украинцы предпочитают уезжать из страны, потому что им тут нечего защищать.
Им тут ничего не принадлежит, и их мнение никто не спрашивает.
Для керманычей Украина - просто кормушка. Такое себе "ЗАО" или "ООО", где все дивиденды получает кучка "мажоритариев", а мнение "миноритариев" (пересичных) - никому не интересно.
Сейчас происходит такой себе "сквиз-аут" (принудительное выдавливание миноритариев).
И "пересичный" будет это защищать? Оно ему надо?
Пересичный скорее занят обороной своей маленькой кубышки (сбережений, имущества, бизнеса и т.д.) от государства, чем от "агрессора"(с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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