Додано: Чет 09 січ, 2020 14:42

lapay написав: zРадио написав: Реакция нормального человека на фото головки Тор-М1 (расследователя Bellingcat Хиггинса) - "The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran." Реакция порохобота - "дело раскрыто, виноваты Иран и РФ". Реакция нормального человека на фото головки Тор-М1 (расследователя Bellingcat Хиггинса) - "The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran." Реакция порохобота - "дело раскрыто, виноваты Иран и РФ".

Ти вже задрав зі своїми родичами-порохоботоми. І без цієї фотки версія про перегрів дуже сумнівна. Ти вже задрав зі своїми родичами-порохоботоми. І без цієї фотки версія про перегрів дуже сумнівна.

Как только прекратишь клеймить оппонентов ватой и ольгинцами, так сразу и перестанешь слышать о порохоботах.Что касается трагедии - да тут в принципе обстроятельства настораживают. За всю историю МАУ не было потеряно ни одного самолета, а тут - в самый разгар силового противостояния Ирана и США в аэропорту Тегерана...Но, видишь ли, информация про российскую ракету ТОР-М1, выданная в 1-й же день катастрофы, даже если выяснится, что самолет, действительно, был сбил ракетой, является циничным пиаром на крови! Во-первых, система производилась с 1983-го до 1986-й (ВПК СССР, а не РФ), а во-вторых, стоит на вооружении и у нас (Порошенко демонстративно показывал на Параде в 2018-м), а уж сколько мы всего "интересного" продажи Ирану, включая пачальноизвестные Кольчуги, так и говорить не приходится...