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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5133513451355136 Додано: Чет 09 січ, 2020 04:36 Schmit

Вам не надоело постить видео этого балабола (написал бы иначе, но цензура не пропустит)?

Ваш анти-колорадос элементарная сволочь, использующая трагедию как повод облаять президента. Не гнушается ни ложью, ни грязью. Ещё ничего не ясно, а он уже делает "окончательные" выводы. Что он там о войне болтает? Предлагает нам объявить войну Ирану?

Специалист во всех вопросах - и в экономике, и в политике, и в вооружениях, и в военном деле, и, оказывается, в авиационных авариях тоже.

Элементарный дешёвый (или не очень) продажный мерзавец и пропагандон (возможно, первые 5 букв стоило бы отбросить). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15061 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 січ, 2020 04:45 Tegularius написав: portoz написав: Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так. Вставлю свои 5 копеек, как то летел из Борисполя с людьми, которые в Борисполе живут и у них есть знакомые которые в Борисполе в аэропорту работают, работники рассказывали, что укр. борты примерно в 20-30% случаев летают на удаче, по факту и нормативам их в принципе нельзя выпускать, както так.



Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.

Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать. Я пару дней назад на этой ветке писал, что опасаюсь летать самолетами украинских авиакомпаний, не доверяю им. Бардак и разгильдяйство кругом.Давно думал про себя, что авиакатастрофа украинского самолета с многочисленными жертвами - дело времени. Не хотел накаркать.

Ну и летай с аэрофлотом на супер джетах кто ж тебе запрещает Ну и летай с аэрофлотом на супер джетах кто ж тебе запрещает "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8517 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5133513451355136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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