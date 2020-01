Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 5123512451255126> Додано: Вів 07 січ, 2020 23:39 zРадио "злой Янукович лишил украинцев светлого европейского будущего" клеветали после его отказа от подписания ТОРГОВОГО соглашения не только со сцены майдана, но и из Брюсселя со Страсбургом!



Ну, о "светлом европейском будущем" говорили те, у кого "высшее профтехучилище" на фейсе нарисовано.

Януковича... не любили совсем за другое.

Он построил "путиноподобную вертикаль", подминая под себя и кланы выгодные направления, облагая "данью" и пр. вообщем, "друзьям всё - остальным объедки".

Прикольно, что Петр Великий Алексеевич - построенную Януковичем систему не просто не поломал, он её модифицировал, усилил и ещё больше коррупмировал.



Сколько живу, всё слышу "Украина должна выбрать, Запад или Восток"!

А что, нельзя Свой Путь избрать?

Неужели сложно было принять нормальные Законы в 90-х, чтобы в стране строили экспортноориентированные предприятия, привлечь инвестиции?

Почему турки, поляки, в 90-х "одевали" весь БУ СССР, но не украинцы?

Почему при огромном количестве специалистов, наличии оборудования, мы не выпускали "SONY" для Европы(дешевая раб.сила, энергия и пр.)???

Может потому, что "номенклатура+бандосы"- делили наследие СССР и не были заинтересованы в Сильной и Независимой Украине?





Так вот, прикол в том, что для того, чтобы Исправить ошибки, нужно вернуться в отправную точку.

Нужно вернуться в 1991-й и пересмотреть всё...

В 1991-м получив Независимость, мы начали строить "Феодальное общество"!

Зачем-то решили восстанавливать Украину 19-го века, с приоритетами "свiй садочок та конячка, свинка та огiрочки"!

Смешно! В конце 20-го века, когда в основе Технологии, Информация... мы определили идеи "каменного века"!

Вот и получили... страну 19-го века, с работорговлей(заробитчанами) и экспортом бананов(зерно, металл, лес).

Повідомлень: 1690 З нами з: 20.06.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 406 раз.



Я вижу отчетливое движение к одной перспективе, продолжающее сильное расслоение общества приведет к тому, что те кто внизу и в количественном большинстве по старой украинской традиции надают по рогам меньшей верхней части, это может быть как буквально, так и фигурально путем электорального захвата власти.

Повідомлень: 14636 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3873 раз. Подякували: 5803 раз.

Свобода!



А что это такое?

Пока у тебя нет в собственности "средств производства", ты не будешь свободен!

Простой работяга, в 21-м веке, может иметь "частичку" Майкрософта, Гугла... а лучше бы, своего, Национального предприятия!

Ну... как на Западе!

И самому - распоряжаться своей собственностью...

Увы, у нас, в Украине, единицы хотят быть Свободными!

Большинство - предпочтут заработанные средства тратить на "будку и миску"!

Простите, но какое будущее ждёт в таком случае страну?



Смотрите, если "Мыкола" привез с зароботков 10 тыщ евро и вложил их в акции "автобусного завода", который экспортирует автобусы за границу(за валюту), то его 10 000 евро, приведут к росту производства, сгенерируют добавочную стоимость, увеличат экспорт!



Но, Наш Мыкола, на самом то деле, не будет Акции покупать или свой бизнес открывать!

По моим наблюдениям, Мыкола загонит "евробляху", и сделает Эвроремонт в своей "будке"(кстати, импортные материалы, в большинстве).

Психология раба... а не Свободного гражданина.



В школах - нет внятного экономического образования!

Всё больше культура и история! Математику сокращают!

Видимо, если украинцы будут очень хорошо знать инсторию, они начнут создавать свои предприятия или инвестировать?

Сомневаюсь! А что это такое?Пока у тебя нет в собственности "средств производства", ты не будешь свободен!Простой работяга, в 21-м веке, может иметь "частичку" Майкрософта, Гугла... а лучше бы, своего, Национального предприятия!Ну... как на Западе!И самому - распоряжаться своей собственностью...Увы, у нас, в Украине, единицы хотят быть Свободными!Большинство - предпочтут заработанные средства тратить на "будку и миску"!Простите, но какое будущее ждёт в таком случае страну?Смотрите, если "Мыкола" привез с зароботков 10 тыщ евро и вложил их в акции "автобусного завода", который экспортирует автобусы за границу(за валюту), то его 10 000 евро, приведут к росту производства, сгенерируют добавочную стоимость, увеличат экспорт!Но, Наш Мыкола, на самом то деле, не будет Акции покупать или свой бизнес открывать!По моим наблюдениям, Мыкола загонит "евробляху", и сделает Эвроремонт в своей "будке"(кстати, импортные материалы, в большинстве).Психология раба... а не Свободного гражданина.В школах - нет внятного экономического образования!Всё больше культура и история! Математику сокращают!Видимо, если украинцы будут очень хорошо знать инсторию, они начнут создавать свои предприятия или инвестировать?Сомневаюсь! Replay

Повідомлень: 1690 З нами з: 20.06.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 406 раз.

