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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 січ, 2020 10:51
Re: Політичні дискусії
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:32
Ложь и грязь - это специализация любимых вами скрепных ресурсов типа страны.юа. И где он там предлагал войну объявлять? Хоть слушайте внимательно, прежде чем что-то ляпнуть.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:39
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:03
Re: Політичні дискусії
Дурень коли чогось не знає - то обовязково збреше.
1 Працівники мене не посилають
2 Якщо замість працівників на свята виходять члени моєї сімї і при цьому це відбувається роками , а працівники залишаються й далі працювати - це якраз говорить про
а - мою толерантність до працівників
б - хороше ставлення працівників до мене . які можуть спокійно мені відмовити ,знаючи що ніяких поганих для них наслідків це не потягне
Але хіба шибковихованому брехлу це поясниш....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:26
зЕ- та зеКоманда: ну просто охрєнєть! Клоуни на відпочинку!
"Сегодня президент экстренно вернулся в Украину и в 3.27 начал совещание по одному из острейших кризисов - гибели "Боинга" в Тегеране. Смотрю на фото и поражаюсь - на совещании отсутствует глава комитета по разведке при президенте Украины, Андрей Богдан, который также является и главой Офиса президента, который курирует действия силовых и правоохранительных органов, и отсутствует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. То есть ключевые люди в данной ситуации. Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана - а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха! Поразительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, отвечающие за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте"
Источник:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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