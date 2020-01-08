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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5131513251335134
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:58

  stryzhko написав:...Звичайно аварія двигуна цілком реальна...

1) смотрю ютуб "записки пилота" так вот любой боинг или другой самолет может сеть на одном двигателе , да аварийно , но без человеческих жертв. Отказ двигателя из за взрыва самого двигателя на новом самолет 2006 года выпуска , а для самолёта это по регламенту почти как неделя пользования смарфоном ну или как 10 000 км для авто :) с тремя пилотами ... это ИМХО таки сбили , но кому это выгодно ? Если пораскинуть мозгами то это выгодно США .
Но в довойне обидно что за Малазийский боинг никто ( РФ) не ответит .
Еще можно вспомнить из резонансных Катастрофу Ту-154 в Смоленске.
После этого можно сказать летайте ! Вот почему мне как-то частая то есть малая авиация больше по душе она всегда спланирует
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:21

Ітогі подвєдьом. 2020-01-08

Ітогі подвєдьом. 2020-01-08

1) 167 пассажиров: при крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели

Арабское СМИ Al Hadath: украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана

Гончарук объяснил, почему из-за событий в Иране не было прекращено использование его воздушного пространства

Госавиаслужба с 9 января запретила полеты в воздушном пространстве Ирана

Катастрофа украинского "Боинга": Иран намерен самостоятельно расшифровывать данные "черных ящиков"

IMHO. Самолёт был случайно сбит ПВО Ирана.
В пользу этой версии говорят факты, что прошлой ночью Иран атаковал авиабазу США в Ираке (видео). Могли ждать ответного удара. Вылет же Боинга был с задержкой почти на час.
Возможно, такое стечение обстоятельств и привело к ужасной трагедии

2) Генсек НАТО призвал Тегеран "воздержаться от дальнейшего насилия"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил удар по военным базам США в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.

3) Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток" в обход Украины
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря.

4) "Мы знаем, кто на нас нападает каждый день": Пристайко заявил об отсутствии доверия к РФ после встречи в Париже
Знать-то вы знаете, только действия совершенно противоположные

У Азовского побережья обнаружили корабль ФСБ России, который собирал разведданные

5) В СНБО предложили сделать церковь посредником в урегулировании войны на Донбассе
По мнению Сивохо, для достижения мира необходимо «молчание со стороны тех, кто разжигал войну», а также выполнение договоренностей обеими сторонами.

Пусть у Пристайко проконсультируется, кто действительно разжёг войну

6) Президент Эстонии отказалась принимать от РФ подарочное вино из оккупированного Крыма - СМИ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ранее неоднократно заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отказалась от подарка от российского посольства в виде бутылки вина из оккупированного Крыма.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:22

  prodigy написав:
  yama написав:
  stryzhko написав:...Звичайно аварія двигуна цілком реальна...

1) смотрю ютуб "записки пилота" так вот любой боинг или другой самолет может сеть на одном двигателе , да аварийно , но без человеческих жертв. Отказ двигателя из за взрыва самого двигателя на новом самолет 2006 года выпуска , а для самолёта это по регламенту почти как неделя пользования смарфоном ну или как 10 000 км для авто :) с тремя пилотами ... это ИМХО таки сбили , но кому это выгодно ? Если пораскинуть мозгами то это выгодно США .
Но вдовойне обидно что за Малазийский боинг никто ( РФ) не ответит .
Еще можно вспомнить из резонансных Катастрофу Ту-154 в Смоленске.
После этого можно сказать летайте ! Вот почему мне как-то частНая то есть малая авиация больше по душе она всегда спланирует


можно попросить не затрагивать тему в которой вы абсолютный профан (тем более, что это оффтоп)
ну тагда дайте свой проф комментарий на другой платформе \форуме со ссылочкой сюда, раз не хотите офтопить тут .
ИМХО = Имею мнение х..н оспоришь :oops:
https://pikabu.ru/story/camoe_dlitelnoe ... mi_3192125
-------------
При этом российский эксперт Юрий Сытник в разговоре с Би-би-си с сомнением отнесся к такой версии: "Пожар одного двигателя не приводит к катастрофе, - говорит Сытник. - Он локализуется и даже может быть потушен, если второй двигатель исправен. [В СМИ говорят, что самолет набрал высоту 2400 метров], - на такой высоте условий для возгорания двигателя намного меньше, чем на взлетном режиме".
Востаннє редагувалось yama в Сер 08 січ, 2020 18:48, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дед Мороз написав:Не вводите нас в Оману.

чого це
навіть сам Зепредент там буває, нам що неможна :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:43

Будивельник
1. Выделенное синим не так.
Я веду речь о том, что работать (то есть напрягаться по интенсивности и по времени) работник будет столько же, но зарабатывать больше.
Потому что производительность труда выше.

И Вы перепутали.
Работник желает-хочет получать больше (не 9 000, а 10 000. Какой же работник не хочет-то?!. Работник не хочет работать больше.

2. * Дейтройт заявляв що еліти повинні створити додаткові ринки і тільки тоді населення зможе заробляти* (с).
Я такого не заявлял.

Какие дополнительные рынки?!)))
Я указывал на рост имеющегося рынка. Рост производительности труда на нем, рост его объёма, рост доходов, зарплат.

Кстати, Вы же сами подчеркивали, что перераспределение не является качественным изменением, не создаёт нового!
А предлагаете перераспределить часть своей работы другим (просто отдать. Это же не конвейер)) -- и якобы от этого что-то изменится.
От этого объём рынка, производительность не вырастут.
detroytred
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