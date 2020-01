zРадио написав:

Реакция нормального человека на фото головки Тор-М1 (расследователя Bellingcat Хиггинса) - "The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran." Реакция порохобота - "дело раскрыто, виноваты Иран и РФ".