У арабов по фамилии можно определить принадлежность к клану и из какого он места . Основная масса так называемых "палестинцев" прибыла в Эрец-Исраэль вместе с еврейскими эмигрантами в 20-30-х годах прошлого века из соседних Сирии, Египта,Ирака когда там начался экономический подъем. Какая батькивщина была у каких "палестинцев"?У арабов по фамилии можно определить принадлежность к клану и из какого он места . Основная масса так называемых "палестинцев" прибыла в Эрец-Исраэль вместе с еврейскими эмигрантами в 20-30-х годах прошлого века из соседних Сирии, Египта,Ирака когда там начался экономический подъем.





lapay написав: https://www.webcitation.org/6166AoIw5?url=http://www.mideastweb.org/palpop.htm

5. It is not possible to estimate illegal Arab immigration directly, but apparently there was some immigration. The total Arab immigration to Palestine recorded or estimated by the Mandate government was in the neighborhood of 45,000. Illegal immigration that was not recorded would not register in the final population figures for 1945, because those figures were estimates. We simply do not know how many Arabs and Jews there were in Palestine before the declaration of the state of Israel. It is probable that there were about 100,000 Arab immigrants into Palestine. An unknown number may also have migrated internally, from the Arab areas in the West Bank that were formerly the centers of commercial activity and population to the coastal plain and Galilee. The Arab population increase of areas with large Jewish settlement was about 10% greater than that in areas without Jewish settlement. This effect cannot be totally separated from urbanization. A population of approximately 103,000 Bedouin (1922 estimate reported in the 1927-1929 reports of the Mandatory) may have been excluded or included in different population figures as the authorities and demographers saw fit. There is no way to know how many of these Bedouin made a permanent home in Palestine or how many became part of the city population in the course of industrialization between 1922 and 1948. However, the evidence indicates that they were in fact included in all the official population figures. This is shown by the fact that estimates of Muslim population that explicitly do not include Bedouin were significantly lower than the census figures, and by the fact that population growth is consistent with figures for natural increase if we assume that the Bedouin were included.



Еміграція складала 10-15% населення. Палестинці жили там віками і є родичами євреїв. https://www.webcitation.org/6166AoIw5?url=http://www.mideastweb.org/palpop.htm5. It is not possible to estimate illegal Arab immigration directly, but apparently there was some immigration. The total Arab immigration to Palestine recorded or estimated by the Mandate government was in the neighborhood of 45,000. Illegal immigration that was not recorded would not register in the final population figures for 1945, because those figures were estimates. We simply do not know how many Arabs and Jews there were in Palestine before the declaration of the state of Israel. It is probable that there were about 100,000 Arab immigrants into Palestine. An unknown number may also have migrated internally, from the Arab areas in the West Bank that were formerly the centers of commercial activity and population to the coastal plain and Galilee. The Arab population increase of areas with large Jewish settlement was about 10% greater than that in areas without Jewish settlement. This effect cannot be totally separated from urbanization. A population of approximately 103,000 Bedouin (1922 estimate reported in the 1927-1929 reports of the Mandatory) may have been excluded or included in different population figures as the authorities and demographers saw fit.However, the evidence indicates that they were in fact included in all the official population figures. This is shown by the fact that estimates of Muslim population that explicitly do not include Bedouin were significantly lower than the census figures, and by the fact that population growth is consistent with figures for natural increase if we assume that the Bedouin were included.Еміграція складала 10-15% населення. Палестинці жили там віками і є родичами євреїв.



1) Как вы насчитали 10-15% если в статье об этом ничего нет? Сами сосчитали?

