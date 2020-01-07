Додано: Сер 08 січ, 2020 00:35

продолжние Австро-Венгерской империи и посему Украину в ней не ждут.

Странная психология, ожидание, чтобы ждали нищего!Анализируем?Звонок к Вам в дверь!Открываете, на пороге зимбабвиец...Достаёт словарь и с трудом выговаривает:"добрий вечiр, ви на мене не чекали, але я хочу з вами жити"!Вот скажите, он Вам нужен?Он что, программист, хирург, авиаконструктор с мировой известностью?И если даже так, он же не знает языка "в идеале", как он преподавать или работать в коллективе будет?Так и Украина...для ЕС.Тот, кто Конкурентоспособен - уже уехал! Другие -ориентируются, уехать!А всю страну, принимать в ЕС, с кучей проблем, на кой мы им нужны?Другой вопрос!Если бы мы, сами, построили нормальную страну, с хорошим образованием, технологиями, знанием английского(основной междунарожный), вообщем - Самодостаточную страну, из которой бы не уезжали специалисты, в которой бы создавались Предприятия... то самы бы Евросоюз, на коленях упрашивал "а не соизволите к нам вступить?"А так, вот это... "помогите, пожалуйста... примите нищих, мы с голоду помираем, дайте нам работу хоть какую-у-у-у!" как то не звучит это, гордо"Ой у нас коррупция! Пришлите нам советников, пусть её поборют, а то мы сами, вообще не знаем, что с ней делать!"Опять смешно!Кто-нибудь приглашал "соседа", чтобы найти, "кто из детей, сожрал припрятанное на чёрный день сало?"Самим разобраться слабо?