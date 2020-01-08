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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5133513451355136> Додано: Сер 08 січ, 2020 20:59 Козак-характерник написав: Щасливий не той, хто багато має, а кому вистачає. Щасливий не той, хто багато має, а кому вистачає. 1 Я заробляю більше ніж витрачаю на себе

2 Я щасливий , бо не потребую підтримки ні від Держави ні від Дітей

3 Мої Діти - щасливі що можуть отримати від мене матеріальну підтримку і віртуальну пораду

4 Мені не потрібно цитувати Біблію де треба і де не треба, як це роблять деякі, а роблять це вони швидше за все для того щоб приховати свої вади. 1 Я заробляю більше ніж витрачаю на себе2 Я щасливий , бо не потребую підтримки ні від Держави ні від Дітей3 Мої Діти - щасливі що можуть отримати від мене матеріальну підтримку і віртуальну пораду4 Мені не потрібно цитувати Біблію де треба і де не треба, як це роблять деякі, а роблять це вони швидше за все для того щоб приховати свої вади. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 21:12 Для шукачів чорної кішки в темній кімнаті

1 В Україні в році приблизно 30 свят+52 неділі+ скількісь напівсвяткових субот=нехай 100 днів відносно святкових

2 З іншого боку в році 365-366 днів

3 Робота у вихідні дні - коштує дорожче і відпочинок у вихідні дні коштує дорожче

4 Що вигідніше для того хто заробляє менше ніж йому потрібно ?

Мій рецепт простий

Працювати тоді коли дорожча робота і відпочивати тоді коли дешевший відпочинок.

Той хто працює багато і дешево , а відпочиває мало і дорого-завжди програє тому хто працює мало але задорого , а відпочиває багато - але по нижчим цінам(при чому нижчим не тому що вибирає гірші курорти , а тому що вибирає не високий сезон на тих самих курортах). в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21794 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 21:29 budivelnik написав: [1 Якби тебе посилали так як мене-ти був би щасливий.а так злий і бідний

2 В мене гнучкий графік , 50 грн/година=180 годин на 9000(15 змін по 12 годин .як їм зручно)

а - спочатку продавці на майбутній місяць самостійно розписують зміни для себе,коли-кому що підходить

б - тільки у випадку ,якщо якась зміна не закрита- то втручаюсь я

Як правило моє втручання потрібно десь у 0,1-0,3% від загальної кількості змін

3 КЗПП- в найближчий час буде відмінений,як такий ,що втратив актуальність

4 Я багатий... і постійно порушую КЗПП перепрацьовуючи десятки годин щомісяця на протязі 20 років.

То може я тому й багатий що не потребую захисту КЗПП введеного ще при йосці кровавому? [1 Якби тебе посилали так як мене-ти був би щасливий.а так злий і бідний2 В мене гнучкий графік , 50 грн/година=180 годин на 9000(15 змін по 12 годин .як їм зручно)а - спочатку продавці на майбутній місяць самостійно розписують зміни для себе,коли-кому що підходитьб - тільки у випадку ,якщо якась зміна не закрита- то втручаюсь яЯк правило моє втручання потрібно десь у 0,1-0,3% від загальної кількості змін3 КЗПП- в найближчий час буде відмінений,як такий ,що втратив актуальність4 Я багатий... і постійно порушую КЗПП перепрацьовуючи десятки годин щомісяця на протязі 20 років.То може я тому й багатий що не потребую захисту КЗПП введеного ще при йосці кровавому?



чуєш, бувший прапор, тикати своїй дружині і коханці будеш. з ними ж і бикувати будеш. а з незнайомими людьми виховані і культурні люди спілкуються на ви. і таки да, ви можете працювати скільки завгодно, а кзпп я згадав в контексті найманого працівника. і поки він ще не відмінений, його слід дотримуватися, на то він і кодекс законів. знаєте що таке норма годин? скільки можна перепрацбовувати? як оплачуються перепрацювання, незалежно від того робочий день чи вихідний? чи для вас закони це так, вигідно - дотримуюся, невигідно - нафіг? таки недарма вас ваші працівники посилають. чуєш, бувший прапор, тикати своїй дружині і коханці будеш. з ними ж і бикувати будеш. а з незнайомими людьми виховані і культурні люди спілкуються на ви. і таки да, ви можете працювати скільки завгодно, а кзпп я згадав в контексті найманого працівника. і поки він ще не відмінений, його слід дотримуватися, на то він і кодекс законів. знаєте що таке норма годин? скільки можна перепрацбовувати? як оплачуються перепрацювання, незалежно від того робочий день чи вихідний? чи для вас закони це так, вигідно - дотримуюся, невигідно - нафіг? таки недарма вас ваші працівники посилають. wild.tomcat Повідомлень: 869 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 21:41 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Щасливий не той, хто багато має, а кому вистачає. Щасливий не той, хто багато має, а кому вистачає. 1 Я заробляю більше ніж витрачаю на себе

2 Я щасливий , бо не потребую підтримки ні від Держави ні від Дітей

3 Мої Діти - щасливі що можуть отримати від мене матеріальну підтримку і віртуальну пораду

4 Мені не потрібно цитувати Біблію де треба і де не треба, як це роблять деякі , а роблять це вони швидше за все для того щоб приховати свої вади. 1 Я заробляю більше ніж витрачаю на себе2 Я щасливий , бо не потребую підтримки ні від Держави ні від Дітей3 Мої Діти - щасливі що можуть отримати від мене матеріальну підтримку і віртуальну пораду4 Мені не потрібно цитувати Біблію де треба і де не треба,, а роблять це вони швидше за все для того щоб приховати свої вади.