Есть примерно 400000-600000 арабов-мусульман и христиан в конце 19 веке на земле принадлежащей Израилю которое к 1948г выросло более чем в 2-3 раза за 50 лет до 1,35 млн.человек явно не за счет естественного прироста , есть 100000 бедуинов к 1948г которые кочевали не только по Израилю поэтому и сосчитать их трудно и ,самое главное,выделенное красным шрифтом The major conclusion is "The nature of the data do not permit precise conclusions about the Arab population of Palestine in Ottoman and British times"

2) Про века это вы загнули. Арабы в отличие от евреев там появились только в 7-8 веке и правили очень мало сменяясь крестоносцами и турками.

3) Кто такие "палестинцы"? Это названия не было до 60-х годов прошлого века и придумали его в КГБ СССР для Ясира Арафата.

4) Насчет родственников. Кроме мифа о общем прародителе Аврааме и его сыне Ишмаэле от которого пошли арабы придуманном Муххамедом нет ничего.











shapo написав: А почему они проиграли все войны с Израилем - очень просто.

Израилю отступать некуда, а у арабов есть еще 23 страны.

Украинцы пока предпочитают уезжать из страны, а не защищать и строить ее т.к. незалежность досталась им даром и потому не имеет большой ценности в отличие от Израиля получившего ее после 2000 лет изгнания и Холокоста. А почему они проиграли все войны с Израилем - очень просто.Израилю отступать некуда, а у арабов есть еще 23 страны.Украинцы пока предпочитают уезжать из страны, а не защищать и строить ее т.к. незалежность досталась им даром и потому не имеет большой ценности в отличие от Израиля получившего ее после 2000 лет изгнания и Холокоста.





lapay написав: В Європі немає країн, у яких би не змінювались кордони, в тому числі і зменшувались, після воєн. Хіба що крім новостворених. Сьогодні ми трохи ужались, завтра вони. Таке вже було не раз. В Європі немає країн, у яких би не змінювались кордони, в тому числі і зменшувались, після воєн. Хіба що крім новостворених. Сьогодні ми трохи ужались, завтра вони. Таке вже було не раз.



Все европейские границы хорошо известны.

Если верить гипотезе Жириновского, то и нынешняя ЕС это есть отчасти продолжние Австро-Венгерской империи и посему Украину в ней не ждут.

Но это все теоретизирование.

Повідомлень: 2643 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз.

Я вижу отчетливое движение к одной перспективе, продолжающее сильное расслоение общества приведет к тому, что те кто внизу и в количественном большинстве по старой украинской традиции надают по рогам меньшей верхней части, это может быть как буквально, так и фигурально путем электорального захвата власти.



Нет Объединяющей Идеи, нет Лидеров и их и не будет(замочат на взлёте).



Но, как бы обидно...

Я, немного в теме "технологий", которые были(не Китай 80-х) и когда "спустившиеся с гор" начинают рассказывать о "Великих Поляках, Чехах, Немцах", то... знаю, украинцы ничем не глупее, наоборот умнее! Потенциал был, Громадный!

Просто, "Влада" в 80-х сделала не туда поворот!

Стали искать "модели", иностранных экспертов и пр.

АУ! Свои модели надо было строить, смотреть вперёд!



Если кто-то "уже прошел путь", нечего его копировать!

Нужно "нарушать правила общепринятые", наперерез идти, чтобы быть Первым!



Не могу, кстати, понять... откуда вот эта "меньшовартicть" у многих?

Не знаю, но меня учили родители, если чем-то серьёзно занимаешься, стремись быть первым и глубоко плевать, кто впереди тебя, ищи варианты, как их обойти.

Как бы, у Власти, должны быть Лидеры! Вот те, кто Нацелен на построение Сильной Украины!

Повідомлень: 1690 З нами з: 20.06.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 406 раз.

Повідомлень: 1690 З нами з: 20.06.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 00:12 shapo Мечтать можно о чем угодно, вот только кто, когда и как будет реализовывать идею независимой Украины пока даже на горизонте не видно.



Не пустят "туда" тех, кто мог бы такое реализовать!

Объяснить народу, что и как планируется делать, обрисовать Правила Игры, ну и следовать им!

Зе обещал одно, сделал другое, притом, судя по команде - целей и не ставилось, строить общество, в котором будут Законы, которые соблюдать было бы Выгодно гражданам!



Касаемо "сунитов-шиитов", пока они там друг другу кровь пускают за Веру, китайцы усиленно развиваются, размножаются и электрокроссоверы выпускают!

Повідомлень: 1690 З нами з: 20.06.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 406 раз.

