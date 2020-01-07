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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5124512551265127>
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:35

продолжние Австро-Венгерской империи и посему Украину в ней не ждут.

Странная психология, ожидание, чтобы ждали нищего!
Анализируем?
Звонок к Вам в дверь!
Открываете, на пороге зимбабвиец...
Достаёт словарь и с трудом выговаривает:
"добрий вечiр, ви на мене не чекали, але я хочу з вами жити"!
Вот скажите, он Вам нужен?
Он что, программист, хирург, авиаконструктор с мировой известностью?
И если даже так, он же не знает языка "в идеале", как он преподавать или работать в коллективе будет?
Так и Украина...для ЕС.
Тот, кто Конкурентоспособен - уже уехал! Другие -ориентируются, уехать!
А всю страну, принимать в ЕС, с кучей проблем, на кой мы им нужны?

Другой вопрос!
Если бы мы, сами, построили нормальную страну, с хорошим образованием, технологиями, знанием английского(основной междунарожный), вообщем - Самодостаточную страну, из которой бы не уезжали специалисты, в которой бы создавались Предприятия... то самы бы Евросоюз, на коленях упрашивал "а не соизволите к нам вступить?" :D
А так, вот это... "помогите, пожалуйста... примите нищих, мы с голоду помираем, дайте нам работу хоть какую-у-у-у!" как то не звучит это, гордо :(
"Ой у нас коррупция! Пришлите нам советников, пусть её поборют, а то мы сами, вообще не знаем, что с ней делать!"
Опять смешно!
Кто-нибудь приглашал "соседа", чтобы найти, "кто из детей, сожрал припрятанное на чёрный день сало?"
Самим разобраться слабо?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:53

shapo
1) А туда кто попадает, инопланетяне или лучшие представители народа?

Какая разница, "лучшие или худшие"?
Вопрос в том, Какая Программа и Как её выполнять!
Я не слышу реальной Программы, Видения Будущей Украины!
Какие-то дежурные фразы, лозунги, как в КПСС!
Вiльна, незалежна, щаслива.. такое что-то иллюзорное!
Походу, численность населения сокращается, рождаемость никакая, смертность рекордная в мире...

ну и, система "Кнута и Пряника", для Власти!
Уровень жизни, образования, науки и пр. - поднялся при "президенте Мыколе", выдать Золотой Пряник ему и пожизненные регалии!
Уровень жизни упал? В турьму "Мыколу"!
А то, предшественники-пенсионеры... всё рассказывают о своих "досягненнях", а страна в глубокой "вырезано цензурой"...
2) Про китайцев все правильно кроме одного : в своем Синцзян-Уйгурском районе они тоже устроили настоящий концлагерь для мусульман-уйгуров

Не вникал, не знаю.
Спасибо, погуглю.

Касаемо "концлагерей" - не вариант, а вот тюрьмы -должны быть и в первую очередь, для "законотворцев" и номенклатурщиков.

В нашем скорбном положении, виноват не народ, не украинцы а таки те, кто был наверху.
"Низы", без вешательства "Верхов", не ссорились, вивчали мову и вместе пытались строить Страну.
Внутренние и другие противоречия находят для того, чтобы отвлечь народ от экономических проблем. :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:06

  shapo написав:
2) Про китайцев все правильно кроме одного : в своем Синцзян-Уйгурском районе они тоже устроили настоящий концлагерь для мусульман-уйгуров

Нет там никакого концлагеря, есть адекватная борьба с исламским терроризмом.
Теракты были во всех крупных центрах западного мира - Москва, Германия,Париж, Лондон, Мадрид, Бостон. В Пекине, Шанхае, Шжньчжэне ничего не было. Максимум, что они могут сделать - взорвать что-то у себя в Синьцзян-Уйгурии.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:22

  detroytred написав:Будивельник
Вот!
Вы как считаете.
Для Вас разница -- 20 000.
А для каждого отдельного работника (их шесть человек -- получится по плюс 3 300).

Они ради этих плюс 3 300 сильнее напрягаться не хотят.

Вы поймите одну простую вещь: управленц должен получить результат с тем, кто есть!

Поэтому во всем мире повышения дохода работника добиваются не банальным увеличением работы для работника. А повышением производительности труда.
Это функция управленцев...
А не работников.

