|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 січ, 2020 20:59
Козак-характерник написав:
Щасливий не той, хто багато має, а кому вистачає.
1 Я заробляю більше ніж витрачаю на себе
2 Я щасливий , бо не потребую підтримки ні від Держави ні від Дітей
3 Мої Діти - щасливі що можуть отримати від мене матеріальну підтримку і віртуальну пораду
4 Мені не потрібно цитувати Біблію де треба і де не треба, як це роблять деякі, а роблять це вони швидше за все для того щоб приховати свої вади.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21794
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 2201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 21:12
Для шукачів чорної кішки в темній кімнаті
1 В Україні в році приблизно 30 свят+52 неділі+ скількісь напівсвяткових субот=нехай 100 днів відносно святкових
2 З іншого боку в році 365-366 днів
3 Робота у вихідні дні - коштує дорожче і відпочинок у вихідні дні коштує дорожче
4 Що вигідніше для того хто заробляє менше ніж йому потрібно ?
Мій рецепт простий
Працювати тоді коли дорожча робота і відпочивати тоді коли дешевший відпочинок.
Той хто працює багато і дешево , а відпочиває мало і дорого-завжди програє тому хто працює мало але задорого , а відпочиває багато - але по нижчим цінам(при чому нижчим не тому що вибирає гірші курорти , а тому що вибирає не високий сезон на тих самих курортах).
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21794
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 2201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 21:29
budivelnik написав:
[1 Якби тебе посилали так як мене-ти був би щасливий.а так злий і бідний
2 В мене гнучкий графік , 50 грн/година=180 годин на 9000(15 змін по 12 годин .як їм зручно)
а - спочатку продавці на майбутній місяць самостійно розписують зміни для себе,коли-кому що підходить
б - тільки у випадку ,якщо якась зміна не закрита- то втручаюсь я
Як правило моє втручання потрібно десь у 0,1-0,3% від загальної кількості змін
3 КЗПП- в найближчий час буде відмінений,як такий ,що втратив актуальність
4 Я багатий... і постійно порушую КЗПП перепрацьовуючи десятки годин щомісяця на протязі 20 років.
То може я тому й багатий що не потребую захисту КЗПП введеного ще при йосці кровавому?
чуєш, бувший прапор, тикати своїй дружині і коханці будеш. з ними ж і бикувати будеш. а з незнайомими людьми виховані і культурні люди спілкуються на ви. і таки да, ви можете працювати скільки завгодно, а кзпп я згадав в контексті найманого працівника. і поки він ще не відмінений, його слід дотримуватися, на то він і кодекс законів. знаєте що таке норма годин? скільки можна перепрацбовувати? як оплачуються перепрацювання, незалежно від того робочий день чи вихідний? чи для вас закони це так, вигідно - дотримуюся, невигідно - нафіг? таки недарма вас ваші працівники посилають.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 869
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 21:41
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
Щасливий не той, хто багато має, а кому вистачає.
1 Я заробляю більше ніж витрачаю на себе
2 Я щасливий , бо не потребую підтримки ні від Держави ні від Дітей
3 Мої Діти - щасливі що можуть отримати від мене матеріальну підтримку і віртуальну пораду
4 Мені не потрібно цитувати Біблію де треба і де не треба, як це роблять деякі
, а роблять це вони швидше за все для того щоб приховати свої вади.
Не деякі, а деякИЙ..тобто я...
Кажіть прямо. Інших цитувачів тут не було. Я свої вади знаю і не приховую, але й не виставляю їх публічно. І не в мені справа взагалі то.
Знов використовуєте свій прийомчик переходу на особистості. При чому не з фактів, а знову ж таки, із власних фантазій. Наділили співрозмовника уявними рисами характеру і видаєте тут як істину в останній інстанції. З приводу доречності слова Божого...Воно доречно скрізь і завжди. Особливо на гілці де панує ненависть і зневага один до одного. Я радий, що Ви є щаслимим! Але не Ви один. І якщо людина має менше грошей чим Ви, чи не працює, умовно, по вихідним,
то це ніяким чином не применшує її гідність і не возвеличує Вас. Зрозумійте, що люди різні, різні цінності і світогляди. Ваш не є істиною в останній інстанції. Вкторе наголошую на Вашу основну помилку - залиште собі та іншим право на помилку.
Це все но до того, що я Вас виховую, чи щось таке...Просто якщо Ви тут, на гілці, спілкуєтеся з іншими дописувачами, то треба притримуватися певних правил логіки. І бажано вести дискусію цивілізовано. В Європу ж йдемо...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27293
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1897 раз.
- Подякували: 2076 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 22:07
А как вам такое:
Партия Порошенко: Зеленский должен позвонить нескольким лидерам из-за авиакатастрофы
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 22:25
portoz написав:
Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так.
Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.
Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 22:29
Очередной фейк украинской пропаганды:
Российская блогерша и националисты «на коленях»
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 22:51
Tegularius написав: portoz написав:
Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так.
Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.
Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать.
Вот и хорошо что тогда ерунду не написали, жаль что написали сейчас.
Aleksander Lotniski
9 hrs
Можно как угодно относиться к МАУ, но с момента создания почти 30 лет назад и до сегодня авиакомпания не погубила ни одного пассажира и использовала современный и безопасный флот. Разбившийся Boeing 737-800 UR-PSR был одним из самых новых в Украине. Его не привезли из Африки, его доставили с завода специально для МАУ летом 2016 года.
Жаль всех, кто погиб сегодня, их родственников, коллектив МАУ, которые точно не заслуживает такого. Я очень хочу, чтобы все, кого коснулась данная трагедия, нашли силы пережить произошедшее. И темная полоса в украинской авиации завершилась...
По поводу экипажа уже многократно писали что это был один из самых надежных и опытных экипажей с огромным налетом часов именно по этому маршруту. А вот аргументов в пользу теракта уже предостаточно. Остается дождаться официальных версий.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 2221
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
3
5
Додано: Сер 08 січ, 2020 23:46
M-A-X написав:
А как вам такое:
Партия Порошенко: Зеленский должен позвонить нескольким лидерам из-за авиакатастрофы
Пока что такое впечатление, что у нас нет президента.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 00:06
А что там Зеленского эвакуировали уже с Омана ? Говорят вечером еще отсутствовал в стране. Вот неудачно отдохнул, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14657
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3875 раз.
- Подякували: 5814 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|