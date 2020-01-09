Додано: Чет 09 січ, 2020 19:04

pesikot написав: Индексацию отменить, "минималку отменить" (с) freeze Индексацию отменить, "минималку отменить" (с) freeze

Кавычки передвиньте - "Индексацию отменить, минималку отменить"Если вы выбирать из тупой и еще тупее, то можно начать с отмены индексации, ибо ничего более тупого я еще не видел. При любой документальной проверке любой проверяющий с выпученными довольными глазами бежит проверять правильно ли начислили несколько десятков гривен индексации за год, и подавляющее большинство работодателей попадают на серьезные штрафы ради копеек не нужных никому.Нравится зарплата - работай, не нравится зарплата - не работай, работай там где больше платят. А то любой ханыга по несчастью принятый на работу впивается паразитическим клещем на теле трудовой буржуазии, и не выгонишь просто так нерадивого работника, а еще хуже работницу. А то развели социалистический троцкизм, что пролетариат всегда прав, надо брать американскую модель трудовых отношений.