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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5131513251335134> Додано: Сер 08 січ, 2020 15:38 Хомякоид написав:

Тоже думаю что фиганули Иранцы по ошибке.

Самолет резко загорелся и упал. Так просто не бывает.

Ну как вариант бомба в самолете. Кругом вина Ирана. Тоже думаю что фиганули Иранцы по ошибке.Самолет резко загорелся и упал. Так просто не бывает.Ну как вариант бомба в самолете. Кругом вина Ирана.

Не могли они фигануть по ошибке, т.к. этот самолёт только что взлетел с их же аэропорта. Не могли они фигануть по ошибке, т.к. этот самолёт только что взлетел с их же аэропорта. Tegularius Повідомлень: 1101 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 15:43 zРадио написав: Хомякоид написав: Третьего числа не ракетами была атака а дронами возле аэропорта Багдада. Может тогда надо было уже рейсы останавливать ?



Как то летать в страну где дронами поблизости аэропортов атакуют военные автомобили немного рискованно, не находите ? Третьего числа не ракетами была атака а дронами возле аэропорта Багдада. Может тогда надо было уже рейсы останавливать ?Как то летать в страну где дронами поблизости аэропортов атакуют военные автомобили немного рискованно, не находите ?



Кстати, не слышал ничего о версии столкновения нашего борта с дроном. Она вообще прорабатывается как таковая? Я не спец - может и глупость сказал. 737-800 может теоретически пострадать при столкновении с дронами, максимальные размеры которых, наверно, раз в 20 меньше него? Кстати, не слышал ничего о версии столкновения нашего борта с дроном. Она вообще прорабатывается как таковая? Я не спец - может и глупость сказал. 737-800 может теоретически пострадать при столкновении с дронами, максимальные размеры которых, наверно, раз в 20 меньше него?



По имеющейся информации самолет нормально долетел до 2 км. Потом начал резко падать.

Дрон вряд-ли. Может какой-то беспилотник.



Тогда должны остатки чего-то постороннего наблюдаться. Пока ребус еще тот. По имеющейся информации самолет нормально долетел до 2 км. Потом начал резко падать.Дрон вряд-ли. Может какой-то беспилотник.Тогда должны остатки чего-то постороннего наблюдаться. Пока ребус еще тот. В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 721 З нами з: 19.09.14 Подякував: 1033 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 16:02 Re: пазл-ребус Bellingcat разберется? sal Повідомлень: 3670 З нами з: 25.03.16 Подякував: 736 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 16:05 Что-то не слышно мнений "экспертов" Арестовичей, Портниковых, и прочих Зверолюбов Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10137 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6480 раз. Подякували: 2712 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 16:11 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Что-то не слышно мнений "экспертов" Арестовичей, Портниковых, и прочих Зверолюбов Что-то не слышно мнений "экспертов" Арестовичей, Портниковых, и прочих Зверолюбов

Точняк - не дотягують вони до рівня форумних. Точняк - не дотягують вони до рівня форумних. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9528 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 16:34 budivelnik написав: ........

В мене магазин працює круглорічно і цілодобово ,за 27 років не закривався ні на хвилину....

З 31/12 на 01/01 і з 05/01 на 06/01 - продавцем працював мій син , хоча в мене правило що святкові дні в двохкратному розмірі ,тобто ставка на ці ночі була 1200 грн ....

Питання на засипку

Чому син мільйонера може працювати за 1200 грн/зміна , а простий продавець в якого 600 грн/зміна - працювати не може? При цьому цей простий продавець входить в число тих мікросімей які я називаю субсидантними. ........В мене магазин працює круглорічно і цілодобово ,за 27 років не закривався ні на хвилину....З 31/12 на 01/01 і з 05/01 на 06/01 - продавцем працював мій син , хоча в мене правило що святкові дні в двохкратному розмірі ,тобто ставка на ці ночі була 1200 грн ....Питання на засипкуЧому син мільйонера може працювати за 1200 грн/зміна , а простий продавець в якого 600 грн/зміна - працювати не може? При цьому цей простий продавець входить в число тих мікросімей які я називаю субсидантними.

