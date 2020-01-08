Додано: Сер 08 січ, 2020 17:58

stryzhko написав: ...Звичайно аварія двигуна цілком реальна... ...Звичайно аварія двигуна цілком реальна...

1) смотрю ютуб "записки пилота" так вот любой боинг или другой самолет может сеть на одном двигателе , да аварийно , но без человеческих жертв. Отказ двигателя из за взрыва самого двигателя на новом самолет 2006 года выпуска , а для самолёта это по регламенту почти как неделя пользования смарфоном ну или как 10 000 км для автос тремя пилотами ... это ИМХО таки сбили , но кому это выгодно ? Если пораскинуть мозгами то это выгодно США .Но в довойне обидно что за Малазийский боинг никто ( РФ) не ответит .Еще можно вспомнить из резонансных Катастрофу Ту-154 в Смоленске.После этого можно сказать летайте ! Вот почему мне как-то частая то есть малая авиация больше по душе она всегда спланирует