Не деякі, а деякИЙ..тобто я... Кажіть прямо. Інших цитувачів тут не було. Я свої вади знаю і не приховую, але й не виставляю їх публічно. І не в мені справа взагалі то. Знов використовуєте свій прийомчик переходу на особистості. При чому не з фактів, а знову ж таки, із власних фантазій. Наділили співрозмовника уявними рисами характеру і видаєте тут як істину в останній інстанції. З приводу доречності слова Божого...Воно доречно скрізь і завжди. Особливо на гілці де панує ненависть і зневага один до одного. Я радий, що Ви є щаслимим! Але не Ви один. І якщо людина має менше грошей чим Ви, чи не працює, умовно, по вихідним, то це ніяким чином не применшує її гідність і не возвеличує Вас. Зрозумійте, що люди різні, різні цінності і світогляди. Ваш не є істиною в останній інстанції. Вкторе наголошую на Вашу основну помилку - залиште собі та іншим право на помилку. Це все но до того, що я Вас виховую, чи щось таке...Просто якщо Ви тут, на гілці, спілкуєтеся з іншими дописувачами, то треба притримуватися певних правил логіки. І бажано вести дискусію цивілізовано. В Європу ж йдемо... Не деякі, а деякИЙ..тобто я...Кажіть прямо. Інших цитувачів тут не було. Я свої вади знаю і не приховую, але й не виставляю їх публічно. І не в мені справа взагалі то.Знов використовуєте свій прийомчик переходу на особистості. При чому не з фактів, а знову ж таки, із власних фантазій. Наділили співрозмовника уявними рисами характеру і видаєте тут як істину в останній інстанції. З приводу доречності слова Божого...Воно доречно скрізь і завжди. Особливо на гілці де панує ненависть і зневага один до одного. Я радий, що Ви є щаслимим! Але не Ви один. І якщо людина має менше грошей чим Ви, чи не працює, умовно, по вихідним,то це ніяким чином не применшує її гідність і не возвеличує Вас. Зрозумійте, що люди різні, різні цінності і світогляди. Ваш не є істиною в останній інстанції. Вкторе наголошую на Вашу основну помилку - залиште собі та іншим право на помилку.Це все но до того, що я Вас виховую, чи щось таке...Просто якщо Ви тут, на гілці, спілкуєтеся з іншими дописувачами, то треба притримуватися певних правил логіки. І бажано вести дискусію цивілізовано. В Європу ж йдемо... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27294 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 22:07

Партия Порошенко: Зеленский должен позвонить нескольким лидерам из-за авиакатастрофы А как вам такое: M-A-X Повідомлень: 1710 З нами з: 08.10.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 22:25 portoz написав: Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так. Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так.



Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.

Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать. Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать. Tegularius Повідомлень: 1103 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 22:51 Tegularius написав: portoz написав: Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так. Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так.



Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.

Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать. Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать.



Вот и хорошо что тогда ерунду не написали, жаль что написали сейчас.



Aleksander Lotniski

9 hrs

Можно как угодно относиться к МАУ, но с момента создания почти 30 лет назад и до сегодня авиакомпания не погубила ни одного пассажира и использовала современный и безопасный флот. Разбившийся Boeing 737-800 UR-PSR был одним из самых новых в Украине. Его не привезли из Африки, его доставили с завода специально для МАУ летом 2016 года.



Жаль всех, кто погиб сегодня, их родственников, коллектив МАУ, которые точно не заслуживает такого. Я очень хочу, чтобы все, кого коснулась данная трагедия, нашли силы пережить произошедшее. И темная полоса в украинской авиации завершилась...



По поводу экипажа уже многократно писали что это был один из самых надежных и опытных экипажей с огромным налетом часов именно по этому маршруту. А вот аргументов в пользу теракта уже предостаточно. Остается дождаться официальных версий. Вот и хорошо что тогда ерунду не написали, жаль что написали сейчас.По поводу экипажа уже многократно писали что это был один из самых надежных и опытных экипажей с огромным налетом часов именно по этому маршруту. А вот аргументов в пользу теракта уже предостаточно. Остается дождаться официальных версий. Surfer

Повідомлень: 2221 З нами з: 14.11.13 Подякував: 154 раз. Подякували: 757 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2020 23:46 M-A-X написав: А как вам такое:

Партия Порошенко: Зеленский должен позвонить нескольким лидерам из-за авиакатастрофы А как вам такое:

Пока что такое впечатление, что у нас нет президента.

Пока что такое впечатление, что у нас нет президента. Schmit

Повідомлень: 860 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 00:06 А что там Зеленского эвакуировали уже с Омана ? Говорят вечером еще отсутствовал в стране. Вот неудачно отдохнул, имхо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14657 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3875 раз. Подякували: 5814 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 01:52 freeze написав: А что там Зеленского эвакуировали уже с Омана ? Говорят вечером еще отсутствовал в стране. А что там Зеленского эвакуировали уже с Омана ? Говорят вечером еще отсутствовал в стране.

Он в Москве, на Лубянке проходит инструктаж у кураторов из ФСБ.

Порохоботы на соврут Он в Москве, на Лубянке проходит инструктаж у кураторов из ФСБ.Порохоботы на соврут Tegularius Повідомлень: 1103 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5133513451355136> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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