1. Ваш сын работал не ради 1200 грн, а ради вашего бизнеса, кот. приносит гораздо больше.

2. Ваши продавцы

а) хотят не только работать, но и провести новогодние праздники с семьёй, с детьми;

б) они, возможно, не являются субсидиантами и так - Вы писали о зарплатах 7-8 тыс.;

в) насколько понимаю, продавцы у Вас работают по 12 часов 15 дней в месяц, но тогда их зарплата должна быть 9-9,6 тыс.;

г) 1200 грн, конечно, деньги и при таких зарплатах приличные, но ради "лишних" 600 грн работать в новогоднюю ночь для благополучия Вашего бизнеса им не хочется. Сейчас говорят: "Мы работаем, чтобы жить, а не живём, чтобы работать". И для пересичного это справедливо.



Вы говорите, что отдали бы часть дохода, чтобы разгрузить себя. К сожалению, не нашел Ваш пост, где Вы перечисляли за что готовы доплачивать своим работникам. Не помню точно, что там было. Но, насколько помню, была там бухгалтерия. Вы бы доверили вести бухгалтерию неподготовленному человеку?

Остальные пункты там были такого же типа.

Тут 2 варианта - либо Вы готовы доверить им такую работу, кот. они не способны выполнить (и понимают это, иначе пошли бы работать бухгалтером на бОльшую зарплату), либо Вы хотите поручить им выполнять за копеечную доплату работу, кот. требует больших затрат времени и стоит гораздо дороже.



Не хочу много писать, но не понимаю, какие "инициативы" могут быть у продавца, чтобы повысить его продуктивность и, соответственно, зарплату. Или Вы хотите, чтобы он вместо Вас искал у сетевиков акции и выгодные цены? А зачем это ему нужно? В его функциональные обязанности это не входит и он от этого ничего не получит - Вы же не отдадите ему дополнительную прибыль, в лучшем случае, выпишите какую-то небольшую премию. Да и откуда он знает, по каким ценам Вы закупаете товар, что для Вас выгодно, а что нет.

Не может рядовой продавец выполнять ваши функции. Так что Вы сильно лукавите.

Если Вы возьмёте наёмного менеджера, то тоже не для того, чтобы уменьшить в его пользу свой доход, а для того, чтобы сэкономить себе время для другой работы, кот. принесет Вам бОльший доход. Или для того, чтобы в новогоднюю ночь, к примеру, иметь возможность праздновать.

Так что Вы сильно лукавите.



О Ваших "квартирных" идеях писал уже много раз, не буду повторяться. Для единиц это, возможно, выход, но именно для единиц, а не массово. Примеры Германии не уместны, совсем другие условия, в частности, аренды. + переселение в старости это разрыв социальных связей, кот. и так ослабевают у пенсионеров. Знаю достаточно много людей, кот. на пенсии работают именно ради социальных связей (хотя, конечно, и зарплата важна).



