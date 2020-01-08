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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5143514451455146
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:35

Re: Політичні дискусії

sal написав:Иран официально пригласил представителей США и других стран участвовать в расследовании причин крушения пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, представляя в Тегеране результаты предварительного расследования катастрофы.


Похоже выяснили, что причина адекватная для имиджа, и пригласили всех убедиться.
Ждем конкретики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:41

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Похоже выяснили, что причина адекватная для имиджа, и пригласили всех убедиться.
Ждем конкретики.

Вже встигли записи продивитися? Навряд чи так швидко це можливо, при пошкодженнях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:42

  lapay написав:
  zРадио написав:Реакция нормального человека на фото головки Тор-М1 (расследователя Bellingcat Хиггинса) - "The problem with this photo of the remains of an AA missile is it's been taken at an angle where it'll be next to impossible to geolocate, so unless another image appears which can be geolocated it won't be possible to verify it's in Iran." Реакция порохобота - "дело раскрыто, виноваты Иран и РФ".

Ти вже задрав зі своїми родичами-порохоботоми. І без цієї фотки версія про перегрів дуже сумнівна.


Как только прекратишь клеймить оппонентов ватой и ольгинцами, так сразу и перестанешь слышать о порохоботах.

Что касается трагедии - да тут в принципе обстроятельства настораживают. За всю историю МАУ не было потеряно ни одного самолета, а тут - в самый разгар силового противостояния Ирана и США в аэропорту Тегерана...

Но, видишь ли, информация про российскую ракету ТОР-М1, выданная в 1-й же день катастрофы, даже если выяснится, что самолет, действительно, был сбил ракетой, является циничным пиаром на крови! Во-первых, система производилась с 1983-го до 1986-й (ВПК СССР, а не РФ), а во-вторых, стоит на вооружении и у нас (Порошенко демонстративно показывал на Параде в 2018-м), а уж сколько мы всего "интересного" продажи Ирану, включая пачальноизвестные Кольчуги, так и говорить не приходится...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 09 січ, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:42

  lapay написав:
  Волгарь написав:Это бывает - перепутали огромный самолет с ЭПР в сотни м2 и КР с ЭПР в 0,2 квадратных метра. Да еще и на оживленной авиатрассе вблизи международного аэропорта, где взлет/посадка - едва ли не каждую минуту.

При чому тут крилата ракета? Могли і пульнути випадково. Літак летів поза графіком, взяли ціль, на приціл, а потім випадковий пуск.
Наші специ швидко знайдуть докази, якщо була ракета, а от на техногенну аварію геть не схоже.

Что-то мне ИМЕННО эта фраза очень напоминает...В ДЕТАЛЯХ
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Как только прекратишь клеймить оппонентов ватой и ольгинцами, так сразу и перестанешь слышать о порохоботах.

Я не знаю, хто тут з Ольгино, тому всі ватани, особливо ті, в кого через слово "порохоботи".
  zРадио написав:Но, видишь ли, информация про российскую ракету ТОР-М1, даже если самолет, действительно, был сбил ракетой, является циничным пиаром на крови! Во-первых, система производилась с 1983-го до 1986-й (ВПК СССР, а не РФ), а во-вторых, стоит на вооружении и у нас (Порошенко демонстративно показывал на Параде в 2018-м), а уж сколько мы всего "интересного" продажи Ирану, включая пачальноизвестные Кольчуги, так и говорить не приходится...

Чого піар - совкового важпрому?
  Волгарь написав:Что-то мне ИМЕННО эта фраза очень напоминает...В ДЕТАЛЯХ

Так долбодятли бувають різних національностей. Так що нічого дивного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:51

Re: Політичні дискусії

Здесь интересно написано о авиакатастрофе. По-моему, автор россиянин.Рассматриваются почти все версии. Кроме ЗРК.)) https://lx-photos.livejournal.com/442054.html
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