Если же Вам хочется экстенсива, то инструменты убеждения работников работать больше в студию!
Вы им должны это *рассказывать* убеждать, а не меня)))
1 Так і в мене 6*3300 просто за різні сфери
3300 - за організацію
3300 - за контроль
3300 - за бухоблік
3300 - за фінансування
3300 - за резервування( я перекриваю хворих/хитровимаханих на празники)
3300 - за додаткові поставки( я умудряюсь отримати на 10000 закупки додаткову 1000 націнки і так 5 разів в місяць) просто контролюючи різного роду акції у мережевиків наприклад Метро)

Тому підвищення продуктивності праці - це якраз і є для працівника тією умовою ,після якої він може отримати додаткових 3300, але це він повинен довести мені що може виконати цей перелік,а не я повинен переконувати його що це йому потрібно.
Просто для мене вигідно ,якщо з мене знімуть 50% затрат по часу.а я при цьому втрачу 30% доходу, в той час коли мій працівник ,отримає+10% по часу(щоб паралельно виконувати додаткову функцію) яка збільшить на 30-40% його дохід - тобто збільшить його продуктивність.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:24

Re: Політичні дискусії

Tegularius написав:
  shapo написав:
2) Про китайцев все правильно кроме одного : в своем Синцзян-Уйгурском районе они тоже устроили настоящий концлагерь для мусульман-уйгуров

Нет там никакого концлагеря, есть адекватная борьба с исламским терроризмом.
Теракты были во всех крупных центрах западного мира - Москва, Германия,Париж, Лондон, Мадрид, Бостон. В Пекине, Шанхае, Шжньчжэне ничего не было. Максимум, что они могут сделать - взорвать что-то у себя в Синьцзян-Уйгурии.


В Китае сделана самая крупная в мире сеть камер слежения с опознаванием лиц, любой человек хотя бы раз замеченный в нехороших с точки зрения государства поступках при передвижении во всех крупных городах автоматически попадает под контроль при перемещении.

Культурную и религиозную идентичность уйгур действительно сильно давят, с другой стороны в их автономный район центральное правительство вбухало кучу денег, дороги хайвеи, жд вокзалы супер
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:28

  Tegularius написав:
  shapo написав:
2) Про китайцев все правильно кроме одного : в своем Синцзян-Уйгурском районе они тоже устроили настоящий концлагерь для мусульман-уйгуров

Нет там никакого концлагеря, есть адекватная борьба с исламским терроризмом.
Теракты были во всех крупных центрах западного мира - Москва, Германия,Париж, Лондон, Мадрид, Бостон. В Пекине, Шанхае, Шжньчжэне ничего не было. Максимум, что они могут сделать - взорвать что-то у себя в Синьцзян-Уйгурии.

Естественно, до нацистских или сталинских концлагерей дело не дошло, а вот полная изоляция региона с тотальной слежкой и изоляцией в лагеря показавшимися неблагонадежными мужчин от 16 до 60 сколько угодно.
Так что у себя они точно ничего не взорвут
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:28

Ну что, Понеслось!

At Least Nine Rockets Strike American Air Base In Iraq
Update 5: Bloomberg has now confirmed WaPo's reporting, adding that at least nine rockets have now hit Al-Asad Airbase. There have also been reports of IRGC commanders claiming to have launched "tens of missiles" at the base.

* * *

Update 4: Confirmation at last.

After hours of vague and unconvincing reports about a string of attacks on US buildings in Iraq, the Washington Post has apparently confirmed that at least one of the attacks - the most recent to be reported - is real.



https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... -base-iraq
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:30

  freeze написав:
Культурную и религиозную идентичность уйгур действительно сильно давят, с другой стороны в их автономный район центральное правительство вбухало кучу денег, дороги хайвеи, жд вокзалы супер

И кто ими пользуется если въезд их собратьев из Казахстана и Средней Азии запрещён и других туристов нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:36

Нефть свечой летит вверх!
Золото вверх!
Информации мало, обрывки пока...
Missile attacks target US forces in Iraq, senior military source says; Iran suspected

https://www.foxnews.com/world/missile-a ... -suspected

Внимание!
Несмотря на Истерику, нефть отработала Целевые уровни!
Возможна коррекция, несмотря на Фундамент.
Быкам - осторожно по нефти! :)

S&P провалился...
Как бы Трамп себе проблем не наделал, к выборам.
Если не ответит, избиратели его нет поймут.
Если ответит, полномасштабная война и не с Ираном а с Ираком+Ираном+Сирией.. :(
Это может быть надолго...
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 04:12

  Replay написав:Как бы Трамп себе проблем не наделал, к выборам.
Если не ответит, избиратели его нет поймут.
Если ответит, полномасштабная война и не с Ираном а с Ираком+Ираном+Сирией.. :(
Это может быть надолго...

Уже наделал проблем.
Что разбомбить не очень существенное в Иране, после чего убрать все базы и войска из региона - самое лучшее, что он теперь может сделать.
Tegularius
 
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