P.s. Не вижу смысла в обсуждении причин аварии самолёта в условиях полного отсутствия у нас информации. Гадать на кофейной гуще бесполезно. 1. Ваш сын работал не ради 1200 грн, а ради вашего бизнеса, кот. приносит гораздо больше.2. Ваши продавцыа) хотят не только работать, но и провести новогодние праздники с семьёй, с детьми;б) они, возможно, не являются субсидиантами и так - Вы писали о зарплатах 7-8 тыс.;в) насколько понимаю, продавцы у Вас работают по 12 часов 15 дней в месяц, но тогда их зарплата должна быть 9-9,6 тыс.;г) 1200 грн, конечно, деньги и при таких зарплатах приличные, но ради "лишних" 600 грн работать в новогоднюю ночь для благополучия Вашего бизнеса им не хочется. Сейчас говорят: "Мы работаем, чтобы жить, а не живём, чтобы работать". И для пересичного это справедливо.Вы говорите, что отдали бы часть дохода, чтобы разгрузить себя. К сожалению, не нашел Ваш пост, где Вы перечисляли за что готовы доплачивать своим работникам. Не помню точно, что там было. Но, насколько помню, была там бухгалтерия. Вы бы доверили вести бухгалтерию неподготовленному человеку?Остальные пункты там были такого же типа.Тут 2 варианта - либо Вы готовы доверить им такую работу, кот. они не способны выполнить (и понимают это, иначе пошли бы работать бухгалтером на бОльшую зарплату), либо Вы хотите поручить им выполнять за копеечную доплату работу, кот. требует больших затрат времени и стоит гораздо дороже.Не хочу много писать, но не понимаю, какие "инициативы" могут быть у продавца, чтобы повысить его продуктивность и, соответственно, зарплату. Или Вы хотите, чтобы он вместо Вас искал у сетевиков акции и выгодные цены? А зачем это ему нужно? В его функциональные обязанности это не входит и он от этого ничего не получит - Вы же не отдадите ему дополнительную прибыль, в лучшем случае, выпишите какую-то небольшую премию. Да и откуда он знает, по каким ценам Вы закупаете товар, что для Вас выгодно, а что нет.Не может рядовой продавец выполнять ваши функции. Так что Вы сильно лукавите.Если Вы возьмёте наёмного менеджера, то тоже не для того, чтобы уменьшить в его пользу свой доход, а для того, чтобы сэкономить себе время для другой работы, кот. принесет Вам бОльший доход. Или для того, чтобы в новогоднюю ночь, к примеру, иметь возможность праздновать.Так что Вы сильно лукавите.О Ваших "квартирных" идеях писал уже много раз, не буду повторяться. Для единиц это, возможно, выход, но именно для единиц, а не массово. Примеры Германии не уместны, совсем другие условия, в частности, аренды. + переселение в старости это разрыв социальных связей, кот. и так ослабевают у пенсионеров. Знаю достаточно много людей, кот. на пенсии работают именно ради социальных связей (хотя, конечно, и зарплата важна).P.s. Не вижу смысла в обсуждении причин аварии самолёта в условиях полного отсутствия у нас информации. Гадать на кофейной гуще бесполезно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15060 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4305 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 17:20 orest написав: Ну і після того, як наш президент, по дорозі з Оману, завітав на пару хвилин у Москву, з причинами авіакатастрофи стає більш зрозуміло. Ну і після того, як наш президент, по дорозі з Оману, завітав на пару хвилин у Москву, з причинами авіакатастрофи стає більш зрозуміло. Шо Ви маєте на увазі?!

Можна докладніше? Шо Ви маєте на увазі?!Можна докладніше? Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 1657 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 17:45 ЛАД

По сину

Сина також має бажання відпочивати на вихідні з сімєю ,але за моїм проханням - допомагає ,при чому допомагає виключно за 1200 грн/зміна ,хоча сам має іншу роботу з середнім заробітком 1500 грн/зміна

По продавцям

Так вони мають 9000 в місяць , і можуть мати більше за рахунок виходу в додаткові зміни ,або у вихідні (тоді вартість зміни вища).

Якщо вони мають 9000 і не хочуть мати 10000 - то які зміни про які я сперичаюсь з дейтройтом , тобто які дії еліти змусять таких людей захотіти заробляти більше? Тобто Ви просто підтверджуєте мою тезу

Є люди ,які мають можливість отримувати більше ,але віддають перевагу ліні , а не праці.

По доходу

Є бізнес в який вкладено приблизно 5 млн грн , ясно що прибуток з цього бізнесу ділиться на

прибуток з капіталу - приблизно 50000 грн ( часу не займає)

прибуток з власних дій по оптимізації - приблизно 30000 грн ( коштує мені 200 годин в місяць)

зарплата продавців - 50000 грн ( приблизно 1000 годин )

податки-.....