Replay написав: китайцы усиленно развиваются, размножаются и электрокроссоверы выпускают! китайцы усиленно развиваются, размножаются и электрокроссоверы выпускают! с пожизненной гарантией) https://www.youtube.com/watch?v=47wpldtTfEQ

Повідомлень: 3480 З нами з: 03.12.14 Подякував: 442 раз. Подякували: 507 раз.

Повідомлень: 3480 З нами з: 03.12.14 Подякував: 442 раз. Подякували: 507 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 00:24 Re: Політичні дискусії shapo написав: Есть примерно 400000-600000 арабов-мусульман и христиан в конце 19 веке на земле принадлежащей Израилю которое к 1948г выросло более чем в 2-3 раза за 50 лет до 1,35 млн.человек явно не за счет естественного прироста Есть примерно 400000-600000 арабов-мусульман и христиан в конце 19 веке на земле принадлежащей Израилю которое к 1948г выросло более чем в 2-3 раза за 50 лет до 1,35 млн.человек явно не за счет естественного прироста

Так тоді весь світ зростав, де не було воєн. За 80 років в два рази - навіть меньше, ніж у інших.

shapo написав: 2) Про века это вы загнули. Арабы в отличие от евреев там появились только в 7-8 веке и правили очень мало сменяясь крестоносцами и турками.

3) Кто такие "палестинцы"? Это названия не было до 60-х годов прошлого века и придумали его в КГБ СССР для Ясира Арафата.

4) Насчет родственников. Кроме мифа о общем прародителе Аврааме и его сыне Ишмаэле от которого пошли арабы придуманном Муххамедом нет ничего. 2) Про века это вы загнули. Арабы в отличие от евреев там появились только в 7-8 веке и правили очень мало сменяясь крестоносцами и турками.3) Кто такие "палестинцы"? Это названия не было до 60-х годов прошлого века и придумали его в КГБ СССР для Ясира Арафата.4) Насчет родственников. Кроме мифа о общем прародителе Аврааме и его сыне Ишмаэле от которого пошли арабы придуманном Муххамедом нет ничего.

Там і до арабів жили різні народи, не тільки євреї. Генетично євреї і араби дуже близькі.

shapo написав: Все европейские границы хорошо известны.

Если верить гипотезе Жириновского, то и нынешняя ЕС это есть отчасти продолжние Австро-Венгерской империи и посему Украину в ней не ждут.

Но это все теоретизирование.

Мечтать можно о чем угодно, вот только кто, когда и как будет реализовывать идею независимой Украины пока даже на горизонте не видно. Все европейские границы хорошо известны.Если верить гипотезе Жириновского, то и нынешняя ЕС это есть отчасти продолжние Австро-Венгерской империи и посему Украину в ней не ждут.Но это все теоретизирование.Мечтать можно о чем угодно, вот только кто, когда и как будет реализовывать идею независимой Украины пока даже на горизонте не видно.

Повідомлень: 9518 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1194 раз.



Не пустят "туда" тех, кто мог бы такое реализовать!

Объяснить народу, что и как планируется делать, обрисовать Правила Игры, ну и следовать им!

Зе обещал одно, сделал другое, притом, судя по команде - целей и не ставилось, строить общество, в котором будут Законы, которые соблюдать было бы Выгодно гражданам!



Касаемо "сунитов-шиитов", пока они там друг другу кровь пускают за Веру, китайцы усиленно развиваются, размножаются и электрокроссоверы выпускают!

1) А туда кто попадает, инопланетяне или лучшие представители народа?

2) Про китайцев все правильно кроме одного : в своем Синцзян-Уйгурском районе они тоже устроили настоящий концлагерь для мусульман-уйгуров



1) А туда кто попадает, инопланетяне или лучшие представители народа?

Повідомлень: 2643 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз.



Во-первых, за 50, а не за 80.

Во-вторых, там тоже прошла ВМВ.



lapay написав: Там і до арабів жили різні народи, не тільки євреї. Генетично євреї і араби дуже близькі.. Там і до арабів жили різні народи, не тільки євреї. Генетично євреї і араби дуже близькі..

Серьезно?

Кто это доказал?



lapay написав: Зараз кордони насильно змінюють тільки маргинали з минулого століття. Останні 4 роки ситуація стабільна. Що там кажуть якісь клоуни з-за поребрика, не цікаво, тут і своїх вистачає. Зараз кордони насильно змінюють тільки маргинали з минулого століття. Останні 4 роки ситуація стабільна. Що там кажуть якісь клоуни з-за поребрика, не цікаво, тут і своїх вистачає.



В чем стабильность-то и где?

Повідомлень: 2643 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 572 раз.

