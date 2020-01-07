Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нарисовав картину родственных отношений между разными группами евреев, авторы говорят и об их соседях по этнографическому ландшафту. Как и было принято считать, ближайшие «родственники» евреев — бедуины, друзы, палестинцы.
Там же є і про "наукове" підтвердження нацисткої тези про генетичну неповноцінність німецьких євреїв:
На мой вопрос два автора статьи в Human Genetics — профессор Гарри Ортерер и профессор Гил Атцмон — ответили одинаково: «По нашим выкладкам, ашкеназы и сефарды расстались около 60 поколений назад, то есть примерно 1200 лет назад». Ашкеназы, напомню, появились на Рейне как раз в VIII веке. Теперь можно быть уверенным, что ашкеназы — просто потомки южноевропейских евреев, которые двинулись вниз по Рейну. За последующие века ашкеназы получили небольшую примесь североевропейской крови (по новым данным, это около 7,5%), но авторы считают это вторичным наслоением, никак не говорящим об их происхождении от северных европейцев.
Изучение геномов ашкеназов подтвердило один установленный ранее факт: примерно 1000 лет назад эта группа прошла через своего рода «бутылочное горлышко» — их популяция крайне сократилась. Авторы публикации в Nature еще несколько лет назад установили, что половина сегодняшних ашкеназов происходит всего от четырех женщин, живших в Европе 1000 лет назад. Из-за близкородственного скрещивания у ашкеназов так распространены генетические заболевания. Авторы публикации в Human Genetics подтверждают эти выводы. По их геномным расчетам, в последние столетия ашкеназы очень быстро набирали численность: к XV веку их было уже не менее 50 тысяч, к началу XIX века — 5 миллионов (эти расчеты ценны, поскольку у историков нет исчерпывающих переписей для этих периодов).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав: Культурную и религиозную идентичность уйгур действительно сильно давят, с другой стороны в их автономный район центральное правительство вбухало кучу денег, дороги хайвеи, жд вокзалы супер
И кто ими пользуется если въезд их собратьев из Казахстана и Средней Азии запрещён и других туристов нет
Район стал участком Шелкового пути, движение нормальное, грузовой транзит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Культурную и религиозную идентичность уйгур действительно сильно давят, с другой стороны в их автономный район центральное правительство вбухало кучу денег, дороги хайвеи, жд вокзалы супер
И кто ими пользуется если въезд их собратьев из Казахстана и Средней Азии запрещён и других туристов нет
Район стал участком Шелкового пути, движение нормальное, грузовой транзит.
Нарисовав картину родственных отношений между разными группами евреев, авторы говорят и об их соседях по этнографическому ландшафту. Как и было принято считать, ближайшие «родственники» евреев — бедуины, друзы, палестинцы.
Несмотря на то что все группы евреев обладают генетическими чертами, которые свидетельствуют о существенных примеси соседних этнических групп, тем не менее, генетическое родство всех еврейских подгрупп можно проследить вплоть до 2 500 лет назад.
Интересно, что из неевреев наиболее генетически близки к евреям итальянцы и французы.
"Я надеюсь, что эта работа покажет несостоятельность гипотез, согласно которым евреи являются культурными, а не этническими группами людей", - сказал Гарри Острер.