Ясно ,що я зацікавлений звільнити (скинути) з себе 200 годин (вартістю в 150 грн/година) і перекинути цю роботу на людей які зараз отримують 50 грн/година,з одночасним збільшення вартості їх робочих годин

Так як ці суми не є якимись фантастичними,то повірте що вони не потребують якоїсь супер/пупер кваліфікації , і навіть якщо те що я роблю за годину - хтось буде робити 1,5 години - це все одно підніме його погодинний заробіток з 50 до 75 - тобто в 1,5 рази

При цьому повірте на слово - дії які я пробую перекинути є відверто примітивними( і бухгалтерія в тому числі) ,при чому внаслідок того що я дію в правовому полі-мені не страшно повністю показувати всю бухгалтерію...єдиний податок дозволяє бути на 100% прозорим,тобто всі проблеми які виникають на загальній системі оподаткування-легко вирішуються з допомогою єдиної...

Тобто влада зробила все від неї залежне ,що проста людина могла підняти свій дохід... з 0 до 20000 грн...

А от після 20 000 - це вже не всім доступно і такі( і вищі) доходи мають на мій погляд менше 10% населення

По менеджеру

Ви десь не дочитали

Дейтройт заявляв що еліти повинні створити додаткові ринки і тільки тоді населення зможе заробляти

Я заявляв що є море варіантів і привів як приклад себе , по яким я погоджуюсь зменшити своє навантаження разом з зменшенням доходу на користь того хто візьме це навантаження на себе - тобто ринок створювати не потрібно,він вже створений.

По квартирних питаннях

Від того як швидко вони будуть зреалізовані-залежить благополуччя усіх... бо ви ніколи не змусите людину працювати ,якщо вона буде мати перед собою приклади халяви.

Тому

а - власник майна не може бути субсидантом поки в ньоє є власність

б - якщо сьогодні не можна змусити різко змінити стиль життя отримувача субсидій-це не говорить про те що не потрібно створювати умови для таких змін на майбутнє.Одна з таких змін

субсидії виплачуються-після смерті субсиданта його нащадки отримають майно у власність після погашення виплачених Державою на користь субсиданта субсидій. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21791 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 17:53 lapay написав: Вкладчик1234 написав: Что-то не слышно мнений "экспертов" Арестовичей, Портниковых, и прочих Зверолюбов Что-то не слышно мнений "экспертов" Арестовичей, Портниковых, и прочих Зверолюбов

Точняк - не дотягують вони до рівня форумних. Точняк - не дотягують вони до рівня форумних.



Ты про этих?

orest написав: Ну і після того, як наш президент, по дорозі з Оману, завітав на пару хвилин у Москву, з причинами авіакатастрофи стає більш зрозуміло. Ну і після того, як наш президент, по дорозі з Оману, завітав на пару хвилин у Москву, з причинами авіакатастрофи стає більш зрозуміло.



PS: возвращаю сообщение, не нарушающее ни одного правила форума и тематики ветки - будет повадно автору цитаты постить откровенное вранье! Ты про этих?PS: возвращаю сообщение,- будет повадно автору цитаты постить откровенное вранье! zРадио

Повідомлень: 4634 З нами з: 02.05.18 Подякував: 876 раз. Подякували: 2015 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 17:58 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Хомякоид написав:

Тоже думаю что фиганули Иранцы по ошибке.

Самолет резко загорелся и упал. Так просто не бывает.

Ну как вариант бомба в самолете. Кругом вина Ирана. Тоже думаю что фиганули Иранцы по ошибке.Самолет резко загорелся и упал. Так просто не бывает.Ну как вариант бомба в самолете. Кругом вина Ирана.

Не могли они фигануть по ошибке, т.к. этот самолёт только что взлетел с их же аэропорта. Не могли они фигануть по ошибке, т.к. этот самолёт только что взлетел с их же аэропорта.



Взлетающий пассажирский самолет моргает разными проблесковыми огнями как рождественская елка. Перепутать с чем то можно с огромным трудом. Тем более пишут связь прервалась сразу после взлета, до падения.

Мутная история. Тем более почти все пассажиры этнические иранцы, за исключением наших. Взлетающий пассажирский самолет моргает разными проблесковыми огнями как рождественская елка. Перепутать с чем то можно с огромным трудом. Тем более пишут связь прервалась сразу после взлета, до падения.Мутная история. Тем более почти все пассажиры этнические иранцы, за исключением наших. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14652 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3873 раз. Подякували: 5813 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5131513251335134> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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