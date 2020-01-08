Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
stryzhko написав:...Звичайно аварія двигуна цілком реальна...
1) смотрю ютуб "записки пилота" так вот любой боинг или другой самолет может сеть на одном двигателе , да аварийно , но без человеческих жертв. Отказ двигателя из за взрыва самого двигателя на новом самолет 2006 года выпуска , а для самолёта это по регламенту почти как неделя пользования смарфоном ну или как 10 000 км для авто с тремя пилотами ... это ИМХО таки сбили , но кому это выгодно ? Если пораскинуть мозгами то это выгодно США . Но в довойне обидно что за Малазийский боинг никто ( РФ) не ответит . Еще можно вспомнить из резонансных Катастрофу Ту-154 в Смоленске. После этого можно сказать летайте ! Вот почему мне как-то частая то есть малая авиация больше по душе она всегда спланирует
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
IMHO. Самолёт был случайно сбит ПВО Ирана. В пользу этой версии говорят факты, что прошлой ночью Иран атаковал авиабазу США в Ираке (видео). Могли ждать ответного удара. Вылет же Боинга был с задержкой почти на час. Возможно, такое стечение обстоятельств и привело к ужасной трагедии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ранее неоднократно заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отказалась от подарка от российского посольства в виде бутылки вина из оккупированного Крыма.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
stryzhko написав:...Звичайно аварія двигуна цілком реальна...
1) смотрю ютуб "записки пилота" так вот любой боинг или другой самолет может сеть на одном двигателе , да аварийно , но без человеческих жертв. Отказ двигателя из за взрыва самого двигателя на новом самолет 2006 года выпуска , а для самолёта это по регламенту почти как неделя пользования смарфоном ну или как 10 000 км для авто с тремя пилотами ... это ИМХО таки сбили , но кому это выгодно ? Если пораскинуть мозгами то это выгодно США . Но вдовойне обидно что за Малазийский боинг никто ( РФ) не ответит . Еще можно вспомнить из резонансных Катастрофу Ту-154 в Смоленске. После этого можно сказать летайте ! Вот почему мне как-то частНая то есть малая авиация больше по душе она всегда спланирует
можно попросить не затрагивать тему в которой вы абсолютный профан (тем более, что это оффтоп)
При этом российский эксперт Юрий Сытник в разговоре с Би-би-си с сомнением отнесся к такой версии: "Пожар одного двигателя не приводит к катастрофе, - говорит Сытник. - Он локализуется и даже может быть потушен, если второй двигатель исправен. [В СМИ говорят, что самолет набрал высоту 2400 метров], - на такой высоте условий для возгорания двигателя намного меньше, чем на взлетном режиме".
Востаннє редагувалось yama в Сер 08 січ, 2020 18:48, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Будивельник 1. Выделенное синим не так. Я веду речь о том, что работать (то есть напрягаться по интенсивности и по времени) работник будет столько же, но зарабатывать больше. Потому что производительность труда выше.
И Вы перепутали. Работник желает-хочет получать больше (не 9 000, а 10 000. Какой же работник не хочет-то?!. Работник не хочет работать больше.
2. * Дейтройт заявляв що еліти повинні створити додаткові ринки і тільки тоді населення зможе заробляти* (с). Я такого не заявлял.
Какие дополнительные рынки?!))) Я указывал на рост имеющегося рынка. Рост производительности труда на нем, рост его объёма, рост доходов, зарплат.
Кстати, Вы же сами подчеркивали, что перераспределение не является качественным изменением, не создаёт нового! А предлагаете перераспределить часть своей работы другим (просто отдать. Это же не конвейер)) -- и якобы от этого что-то изменится. От этого объём рынка, производительность не вырастут.