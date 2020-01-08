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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 січ, 2020 04:36
Schmit
Вам не надоело постить видео этого балабола (написал бы иначе, но цензура не пропустит)?
Ваш анти-колорадос элементарная сволочь, использующая трагедию как повод облаять президента. Не гнушается ни ложью, ни грязью. Ещё ничего не ясно, а он уже делает "окончательные" выводы. Что он там о войне болтает? Предлагает нам объявить войну Ирану?
Специалист во всех вопросах - и в экономике, и в политике, и в вооружениях, и в военном деле, и, оказывается, в авиационных авариях тоже.
Элементарный дешёвый (или не очень) продажный мерзавец и пропагандон (возможно, первые 5 букв стоило бы отбросить).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 04:45
Tegularius написав: portoz написав:
Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так.
Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.
Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать.
Ну и летай с аэрофлотом на супер джетах кто ж тебе запрещает
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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