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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5124512551265127
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 04:13

  Replay написав:Нефть свечой летит вверх!
Золото вверх!

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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 06:11

Tegularius
Украинский Боинг разбился в Тегеране, после взлёта, только что.

https://twitter.com/zerohedge/status/12 ... 7892331521
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 06:22

  Replay написав:Tegularius
Украинский Боинг разбился в Тегеране, после взлёта, только что.

https://twitter.com/zerohedge/status/12 ... 7892331521

Ужас.. :(
Пишут, что технические неполадки.
Но незадолго перед этим США закрыли воздушное пространство над Ираном.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:19

  Tegularius написав:
  Replay написав:Tegularius
Украинский Боинг разбился в Тегеране, после взлёта, только что.

https://twitter.com/zerohedge/status/12 ... 7892331521

Ужас.. :(
Пишут, что технические неполадки.
Но незадолго перед этим США закрыли воздушное пространство над Ираном.

Закрыли для своих гражданских авиа, о самолетах других стран там не было речи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:16

  shapo написав:
  lapay написав:Там і до арабів жили різні народи, не тільки євреї. Генетично євреї і араби дуже близькі..

Серьезно?
Кто это доказал?

https://snob.ru/selected/entry/19973/
Нарисовав картину родственных отношений между разными группами евреев, авторы говорят и об их соседях по этнографическому ландшафту. Как и было принято считать, ближайшие «родственники» евреев — бедуины, друзы, палестинцы.

Там же є і про "наукове" підтвердження нацисткої тези про генетичну неповноцінність німецьких євреїв:
На мой вопрос два автора статьи в Human Genetics — профессор Гарри Ортерер и профессор Гил Атцмон — ответили одинаково: «По нашим выкладкам, ашкеназы и сефарды расстались около 60 поколений назад, то есть примерно 1200 лет назад». Ашкеназы, напомню, появились на Рейне как раз в VIII веке. Теперь можно быть уверенным, что ашкеназы — просто потомки южноевропейских евреев, которые двинулись вниз по Рейну. За последующие века ашкеназы получили небольшую примесь североевропейской крови (по новым данным, это около 7,5%), но авторы считают это вторичным наслоением, никак не говорящим об их происхождении от северных европейцев.

Изучение геномов ашкеназов подтвердило один установленный ранее факт: примерно 1000 лет назад эта группа прошла через своего рода «бутылочное горлышко» — их популяция крайне сократилась. Авторы публикации в Nature еще несколько лет назад установили, что половина сегодняшних ашкеназов происходит всего от четырех женщин, живших в Европе 1000 лет назад. Из-за близкородственного скрещивания у ашкеназов так распространены генетические заболевания. Авторы публикации в Human Genetics подтверждают эти выводы. По их геномным расчетам, в последние столетия ашкеназы очень быстро набирали численность: к XV веку их было уже не менее 50 тысяч, к началу XIX века — 5 миллионов (эти расчеты ценны, поскольку у историков нет исчерпывающих переписей для этих периодов).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:41

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  freeze написав:
Культурную и религиозную идентичность уйгур действительно сильно давят, с другой стороны в их автономный район центральное правительство вбухало кучу денег, дороги хайвеи, жд вокзалы супер

И кто ими пользуется если въезд их собратьев из Казахстана и Средней Азии запрещён и других туристов нет


Район стал участком Шелкового пути, движение нормальное, грузовой транзит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:49

  freeze написав:
shapo написав:
  freeze написав:
Культурную и религиозную идентичность уйгур действительно сильно давят, с другой стороны в их автономный район центральное правительство вбухало кучу денег, дороги хайвеи, жд вокзалы супер

И кто ими пользуется если въезд их собратьев из Казахстана и Средней Азии запрещён и других туристов нет


Район стал участком Шелкового пути, движение нормальное, грузовой транзит.



https://meduza.io/feature/2018/09/18/ko ... v-chelovek
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:58

  lapay написав:
  shapo написав:
  lapay написав:Там і до арабів жили різні народи, не тільки євреї. Генетично євреї і араби дуже близькі..

Серьезно?
Кто это доказал?

https://snob.ru/selected/entry/19973/
Нарисовав картину родственных отношений между разными группами евреев, авторы говорят и об их соседях по этнографическому ландшафту. Как и было принято считать, ближайшие «родственники» евреев — бедуины, друзы, палестинцы.


https://tsn.ua/ru/nauka_it/amerikanskie ... evrei.html

Несмотря на то что все группы евреев обладают генетическими чертами, которые свидетельствуют о существенных примеси соседних этнических групп, тем не менее, генетическое родство всех еврейских подгрупп можно проследить вплоть до 2 500 лет назад.

Интересно, что из неевреев наиболее генетически близки к евреям итальянцы и французы.

"Я надеюсь, что эта работа покажет несостоятельность гипотез, согласно которым евреи являются культурными, а не этническими группами людей", - сказал Гарри Острер.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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